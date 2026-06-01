Атака російських БпЛА спричинила пожежу на підприємстві на Харківщині. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки російських безпілотників сталася пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС України в Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки удару по цивільному підприємству

За даними рятувальників, внаслідок обстрілу загорілися дерев’яні піддони на площі близько 800 квадратних метрів.

Під час роботи підрозділів ДСНС російські війська завдали повторного удару безпілотником. Влучання сталося поруч із дахом складської будівлі підприємства.

Особовий склад і техніка ДСНС не постраждали.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, увечеір 1 червня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними БпЛА.

Також читайте: Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: двоє поранених, пошкоджено заклад освіти, дитсадок та агропідприємство

Читайте: Вивели з ладу 40% нафтопереробки РФ та уразили 15 НПЗ: Зеленський про успіхи далекобійних "санкцій" ЗСУ