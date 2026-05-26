Российскую технику на трассе из Мариуполя в Крым поражают "секретными дронами", - бригада Nemesis
Пилоты Сил беспилотных систем блокируют логистику армии РФ на временно оккупированном юге Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 412-й бригады Nemesis СБС.
Удары по ключевой трассе врага
Военные поражают российские грузовики на маршруте Мариуполь – Мелитополь – Симферополь с помощью специальных беспилотников. Речь идет о трассе Р-280.
Этот маршрут соединяет временно оккупированный Мариуполь с Симферополем через Бердянск и Мелитополь. Российская армия использует его для перевозки топлива и боеприпасов.
Секретные дроны против техники РФ
В подразделении пояснили, что применяют ударные беспилотники, созданные для дальних поражений. Разработка была адаптирована специально для выполнения таких задач.
"Для этого мы применяем секретные ударные "крылья", которые ранее не фигурировали в публичном пространстве. Благодаря тесному взаимодействию 412 Nemesis с производителем удалось создать комплекс, идеально адаптированный именно под такие задачи", – рассказали в бригаде.
По данным бригады, эти беспилотники уже уничтожили десятки российских грузовиков и топливозаправщиков.
В подразделении отметили, что из-за значительных потерь российское командование и оккупационные власти были вынуждены ограничить движение тяжелой техники по этой трассе. Попытки использовать полевые и грунтовые дороги также не дают результата, поскольку украинские дроны обнаруживают и уничтожают цели на различной местности.
Не філолог,але мало б бути вказано це всі окуповані території,а не тільки Маріуполь.