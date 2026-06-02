Россиянин-дальнобойщик о движении по "сухопутному коридору" в Крым: "И сзади горит - #банули. И спереди горит - #банули. Еще летят, бл#дь"

Попытки граждан страны-агрессора воспользоваться так называемым "сухопутным коридором" в оккупированный Крым через захваченные территории Украины всё чаще оборачиваются для них билетом в один конец. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередное подтверждение опасности этого маршрута обнародовал сам российский дальнобойщик, попавший под плотный обстрел.

На кадрах, снятых россиянином, видна заблокированная трасса, где впереди и позади его автомобиля в небо поднимаются огромные столбы густого черного дыма от только что пораженной техники. Россиянин откровенно паникует, ведь оказался в огненной ловушке без возможности развернуться или объехать опасный участок.

"Сука, и не объехать же его, бл#дь. Попали в засаду, бл#дь. И сзади горит - #банули. И спереди горит - #банули. И мы стоим, как тополь на Плющехе, бл#дь. Еще летят, бл#дь", - жалуется на камеру оккупант, слыша звуки новых подлетов.

Внимание! Ненормативная лексика!

