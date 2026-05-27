Бійці тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону пройшли двомісячний курс підготовки у центрі ССО. ВIДЕО
Бійці тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР МО України завершили двомісячний курс підготовки у навчальному центрі Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни неодноразово виконували спільні бойові завдання разом із підрозділами ССО, а тепер отримали можливість пройти поглиблену підготовку поруч із українськими спецпризначенцями.
Навчання включало тактичну підготовку, роботу в екстремальних умовах та випробування фізичної й психологічної витривалості.
У оприлюдненому відео бійці з позивними Двіж, Естет та Влас розповіли про проходження курсу, тренування під час сильних морозів і досвід, який допоможе ефективніше діяти проти противника на полі бою.
