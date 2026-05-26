Российскую технику на трассе из Мариуполя в Крым поражают "секретными дронами", - бригада Nemesis

Пилоты Сил беспилотных систем блокируют логистику армии РФ на временно оккупированном юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 412-й бригады Nemesis СБС.

Удары по ключевой трассе врага

Военные поражают российские грузовики на маршруте Мариуполь – Мелитополь – Симферополь с помощью специальных беспилотников. Речь идет о трассе Р-280.

Этот маршрут соединяет временно оккупированный Мариуполь с Симферополем через Бердянск и Мелитополь. Российская армия использует его для перевозки топлива и боеприпасов.

Секретные дроны против техники РФ

В подразделении пояснили, что применяют ударные беспилотники, созданные для дальних поражений. Разработка была адаптирована специально для выполнения таких задач.

"Для этого мы применяем секретные ударные "крылья", которые ранее не фигурировали в публичном пространстве. Благодаря тесному взаимодействию 412 Nemesis с производителем удалось создать комплекс, идеально адаптированный именно под такие задачи", – рассказали в бригаде.

По данным бригады, эти беспилотники уже уничтожили десятки российских грузовиков и топливозаправщиков.

В подразделении отметили, что из-за значительных потерь российское командование и оккупационные власти были вынуждены ограничить движение тяжелой техники по этой трассе. Попытки использовать полевые и грунтовые дороги также не дают результата, поскольку украинские дроны обнаруживают и уничтожают цели на различной местности.

На семий рік війни зрозуміли ,що основне в противника вибити логістику,а не рознарядка, напр.,від федора,скільки за день треба завадити.Тому,якщо стільки то завалили,логістика на другий привезе стільки же поповнення,ніби нічого не відбулось.До прикладу, саме логістику касапи нейтралізували,щоб відібрати суджщину.
26.05.2026 20:44 Ответить
п'ятий...
26.05.2026 21:16 Ответить
Назва цих дронів давно відома на весь інтернет.
26.05.2026 20:53 Ответить
Менше б кізділи, більше толку.
26.05.2026 21:02 Ответить
а що ж тоді рашисти возять новозбудованою колією окупованим Півднем України .котру по вказівці"зелених зрадників" не знищують зсу???
26.05.2026 21:08 Ответить
Колію нема сенсу знищувати. Полотно відновлюють за пару годин.
26.05.2026 21:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oBh6iqULtW4 ВСУ отрезают Крым.
26.05.2026 21:26 Ответить
"Цей маршрут з'єднує тимчасово окупований Маріуполь із Сімферополем через Бердянськ і Мелітополь".
Не філолог,але мало б бути вказано це всі окуповані території,а не тільки Маріуполь.
26.05.2026 22:07 Ответить
 
 