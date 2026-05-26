8 682 22
Украинские дроны разгромили колонну снабжения российских оккупантов в 100 километрах от линии фронта. ВИДЕО
Украинские ударные беспилотники демонстрируют способность эффективно перерезать логистические артерии противника в его глубоком тылу, создавая серьезные проблемы для обеспечения передовых подразделений оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры объективного контроля с зафиксированными последствиями разгрома очередной колонны российской военной техники.
Отмечается, что успешное огневое поражение было нанесено на расстоянии около 100 километров от линии фронта.
Под удар украинских дронов попала группа обеспечения, в которую входили три грузовых автомобиля (предположительно, с боекомплектом или имуществом) и одна машина сопровождения УАЗ ("Буханка").
Топ комментарии
+16 nevs nevs
показать весь комментарий26.05.2026 11:20 Ответить Ссылка
+11 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий26.05.2026 11:34 Ответить Ссылка
+9 Sergii Ustim
показать весь комментарий26.05.2026 11:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так кацапи цей прапор , на автомобіль встановили ПІСЛЯ удару БПЛА?
Це може бути прапором їхнього підрозділу. ХЗ.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
Де колони по 40 км ? Не вичухалися після 2022 року?
"Дорога смерті" для окупантів, схоже, стає їх головним роздратовуючим фактором. Адже фури через міст не пускають.
Тож, ситуація у Криму експоненційно погіршується.
Істерика з "орєшніками" - відображення саме цього процесу.
Легенда прикриття з коледжем поволі протухає, а ситуація погіршується, отже, ГБшники будуть підривати автобус з дітьми прямо десь на трасі."