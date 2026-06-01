УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11469 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Харківщину
231 0

Атака російських БпЛА спричинила пожежу на підприємстві на Харківщині. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки російських безпілотників сталася пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС України в Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки удару по цивільному підприємству

За даними рятувальників, внаслідок обстрілу загорілися дерев’яні піддони на площі близько 800 квадратних метрів.

Атака на Харківську область

Під час роботи підрозділів ДСНС російські війська завдали повторного удару безпілотником. Влучання сталося поруч із дахом складської будівлі підприємства.

Атака на Харківську область

Особовий склад і техніка ДСНС не постраждали.

Атака на Харківську область

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Атака на Харківську область

Нагадаємо, увечеір 1 червня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними БпЛА. 

Також читайте: Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: двоє поранених, пошкоджено заклад освіти, дитсадок та агропідприємство

Читайте: Вивели з ладу 40% нафтопереробки РФ та уразили 15 НПЗ: Зеленський про успіхи далекобійних "санкцій" ЗСУ

Автор: 

обстріл (34256) пожежа (4470) атака (1579) дрони (8307) Харківська область (2786) Харківський район (905) Васищеве (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 