Українські дрони розгромили колону постачання російських окупантів за 100 кілометрів від лінії фронту. ВIДЕО

Українські ударні безпілотники демонструють здатність ефективно перерізати логістичні артерії ворога у його глибокому тилу, створюючи серйозні проблеми для забезпечення передових підрозділів окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю із зафіксованими наслідками розгрому чергової колони російської військової техніки.

Зазначається, що успішного вогневого ураження було завдано на відстані близько 100 кілометрів від лінії фронту.

Під удар українських дронів потрапила група забезпечення, до якої входили три вантажні автомобілі (імовірно, із боєкомплектом або майном) та одна машина супроводу УАЗ ("Буханка").

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також дивіться: Дронарі 412-ї бригади Nemesis уразили 5 вантажівок з боєприпасами та продовольством окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО