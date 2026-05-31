В оккупированном Крыму вводят талоны на бензин и запрещают заправку в канистры
Во временно оккупированном Россией Крыму стремительно усугубляется топливный кризис. С 31 мая захватчики переводят продажу бензина марки А-95 исключительно на талонную систему, а на более дешевое топливо А-92 вводят ограничения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом объявил так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов.
Топливный кризис
По его словам, отныне в ключевых крымских сетях АЗС ("АТАН" и "ТЕС") купить бензин марки А-95 за обычные деньги будет невозможно - его будут отпускать только по специальным талонам, отдавая приоритет коммунальному и социальному транспорту оккупантов.
Еще хуже ситуация с другими марками топлива. Из-за критически ограниченных запасов захватчики вводят жесткие ограничения на розничную торговлю.
"С 31 мая вводится ограничение на розничную продажу автомобильного бензина марки А-92: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена", - признал коллаборационист Аксенов.
Он надеется, что ситуацию удастся "нормализовать" в течение месяца, и призвал местных жителей отслеживать адреса АЗС, где хоть какое-то топливо еще осталось в наличии.
Что предшествовало?
- Напомним, топливный дефицит на оккупированном полуострове стал следствием регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам оккупантов.
- В ночь на 30 мая 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ поразила морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт ("Мадяр") Бровди.
- Буквально накануне, с 30 мая, захватчики пытались успокоить панику, ограничив продажу А-95 до 20 литров в сутки, однако уже через сутки ситуация полностью вышла из-под контроля и заставила оккупационные власти вернуться к советским "талонам".
- Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 30 мая подтвердил, что дефицит топлива в Крыму - следствие украинских ударов по военной и нефтяной инфраструктуре вдоль побережья Азовского моря.
А з ударами в Приазов'ї - інше. По-перше, там, все-таки, "патрийотав Рассии", набагато більше, ніж на Київщині, чи Чернігівщині. По-друге, в степу набагато важче ховаться. Для диверсійних груп потрібні бази. А де їх в степу, знайдеш?
