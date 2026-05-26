Украинские дроны разгромили колонну снабжения российских оккупантов в 100 километрах от линии фронта. ВИДЕО

Украинские ударные беспилотники демонстрируют способность эффективно перерезать логистические артерии противника в его глубоком тылу, создавая серьезные проблемы для обеспечения передовых подразделений оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры объективного контроля с зафиксированными последствиями разгрома очередной колонны российской военной техники.

Отмечается, что успешное огневое поражение было нанесено на расстоянии около 100 километров от линии фронта.

Под удар украинских дронов попала группа обеспечения, в которую входили три грузовых автомобиля (предположительно, с боекомплектом или имуществом) и одна машина сопровождения УАЗ ("Буханка").

армия РФ уничтожение техника
Кросівоє🤌🔥
показать весь комментарий
26.05.2026 11:20 Ответить
завжди можна краще...
показать весь комментарий
26.05.2026 11:56 Ответить
Сигналізація на флоті (Міжнародний звід сигналів): За стандартами https://uasupply.in.ua/ua/p1264749783-flagi-mezhdunarodnogo-svoda.html Прапори міжнародного зведення сигналів 50х60 (комплект), жовто-білий прапор із прямим хрестом символізує літеру "R" (Ромео) або означає "Мій хід втрачено, тримайтеся від мене на траверзі".
Так кацапи цей прапор , на автомобіль встановили ПІСЛЯ удару БПЛА?
показать весь комментарий
26.05.2026 11:22 Ответить
Не факт, що вони знають те, що знаєте Ви
Це може бути прапором їхнього підрозділу. ХЗ.
показать весь комментарий
26.05.2026 12:07 Ответить
Вікіпедія іншого пояснення не дає... А прапор - не саморобний - видно, що на фабриці штампований...
показать весь комментарий
26.05.2026 12:13 Ответить
Розібралися... Прапор Ставропілля... Але чому цього не знає Вікіпедія?
показать весь комментарий
26.05.2026 12:46 Ответить
По твоєму посиланню: R Romeo - Прапор не має певного значення.
показать весь комментарий
26.05.2026 12:32 Ответить
Це не "моє посилання", а Вікіпедія... Я задавав питання стосовно ЖОВТОГО прапора, з РОЯМИМ БІЛИМ хрестом... Критикуй її...
показать весь комментарий
26.05.2026 12:42 Ответить
Ганчірка Ставропольського краю
показать весь комментарий
26.05.2026 12:35 Ответить
А це вже дуже добре! Головне щоб регулярно й маштабно.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
показать весь комментарий
26.05.2026 11:34 Ответить
буханку жалко, ее то за что?
показать весь комментарий
26.05.2026 11:35 Ответить
Нехай не ходить боса.
показать весь комментарий
26.05.2026 11:52 Ответить
Скоро наші дрони будуть літати на тисячу кілометрів і нищити логістику окупантів!
показать весь комментарий
26.05.2026 11:38 Ответить
Кацапи, а що це у вас такі кастровані колони по 3 авто !?
Де колони по 40 км ? Не вичухалися після 2022 року?
показать весь комментарий
26.05.2026 11:44 Ответить
Шось гарних рускіх не видно
показать весь комментарий
26.05.2026 12:09 Ответить
Анігіліровались
показать весь комментарий
26.05.2026 12:16 Ответить
яке прикре самогубство..
показать весь комментарий
26.05.2026 12:15 Ответить
@ (в перекладі):
"Дорога смерті" для окупантів, схоже, стає їх головним роздратовуючим фактором. Адже фури через міст не пускають.
Тож, ситуація у Криму експоненційно погіршується.
Істерика з "орєшніками" - відображення саме цього процесу.
Легенда прикриття з коледжем поволі протухає, а ситуація погіршується, отже, ГБшники будуть підривати автобус з дітьми прямо десь на трасі."

показать весь комментарий
26.05.2026 12:20 Ответить
А як там залізниця функціонує, цікаво? Давно вже про неї не писали.
показать весь комментарий
26.05.2026 12:45 Ответить
Ну якшо не чутно - функціонує.
показать весь комментарий
26.05.2026 12:51 Ответить
Два Урала і таблетка - така собі колона )
показать весь комментарий
26.05.2026 13:36 Ответить
Колона?????
показать весь комментарий
26.05.2026 15:24 Ответить
 
 