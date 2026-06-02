Росіянин-далекобійник про рух "сухопутним коридором" в окупований Крим: "И сзади горит - #банули. И спереди горит - #банули. Еще летят, бл#дь". ВIДЕО

Спроби громадян країни-агресорки користуватися так званим "сухопутним коридором" до окупованого Криму через загарбані території України дедалі частіше перетворюються для них на квиток в один кінець. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чергове підтвердження небезпеки цього маршруту оприлюднив сам російський далекобійник, який потрапив під щільний обстріл.

На кадрах, зроблених росіянином, видно заблоковану трасу, де попереду та позаду його автомобіля в небо здіймаються величезні стовпи густого чорного диму від щойно ураженої техніки. Росіянин відверто панікує, адже опинився у вогняній пастці без можливості розвернутися чи об'їхати небезпечну ділянку.

"Сука, и не объехать же его бл#дь. Попали в засаду, бл#дь. И сзади горит - #банули. И спереди горит - #банули. И мы стоим, как тополь на Плющехе, бл#дь. Еще летят, бл#дь", - бідкається на камеру окупант, чуючи звуки нових підльотів.

Увага! Ненормативна лексика!

