Українські дрони розгромили колону постачання російських окупантів за 100 кілометрів від лінії фронту. ВIДЕО

Українські ударні безпілотники демонструють здатність ефективно перерізати логістичні артерії ворога у його глибокому тилу, створюючи серйозні проблеми для забезпечення передових підрозділів окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю із зафіксованими наслідками розгрому чергової колони російської військової техніки.

Зазначається, що успішного вогневого ураження було завдано на відстані близько 100 кілометрів від лінії фронту.

Під удар українських дронів потрапила група забезпечення, до якої входили три вантажні автомобілі (імовірно, із боєкомплектом або майном) та одна машина супроводу УАЗ ("Буханка").

Також дивіться: Дронарі 412-ї бригади Nemesis уразили 5 вантажівок з боєприпасами та продовольством окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

армія рф (21109) знищення (10209) техніка (2041)
26.05.2026 11:20 Відповісти
26.05.2026 11:34 Відповісти
26.05.2026 11:52 Відповісти
Кросівоє🤌🔥
26.05.2026 11:20 Відповісти
завжди можна краще...
26.05.2026 11:56 Відповісти
Сигналізація на флоті (Міжнародний звід сигналів): За стандартами https://uasupply.in.ua/ua/p1264749783-flagi-mezhdunarodnogo-svoda.html Прапори міжнародного зведення сигналів 50х60 (комплект), жовто-білий прапор із прямим хрестом символізує літеру "R" (Ромео) або означає "Мій хід втрачено, тримайтеся від мене на траверзі".
Так кацапи цей прапор , на автомобіль встановили ПІСЛЯ удару БПЛА?
26.05.2026 11:22 Відповісти
Не факт, що вони знають те, що знаєте Ви
Це може бути прапором їхнього підрозділу. ХЗ.
26.05.2026 12:07 Відповісти
Вікіпедія іншого пояснення не дає... А прапор - не саморобний - видно, що на фабриці штампований...
26.05.2026 12:13 Відповісти
Розібралися... Прапор Ставропілля... Але чому цього не знає Вікіпедія?
26.05.2026 12:46 Відповісти
По твоєму посиланню: R Romeo - Прапор не має певного значення.
26.05.2026 12:32 Відповісти
Це не "моє посилання", а Вікіпедія... Я задавав питання стосовно ЖОВТОГО прапора, з РОЯМИМ БІЛИМ хрестом... Критикуй її...
26.05.2026 12:42 Відповісти
Ганчірка Ставропольського краю
26.05.2026 12:35 Відповісти
А це вже дуже добре! Головне щоб регулярно й маштабно.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
26.05.2026 11:34 Відповісти
буханку жалко, ее то за что?
26.05.2026 11:35 Відповісти
26.05.2026 11:52 Відповісти
Скоро наші дрони будуть літати на тисячу кілометрів і нищити логістику окупантів!
26.05.2026 11:38 Відповісти
Кацапи, а що це у вас такі кастровані колони по 3 авто !?
Де колони по 40 км ? Не вичухалися після 2022 року?
26.05.2026 11:44 Відповісти
Шось гарних рускіх не видно
26.05.2026 12:09 Відповісти
Анігіліровались
26.05.2026 12:16 Відповісти
яке прикре самогубство..
26.05.2026 12:15 Відповісти
@ (в перекладі):
"Дорога смерті" для окупантів, схоже, стає їх головним роздратовуючим фактором. Адже фури через міст не пускають.
Тож, ситуація у Криму експоненційно погіршується.
Істерика з "орєшніками" - відображення саме цього процесу.
Легенда прикриття з коледжем поволі протухає, а ситуація погіршується, отже, ГБшники будуть підривати автобус з дітьми прямо десь на трасі."

26.05.2026 12:20 Відповісти
А як там залізниця функціонує, цікаво? Давно вже про неї не писали.
26.05.2026 12:45 Відповісти
Ну якшо не чутно - функціонує.
26.05.2026 12:51 Відповісти
 
 