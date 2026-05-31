В оккупированном Крыму вводят талоны на бензин и запрещают заправку в канистры

Во временно оккупированном Россией Крыму стремительно усугубляется топливный кризис. С 31 мая захватчики переводят продажу бензина марки А-95 исключительно на талонную систему, а на более дешевое топливо А-92 вводят ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом объявил так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов.

По его словам, отныне в ключевых крымских сетях АЗС ("АТАН" и "ТЕС") купить бензин марки А-95 за обычные деньги будет невозможно - его будут отпускать только по специальным талонам, отдавая приоритет коммунальному и социальному транспорту оккупантов.

Еще хуже ситуация с другими марками топлива. Из-за критически ограниченных запасов захватчики вводят жесткие ограничения на розничную торговлю.

"С 31 мая вводится ограничение на розничную продажу автомобильного бензина марки А-92: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена", - признал коллаборационист Аксенов.

Он надеется, что ситуацию удастся "нормализовать" в течение месяца, и призвал местных жителей отслеживать адреса АЗС, где хоть какое-то топливо еще осталось в наличии.

Что предшествовало?

  • Напомним, топливный дефицит на оккупированном полуострове стал следствием регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам оккупантов.
  • В ночь на 30 мая 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ поразила морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт ("Мадяр") Бровди.
  • Буквально накануне, с 30 мая, захватчики пытались успокоить панику, ограничив продажу А-95 до 20 литров в сутки, однако уже через сутки ситуация полностью вышла из-под контроля и заставила оккупационные власти вернуться к советским "талонам".
  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 30 мая подтвердил, что дефицит топлива в Крыму - следствие украинских ударов по военной и нефтяной инфраструктуре вдоль побережья Азовского моря.

Ласкаво просимо в сириси Така фігня скоро й з хавчиком буде.
Ой, та хоть камні с нєба.
І все одно, у "каренных крымчан, с рязанскими мордами" - "ва всём винаваты ХАХЛЫ!!!" І запитання "А кто же первым на кого напал?", їх у "ступор" не вганяє...
Ласкаво просимо в сириси Така фігня скоро й з хавчиком буде.
31.05.2026 00:39 Ответить
Ой, та хоть камні с нєба.
І все одно, у "каренных крымчан, с рязанскими мордами" - "ва всём винаваты ХАХЛЫ!!!" І запитання "А кто же первым на кого напал?", їх у "ступор" не вганяє...
вспоминаю 90-е. Даже у блатных считалось - кто первый напал - тот не прав. Можно ж договориться. А по поводу этой приазовской трассы - не понимаю, почему раньше наши по ней не били. Есть же Старлинк, есть средства - *башь не хочу, без всяких ШИ, прямой наводкой с пульта оператора. Ездил по той дороге в степи неоднократно. Других там нет!! Ну приехали амерские дроны с ШИ, а шо, своими нельзя было *башить цистерны и фуры?
31.05.2026 05:35 Ответить
Не знаю... Можливо, спрацювало таке слово, як "пріоритет"... На всі цілі ніяких дронів не вистачало. А, може - операторів...У мене син сусіда, як поїхав, після зняття блокади, та так ні разу і не приїжджав додому . "Дикі гуси" вимагають постійного догляду. Він - комп'ютерщик...
31.05.2026 07:10 Ответить
в Киеве в 22-м отбились выжигая Байрактарами топливные цистерны в кацапских колоннах + местная самооборона помогла. Я тогда еще думал, почему так не делать в Приазовье? Там ведь только одна дорога - кругом степь. С другой стороны происходящее радует - амерские дроны слетают с воздушных шариков и самостоятельно ****** все движущее, что видят. Думаю, там ШИ выбирает цель наибольшего размера. И гражданские фуры попадают под раздачу, так б нех ездить по нашей земле. Пусть боятся суки
31.05.2026 07:26 Ответить
Щодо Києва (і Чернігова, з Сумами), я знаю. "Стріляв кожен кущ!" Так зараз пропагандони-"зетники" , крізь зуби, визнають. І скиглять, чому у них, на тій же Курщині, не створили ТРО. А все просто - влада більше боялася своїх, ніж нас...Бо, знаючи, як їхня армія веде себе навіть на власній території, вони боялися, щоб зброя, ними роздана, потім проти них не повернулася...
А з ударами в Приазов'ї - інше. По-перше, там, все-таки, "патрийотав Рассии", набагато більше, ніж на Київщині, чи Чернігівщині. По-друге, в степу набагато важче ховаться. Для диверсійних груп потрібні бази. А де їх в степу, знайдеш?
31.05.2026 08:16 Ответить
Ой, а што случилась ?
31.05.2026 01:06 Ответить
8 грузовых машин наши дроны уничтожили. Почти все бензовозы. Около 40 кубов каждый. Около 230 тонн бензина
31.05.2026 09:30 Ответить
значить курортний сезон буде в ударі - ніхто нікуди не буде їздити, всі будуть лежати на пляжі і їсти пахлаву з кукурузою і пить пиво з креветками.
31.05.2026 02:18 Ответить
в Туапсе поедут. Скупаются в мазуте для разнообразия
31.05.2026 05:41 Ответить
Сидить тьотка в туалеті і запитує доньку
- Маша. В як наша країна називається?
- сЕриСери мамо....
31.05.2026 05:18 Ответить
Собака Сере Сердито Ррррр
31.05.2026 06:06 Ответить
А чё, так можно было?! 🤣😆😂🤪
Следующие талоны на еду!!!🤣😆🤪🤪
31.05.2026 06:10 Ответить
А что потом?!, а потом хоть камни с неба!!!🤪 И танцующий морячок!!?😂🤣😆
31.05.2026 06:12 Ответить
На концерті кабздона
31.05.2026 07:22 Ответить
Пального нема та ковбаси,
КРИСчанам хоть у ***** смокчи.
Ковбасу побачать в бані,
Проміж ніг у дядкі Вані,
А в бак авто насить Фядот.
От такой у них компот.
31.05.2026 06:30 Ответить
Так це тільки початок. кацапська адміністрація Криму не тільки талони на пальне, вони скоро і на хліб талони введуть. Ну, шоб камни с неба...
31.05.2026 07:28 Ответить
 
 