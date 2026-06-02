Россиянин-дальнобойщик о движении по "сухопутному коридору" в Крым: "И сзади горит - #банули. И спереди горит - #банули. Еще летят, бл#дь"

Попытки граждан страны-агрессора воспользоваться так называемым "сухопутным коридором" в оккупированный Крым через захваченные территории Украины всё чаще оборачиваются для них билетом в один конец. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередное подтверждение опасности этого маршрута обнародовал сам российский дальнобойщик, попавший под плотный обстрел.

На кадрах, снятых россиянином, видна заблокированная трасса, где впереди и позади его автомобиля в небо поднимаются огромные столбы густого черного дыма от только что пораженной техники. Россиянин откровенно паникует, ведь оказался в огненной ловушке без возможности развернуться или объехать опасный участок.

"Сука, и не объехать же его, бл#дь. Попали в засаду, бл#дь. И сзади горит - #банули. И спереди горит - #банули. И мы стоим, как тополь на Плющехе, бл#дь. Еще летят, бл#дь", - жалуется на камеру оккупант, слыша звуки новых подлетов.

Читайте: "Этот день настал": Украина установила дронный контроль трасс в Крыму, - ВМС

армия РФ грузы Крым уничтожение поставки дроны
Топ комментарии
+12
Так таки в чем проблема, "И в хвост, и в гриву". Все как вы любите. Кремль вас так само имеет.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:41 Ответить
+10
Вам не подобається движуха?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:47 Ответить
+9
Надіюсь, що дочекався.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:45 Ответить
Як писав Митець Лесь, зробити Швецію: "Це коли один вафлями годує, а другий в жопу ї...е"
показать весь комментарий
02.06.2026 15:43 Ответить
Душевно...
показать весь комментарий
02.06.2026 15:43 Ответить
Свято палає у окупантів, в окупованому ними Криму!!
показать весь комментарий
02.06.2026 15:45 Ответить
Все за феншуєм! Жеріть, не обляпайтесь.

Крим - це Україна.

А ви всі передохнете, разом з пуйлом.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:53 Ответить
Наші пишуть, що вже мають серійні FPV на 100+ км.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:57 Ответить
Ну, якщо по коледжам (рубіконам) не можна, то приймайте ви - на повні груди...
показать весь комментарий
02.06.2026 15:58 Ответить
Що ж воно так димить? Напевно підручники і лінійки для коліджів...
показать весь комментарий
02.06.2026 16:06 Ответить
Хотіли ж сухопутний коридор, то майте дорогу смерті . А мостом чого не катаєтесь? Мабуть щось не так пішло .
показать весь комментарий
02.06.2026 16:09 Ответить
для економії бензину та ***********, якщо виживеш, бери з собою в наступний раз родичів, друзів, коханця...
показать весь комментарий
02.06.2026 16:12 Ответить
Шкода що поки цього дальнобійника не #банули. Тимчасово ще живий
показать весь комментарий
02.06.2026 16:16 Ответить
Дурний приклад заразний, били по українцям, майте відповідь!
показать весь комментарий
02.06.2026 16:26 Ответить
***** шастать українськими дорогами! 😁
показать весь комментарий
02.06.2026 16:27 Ответить
 
 