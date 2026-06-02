Росіянин-далекобійник про рух "сухопутним коридором" в окупований Крим: "И сзади горит - #банули. И спереди горит - #банули. Еще летят, бл#дь". ВIДЕО

Спроби громадян країни-агресорки користуватися так званим "сухопутним коридором" до окупованого Криму через загарбані території України дедалі частіше перетворюються для них на квиток в один кінець. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чергове підтвердження небезпеки цього маршруту оприлюднив сам російський далекобійник, який потрапив під щільний обстріл.

На кадрах, зроблених росіянином, видно заблоковану трасу, де попереду та позаду його автомобіля в небо здіймаються величезні стовпи густого чорного диму від щойно ураженої техніки. Росіянин відверто панікує, адже опинився у вогняній пастці без можливості розвернутися чи об'їхати небезпечну ділянку.

"Сука, и не объехать же его бл#дь. Попали в засаду, бл#дь. И сзади горит - #банули. И спереди горит - #банули. И мы стоим, как тополь на Плющехе, бл#дь. Еще летят, бл#дь", - бідкається на камеру окупант, чуючи звуки нових підльотів.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте: "Цей день настав": Україна встановила дроновий контроль трас у Криму, - ВМС

Так таки в чем проблема, "И в хвост, и в гриву". Все как вы любите. Кремль вас так само имеет.
02.06.2026 15:41 Відповісти
Як писав Митець Лесь, зробити Швецію: "Це коли один вафлями годує, а другий в жопу ї...е"
02.06.2026 15:43 Відповісти
Душевно...
02.06.2026 15:43 Відповісти
Свято палає у окупантів, в окупованому ними Криму!!
02.06.2026 15:45 Відповісти
Надіюсь, що дочекався.
02.06.2026 15:45 Відповісти
Вам не подобається движуха?
02.06.2026 15:47 Відповісти
Все за феншуєм! Жеріть, не обляпайтесь.

Крим - це Україна.

А ви всі передохнете, разом з пуйлом.
02.06.2026 15:53 Відповісти
Наші пишуть, що вже мають серійні FPV на 100+ км.
02.06.2026 15:57 Відповісти
Ну, якщо по коледжам (рубіконам) не можна, то приймайте ви - на повні груди...
02.06.2026 15:58 Відповісти
Що ж воно так димить? Напевно підручники і лінійки для коліджів...
02.06.2026 16:06 Відповісти
Хотіли ж сухопутний коридор, то майте дорогу смерті . А мостом чого не катаєтесь? Мабуть щось не так пішло .
02.06.2026 16:09 Відповісти
для економії бензину та ***********, якщо виживеш, бери з собою в наступний раз родичів, друзів, коханця...
02.06.2026 16:12 Відповісти
Шкода що поки цього дальнобійника не #банули. Тимчасово ще живий
02.06.2026 16:16 Відповісти
він вже на попутці до Ростова ******, щоб розповісти як йому повезло.
02.06.2026 16:38 Відповісти
Дурний приклад заразний, били по українцям, майте відповідь!
02.06.2026 16:26 Відповісти
***** шастать українськими дорогами! 😁
02.06.2026 16:27 Відповісти
Українська земля під вами й далі буде горіти
02.06.2026 16:39 Відповісти
И сзади, и спереди - в очко и в рот.
02.06.2026 16:39 Відповісти
Прощай, дядя))))
02.06.2026 16:40 Відповісти
 
 