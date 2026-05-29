ГУР долучилося до блокування сухопутного коридору "Крим-Донецьк", знищуючи логістику РФ. ВIДЕО

Українські захисники продовжують блокувати сухопутний коридор "Крим-Донецьк", знищуючи російську техніку у глибокому тилу.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Операції проводять воїни підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України.

"Ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки", - наголосили там.

Під ударами розвідників паливозаправники, вантажівки та трал.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше воїни 1-го корпусу НГУ "Азов" показали, як нищать окупантів та ворожу техніку на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха.
  • 412 бригада Nemesis СБС заявила, що російську техніку на трасі із Маріуполя до Криму уражають "секретними дронами".

Крим (14083) Донецька область (11240) ГУР (883)
Топ коментарі
+18
у 2019 році мудрому наріду хотілося шашликів в МАЕ, хоть поржем

29.05.2026 11:05 Відповісти
+8
ви про мізки ?
29.05.2026 11:31 Відповісти
+7
Ударні дрони Hornet вже стали одним із наймасовіших та найуспішніших засобів на озброєнні Сил оборони для ураження російської логістики.
29.05.2026 11:10 Відповісти
А можна було блокувати Крим та континентальна Україна в 2022, але то для слабаків
29.05.2026 11:01 Відповісти
хоть пожрём
29.05.2026 11:35 Відповісти
А чому з 2014 не блокували Крим, навіть давали їздити ждунам відпочивати та не перекрили постачання електрики? Ще тих, хти хотів підірвати ЛЕП ловили і справи відкривали! Забув??? Забув, як торбили бат Донбас, який не давав торгувати з ОРДЛО, як поліцаї авакова знущались з військових, як вбили Сашка Білого, як випустили та дали втікти всім мусорм, що розстрілювали Майдан? І тільки не треба мені навішувати, що я шашличників захищаю!
29.05.2026 13:28 Відповісти
Кожний випадок має свої причини і пояснення . Коли ОПЖЗ, мараєви, юлі і інш.криком кричали---путін доппоможи. ,то не все можнва було зробити 12 років війни,а бойко --кращий товариш зелннського Трендіти можна що завгодно,а аналізувати невміємо.
29.05.2026 13:46 Відповісти
В 22 не було чим.
29.05.2026 11:19 Відповісти
Про засоби.
29.05.2026 11:47 Відповісти
Так, якщо зняти і вивести більшість військ. підрозділів, зокрема артилерії.
І розмінувати Чонгар і мости.
29.05.2026 12:44 Відповісти
І туди долітає булава ? Чи щось інше ?
29.05.2026 11:05 Відповісти
Там американські Хорнети.
29.05.2026 11:20 Відповісти
Це надихає!
29.05.2026 11:07 Відповісти
Так,всі сили гуру і ссо потрібно дати на знищення головної логістичної гілки ворога на тот Крим -Донецьк.
А,то ще є багато апологетів всередині країни,що робити цього немає сенсу,бо успіху й так не буде.
29.05.2026 11:09 Відповісти
Це дуже добре, але... Кілька днів тому хтось публікував карту із позначенням влучань у транспортні засоби кацапів на цій трасі. Їх було 78. Не за день, всього.
29.05.2026 11:11 Відповісти
Ну так не все зразу... Почали. Подивимся на розвиток ситуації... Якщо "протоптали стежки" - значить, будуть "ходить" більше... А прикрить УСЮ трасу, засобами ППО, сил не вистачить... (Так само, як у березні 2022 року кацапи відмовилися від прокладки паливопроводу, по окупованій території Чернігівщини чи Чернігівщини, з БРСР. Там треба було охоронять його, по землі). А якщо потягнуть ППО прикривать цю трасу - значить, "оголять" інші ділянки. Це теж нам "на руку" - легше буде нам літать там...
29.05.2026 13:27 Відповісти
питання!
як що, ми такі переможні, до чого ці чергові соплі про замороження "конфлікту" по лбз?
не повірите! відповідь дуже проста.
замороження, це не кінець війни та зняття військового стану!
а зморожений "конфлікт" може тягнутися до сімдесяти річчя юдо гундосого криворагульного зе!лідара **********!
29.05.2026 11:15 Відповісти
Всі ці удари як раз необхідні щоб погіршити стан ворога настільки що він погодиться на заморозку

І так, заморозка війни по лбз це саме зняття військової стану.
29.05.2026 11:22 Відповісти
ага!
два три місяця заморозки і по лук'янівці знову полетять свіже зроблені кінджали циркони і всі модифікації х101.
і звісно тисяча+ дронів.
то, з якого переляку заморозка, це кінець війни?

