УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11106 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки
4 440 11

Російську техніку на трасі із Маріуполя до Криму уражають "секретними дронами", - бригада Nemesis

Знищення ворожої техніки силами СБС

Пілоти Сил безпілотних систем блокують логістику армії РФ на тимчасово окупованому півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні 412 бригади Nemesis СБС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по ключовій трасі ворога

Військові уражають російські вантажівки на маршруті Маріуполь - Мелітополь - Сімферополь за допомогою спеціальних безпілотників. Йдеться про трасу Р-280.

Цей маршрут з’єднує тимчасово окупований Маріуполь із Сімферополем через Бердянськ і Мелітополь. Російська армія використовує його для перевезення палива та боєприпасів.

Читайте: Дронарі 412-ї бригади Nemesis уразили 5 вантажівок з боєприпасами та продовольством окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Секретні дрони проти техніки РФ

У підрозділі пояснили, що застосовують ударні безпілотники, які створені для дальніх уражень. Розробка була адаптована спеціально для виконання таких завдань.

"Для цього ми застосовуємо секретні ударні "крила", які раніше не фігурували у публічному просторі. Завдяки тісній взаємодії 412 Nemesis із виробником, вдалося створити комплекс, ідеально адаптований саме під такі завдання", – розповіли в бригаді.

За даними бригади, ці безпілотники вже знищили десятки російських вантажівок і паливозаправників.

У підрозділі зазначили, що через значні втрати російське командування та окупаційна влада були змушені обмежити рух важкої техніки цією трасою. Спроби використовувати польові та ґрунтові дороги також не дають результату, оскільки українські дрони виявляють і знищують цілі на різній місцевості.

Читайте: Ураження та детонація РСЗВ "Град": бойова робота Сил безпілотних систем на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (10209) дрони (8244) 412 полк Nemesis СБС (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На семий рік війни зрозуміли ,що основне в противника вибити логістику,а не рознарядка, напр.,від федора,скільки за день треба завадити.Тому,якщо стільки то завалили,логістика на другий привезе стільки же поповнення,ніби нічого не відбулось.До прикладу, саме логістику касапи нейтралізували,щоб відібрати суджщину.
показати весь коментар
26.05.2026 20:44 Відповісти
п'ятий...
показати весь коментар
26.05.2026 21:16 Відповісти
Серйозно?))) Новини про Хаймарси, відбитий Херсон і дроновий "буханкоцид" мимо пройшли?
Шикарна в Федорова рознарядка про скільки на день, про що говорив ще раніше Мадяр і до нього Бутусов. На 10+, а працює на 10+++
Це "нарешті вибивають логістику" - це всього на всього насичення армії малими дронами на малі дистанції і поступове логічне розширення радіусу ураження. При Федорові все прискорилось в рази.
показати весь коментар
26.05.2026 23:01 Відповісти
Взагалі то повномаштабка так почалася з обрізання логістики колон Байрактарами і засідками. На семий рік війни хтось зрозумів...
показати весь коментар
26.05.2026 23:03 Відповісти
Назва цих дронів давно відома на весь інтернет.
показати весь коментар
26.05.2026 20:53 Відповісти
Менше б кізділи, більше толку.
показати весь коментар
26.05.2026 21:02 Відповісти
а що ж тоді рашисти возять новозбудованою колією окупованим Півднем України .котру по вказівці"зелених зрадників" не знищують зсу???
показати весь коментар
26.05.2026 21:08 Відповісти
Колію нема сенсу знищувати. Полотно відновлюють за пару годин.
показати весь коментар
26.05.2026 21:44 Відповісти
Горілі остови від ЗД цистерн. Нічого там не їздить серьйозного вже з осені 25 го. По бьють наші всн регулярно. Кацапи давно логістику на вантажівки перевелили, а скоро на цивільні фури перейдуть, бо військові довго не живуть
показати весь коментар
26.05.2026 22:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oBh6iqULtW4 ВСУ отрезают Крым.
показати весь коментар
26.05.2026 21:26 Відповісти
"Цей маршрут з'єднує тимчасово окупований Маріуполь із Сімферополем через Бердянськ і Мелітополь". Джерело: https://censor.net/ua/n4005221
Не філолог,але мало б бути вказано це всі окуповані території,а не тільки Маріуполь.
показати весь коментар
26.05.2026 22:07 Відповісти
 
 