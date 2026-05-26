Російську техніку на трасі із Маріуполя до Криму уражають "секретними дронами", - бригада Nemesis

Пілоти Сил безпілотних систем блокують логістику армії РФ на тимчасово окупованому півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні 412 бригади Nemesis СБС.

Удари по ключовій трасі ворога

Військові уражають російські вантажівки на маршруті Маріуполь - Мелітополь - Сімферополь за допомогою спеціальних безпілотників. Йдеться про трасу Р-280.

Цей маршрут з’єднує тимчасово окупований Маріуполь із Сімферополем через Бердянськ і Мелітополь. Російська армія використовує його для перевезення палива та боєприпасів.

Секретні дрони проти техніки РФ

У підрозділі пояснили, що застосовують ударні безпілотники, які створені для дальніх уражень. Розробка була адаптована спеціально для виконання таких завдань.

"Для цього ми застосовуємо секретні ударні "крила", які раніше не фігурували у публічному просторі. Завдяки тісній взаємодії 412 Nemesis із виробником, вдалося створити комплекс, ідеально адаптований саме під такі завдання", – розповіли в бригаді.

За даними бригади, ці безпілотники вже знищили десятки російських вантажівок і паливозаправників.

У підрозділі зазначили, що через значні втрати російське командування та окупаційна влада були змушені обмежити рух важкої техніки цією трасою. Спроби використовувати польові та ґрунтові дороги також не дають результату, оскільки українські дрони виявляють і знищують цілі на різній місцевості.

