Ракеты Storm Shadow уничтожили пункт управления армии РФ на ТВТ Луганщины, - Генштаб

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Детали удара

Отмечается, что 25 мая 2026 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow для успешного уничтожения важного пункта управления и связи врага на временно оккупированной территории Луганской области.

"Этот удар подчеркивает стратегическую дальновидность, единство планирования и целенаправленные действия, которые доказывают, что ни одна позиция российского агрессора не является безопасной на украинской земле", — подчеркнул Генштаб.

Подробнее о Storm Shadow

Storm Shadow / SCALP — это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля" большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией (во Франции известна под названием SCALP-EG).

Основные характеристики:

Тип: крылатая ракета большой дальности с низкой заметностью для радаров (технология "стелс").

Дальность поражения: в зависимости от модификации и версии (экспортные версии имеют ограничения), она способна поражать цели на расстоянии до 250–560 км.

Боевая часть: оснащена тандемной проникающей боеголовкой BROACH, которая позволяет пробивать укрепленные бетонные укрытия, бункеры и защищенные командные пункты.

Система наведения: использует комбинацию инерционной навигации, GPS и инфракрасной головки самонаведения на финальном участке полета, что позволяет ракетам с высокой точностью "распознавать" цель по загруженному в память изображению местности.

Назначение: уничтожение критически важных стационарных объектов противника: штабов, аэродромов, складов боеприпасов, мостов, портов и средств ПВО.

Эти ракеты считаются одними из самых эффективных средств поражения в своем классе, поскольку способны преодолевать современные системы противовоздушной обороны противника благодаря полету на сверхнизких высотах и низкой заметности для радаров.

