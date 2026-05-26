Українські дрони розгромили колону постачання російських окупантів за 100 кілометрів від лінії фронту. ВIДЕО
Українські ударні безпілотники демонструють здатність ефективно перерізати логістичні артерії ворога у його глибокому тилу, створюючи серйозні проблеми для забезпечення передових підрозділів окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю із зафіксованими наслідками розгрому чергової колони російської військової техніки.
Зазначається, що успішного вогневого ураження було завдано на відстані близько 100 кілометрів від лінії фронту.
Під удар українських дронів потрапила група забезпечення, до якої входили три вантажні автомобілі (імовірно, із боєкомплектом або майном) та одна машина супроводу УАЗ ("Буханка").
nevs nevs
26.05.2026 11:20
Oleksii Pilevych #582021
26.05.2026 11:34
Sergii Ustim
26.05.2026 11:52
Так кацапи цей прапор , на автомобіль встановили ПІСЛЯ удару БПЛА?
Це може бути прапором їхнього підрозділу. ХЗ.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
Де колони по 40 км ? Не вичухалися після 2022 року?
"Дорога смерті" для окупантів, схоже, стає їх головним роздратовуючим фактором. Адже фури через міст не пускають.
Тож, ситуація у Криму експоненційно погіршується.
Істерика з "орєшніками" - відображення саме цього процесу.
Легенда прикриття з коледжем поволі протухає, а ситуація погіршується, отже, ГБшники будуть підривати автобус з дітьми прямо десь на трасі."