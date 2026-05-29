ГУР долучилося до блокування сухопутного коридору "Крим-Донецьк", знищуючи логістику РФ. ВIДЕО
Українські захисники продовжують блокувати сухопутний коридор "Крим-Донецьк", знищуючи російську техніку у глибокому тилу.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Операції проводять воїни підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України.
"Ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки", - наголосили там.
Під ударами розвідників паливозаправники, вантажівки та трал.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше воїни 1-го корпусу НГУ "Азов" показали, як нищать окупантів та ворожу техніку на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха.
- 412 бригада Nemesis СБС заявила, що російську техніку на трасі із Маріуполя до Криму уражають "секретними дронами".
Топ коментарі
+18 Псамметих II
показати весь коментар29.05.2026 11:05 Відповісти Посилання
+8 Руслан Скрипник
показати весь коментар29.05.2026 11:31 Відповісти Посилання
+7 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар29.05.2026 11:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І розмінувати Чонгар і мости.
А,то ще є багато апологетів всередині країни,що робити цього немає сенсу,бо успіху й так не буде.
як що, ми такі переможні, до чого ці чергові соплі про замороження "конфлікту" по лбз?
не повірите! відповідь дуже проста.
замороження, це не кінець війни та зняття військового стану!
а зморожений "конфлікт" може тягнутися до сімдесяти річчя юдо гундосого криворагульного зе!лідара **********!
І так, заморозка війни по лбз це саме зняття військової стану.
два три місяця заморозки і по лук'янівці знову полетять свіже зроблені кінджали циркони і всі модифікації х101.
і звісно тисяча+ дронів.
то, з якого переляку заморозка, це кінець війни?
як же я втомився спілкуватися з тупими імбецилами уставшими ат вайни.
чи, ти кацапське падло?
і, грошей заплатити нема?
то, нахєра ти такий тут потрібний?
твоє місце, полякам унітази драїти.
прикольний мем, але справедливий, як виявилося.....
не знаю, де у вас рано, чи пізно щось з'явиться, бо за сім років ніхєра не з'явилося!
все розкрадено! розкрадено відкрито без компромісів!
за чотири роки вторгнення, якою ескалацією відповіли зелені мародери?
звільнили пана генерала батька залужного? того генерала, що відкинув ординську навалу?
як що, ти таке здорове, то де зараз?
чи, у 60+, ти дійсно здорове?
інопланетник?
поділись......
тупе чи гостре, то ж на особистий вибір.