як же я втомився спілкуватися з тупими імбецилами уставшими ат вайни.
чи, ти кацапське падло?
29.05.2026 11:50 Відповісти
то, ти просто не встиг з'їбатися з україни?
і, грошей заплатити нема?
то, нахєра ти такий тут потрібний?
твоє місце, полякам унітази драїти.
прикольний мем, але справедливий, як виявилося.....
29.05.2026 12:05 Відповісти
ванька радій, що гундосий зелений криворагульний малорос владімір видав указз і дозволив ***** проводити парад!
не знаю, де у вас рано, чи пізно щось з'явиться, бо за сім років ніхєра не з'явилося!
все розкрадено! розкрадено відкрито без компромісів!
за чотири роки вторгнення, якою ескалацією відповіли зелені мародери?
звільнили пана генерала батька залужного? того генерала, що відкинув ординську навалу?
29.05.2026 12:46 Відповісти
От нащо нагнітати образами ?
29.05.2026 12:51 Відповісти
око за око!
29.05.2026 12:51 Відповісти
Воно тупе... ще й хворе...
29.05.2026 12:54 Відповісти
стидаюсь спитати!
як що, ти таке здорове, то де зараз?
чи, у 60+, ти дійсно здорове?
інопланетник?
поділись......

тупе чи гостре, то ж на особистий вибір.
29.05.2026 13:03 Відповісти
**** русню!
29.05.2026 11:17 Відповісти
Подяка ЗСУ і ГУР, але та територія була б під контролем України,якби ідіоти, що маніпуляціями дорвалися до влади не чіпали мінні поля, не відводили наші війська і не знищували оборону.
29.05.2026 11:22 Відповісти
тепер чекаємо коли кацапи відправлять по цій трасі автобус зі справжніми дітьми на оздоровлення в крим під ураження дроном, бо шоу зі старобельськом не вийшло
29.05.2026 11:26 Відповісти
на кацапії дітей нема, там лишньохромосомні вишкребки з путінським лайном в головах
29.05.2026 12:20 Відповісти
Треба ще всі фури знищувати, бо вони можуть везти не тільки продукти для підтримки окупаційного режиму, а ще й зброю та БК. І якщо фігануть цю велику чергу з фур, то це непогано заблокує трасу. А ще б дистанційне мінування, щоб уночі не шастали.
29.05.2026 11:27 Відповісти
Цілком з Вами згоден, але ще такий нюанс. Ми не маємо дивитись на те, то військові фури чи ні. Нам головне - підняти для росії ціну окупації регіону, а відповідальність за людей на окупованій території несе окупант. Не справляєшся з життєзабезпеченням регіону - то не треба було окуповувати
29.05.2026 12:43 Відповісти
хех ... не треба реактивних дій ... Так, можуть і під цивільні фури маскувати, але ж на окупованих територіях живуть люди, яких потім треба буде назад інтегрувати. Сподіваємося ...
29.05.2026 12:48 Відповісти
Дистанційне мінування чим, асфальтом чи відосиками гундосого?
29.05.2026 11:56 Відповісти
а чого раніше 4 роки цього не робили? Бо будували династію поки за яйця не вхопили. а це лиш дрібничка, повірте....
29.05.2026 12:17 Відповісти
Дронів не було. Нє ?
29.05.2026 12:49 Відповісти
Фури, фури - ось під що окупанти почнуть маскувати свої воєнні вантажі, як це було в 2014 році і це підтверджено численними доказами. Починаючи з серпня 2014 року, московська ********* під виглядом так званих «гуманітарних конвоїв» незаконно переправляла на тимчасово окуповані території Донбасу зброю, ********** та паливно-мастильні матеріали.
29.05.2026 13:35 Відповісти
 
 