В оккупированном Крыму вводят талоны на бензин и запрещают заправку в канистры

Во временно оккупированном Россией Крыму стремительно усугубляется топливный кризис. С 31 мая захватчики переводят продажу бензина марки А-95 исключительно на талонную систему, а на более дешевое топливо А-92 вводят ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом объявил так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов.

Топливный кризис

По его словам, отныне в ключевых крымских сетях АЗС ("АТАН" и "ТЕС") купить бензин марки А-95 за обычные деньги будет невозможно - его будут отпускать только по специальным талонам, отдавая приоритет коммунальному и социальному транспорту оккупантов.

Еще хуже ситуация с другими марками топлива. Из-за критически ограниченных запасов захватчики вводят жесткие ограничения на розничную торговлю.

"С 31 мая вводится ограничение на розничную продажу автомобильного бензина марки А-92: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена", - признал коллаборационист Аксенов.

Он надеется, что ситуацию удастся "нормализовать" в течение месяца, и призвал местных жителей отслеживать адреса АЗС, где хоть какое-то топливо еще осталось в наличии.

Что предшествовало?

Напомним, топливный дефицит на оккупированном полуострове стал следствием регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам оккупантов.

В ночь на 30 мая 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ поразила морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт ("Мадяр") Бровди.

Буквально накануне, с 30 мая, захватчики пытались успокоить панику, ограничив продажу А-95 до 20 литров в сутки, однако уже через сутки ситуация полностью вышла из-под контроля и заставила оккупационные власти вернуться к советским "талонам".

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 30 мая подтвердил, что дефицит топлива в Крыму - следствие украинских ударов по военной и нефтяной инфраструктуре вдоль побережья Азовского моря.

