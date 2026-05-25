Ракети Storm Shadow знищили пункт управління армії РФ на ТОТ Луганщини, - Генштаб

25 травня українська авіація крилатими ракетами Storm Shadow завдала удару по пункту управління та зв’язку ЗС РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі удару

Зазначається, що 25 травня 2026 року Повітряні Сили Збройних Сил України застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow для успішного знищення важливого пункту управління та зв’язку ворога на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі", - наголосив Генштаб.

Більше про Storm Shadow

Storm Shadow / SCALP — це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля" великої дальності, спільно розроблена Великою Британією та Францією (у Франції відома під назвою SCALP-EG).

Основні характеристики:

Тип: крилата ракета великої дальності з низькою помітністю для радарів (технологія "стелс").

Дальність ураження: залежно від модифікації та версії (експортні версії мають обмеження), вона здатна вражати цілі на відстані до 250–560 км.

Бойова частина: оснащена тандемною проникаючою боєголовкою BROACH, яка дозволяє пробивати укріплені бетонні укриття, бункери та захищені командні пункти.

Система наведення: використовує комбінацію інерційної навігації, GPS та інфрачервоної головки самонаведення на фінальній ділянці польоту, що дозволяє ракетам з високою точністю "впізнавати" ціль за завантаженим в пам'ять зображенням місцевості.

Призначення: знищення критично важливих стаціонарних об'єктів ворога: штабів, аеродромів, складів боєприпасів, мостів, портів та засобів ППО.

Ці ракети вважаються одними з найбільш ефективних засобів ураження у своєму класі, оскільки здатні долати сучасні системи протиповітряної оборони противника завдяки польоту на наднизьких висотах та низькій помітності для радарів.

