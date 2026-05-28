Оккупант снимает на видео разбитую и сожженную технику армии РФ на трассе в Луганской области: "Вот такой п#здорез. На Луганск не пройти". ВИДЕО 18+
Украинские ударные беспилотники продолжают эффективно уничтожать военную логистику российских оккупантов в глубоком тылу, срывая поставки боеприпасов и техники к линии фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись с результатами работы украинских операторов дронов на участке стратегической трассы Луганск-Алчевск-Дебальцево, расположенной в 55 километрах от линии боевого столкновения.
На обнародованных кадрах видна полностью разбитая и сожженная техника захватчиков, которая заблокировала движение по автодороге в направлении Луганска. В результате точных попаданий беспилотников на дороге начался сильный пожар и детонация боекомплекта российских военных машин.
По словам автора видео, из-за взрывов нефтепродуктов и боеприпасов в военных грузовиках пострадал и гражданский транспорт, который в этот момент двигался по трассе. Водитель одного из гражданских автомобилей, которому не повезло оказаться рядом с эпицентром взрыва БК, получил смертельные ранения и сгорел на месте.
Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
