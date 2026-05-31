В окупованому Криму вводять талони на бензин та забороняють заправку в каністри

У тимчасово окупованому Росією Криму стрімко поглиблюється паливна криза. Із 31 травня загарбники переводять продаж бензину марки А-95 виключно на талонну систему, а на дешевше пальне А-92 вводять обмеження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це оголосив так званий "глава" окупаційної адміністрації Криму, маріонетка Кремля Сергій Аксьонов.

Паливна криза

За його словами, відтепер на ключових кримських мережах АЗС ("АТАН" і "ТЕС") купити бензин марки А-95 за звичайні гроші буде неможливо — його відпускатимуть лише за спеціальними талонами, віддаючи пріоритет комунальному та соціальному транспорту окупантів.

Ще гірша ситуація з іншими марками пального. Через критично обмежені запаси загарбники запроваджують жорсткі обмеження на роздрібну торгівлю.

"З 31 травня вводиться обмеження на роздрібний продаж автомобільного бензину марки А-92: не більше 20 літрів на один транспортний засіб. Заправка в каністри заборонена", - визнав колаборант Аксьонов.

Він сподівається, що ситуацію вдасться "нормалізувати" протягом місяця, і закликав місцевих мешканців моніторити адреси АЗС, де хоч якесь пальне ще залишилося в наявності.

Що передувало?

Нагадаємо, паливний дефіцит на окупованому півострові став наслідком регулярних та успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах, нафтопереробних заводах та логістичних вузлах окупантів.

У ніч на 30 травня 412 бригада Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ уразила морський нафтовий термінал у окупованій Феодосії. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт ("Мадяр") Бровді.

Лише напередодні, з 30 травня, загарбники намагалися вгамувати паніку, обмеживши продаж А-95 до 20 літрів на добу, проте вже за добу ситуація повністю вийшла з-під контролю і змусила окупаційну владу повернутися до радянських "талонів".

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні від 30 травня підтвердив, що дефіцит пального в Криму — наслідок українських ударів по військовій та нафтовій інфраструктурі вздовж узбережжя Азовського моря.

