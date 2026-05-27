Бійці тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону пройшли двомісячний курс підготовки у центрі ССО. ВIДЕО

Бійці тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР МО України завершили двомісячний курс підготовки у навчальному центрі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни неодноразово виконували спільні бойові завдання разом із підрозділами ССО, а тепер отримали можливість пройти поглиблену підготовку поруч із українськими спецпризначенцями.

Навчання включало тактичну підготовку, роботу в екстремальних умовах та випробування фізичної й психологічної витривалості.

У оприлюдненому відео бійці з позивними Двіж, Естет та Влас розповіли про проходження курсу, тренування під час сильних морозів і досвід, який допоможе ефективніше діяти проти противника на полі бою.

спецпризначенці військові навчання підготовка ССО Сили спеціальних операцій ЗСУ Інтернаціональний легіон ГУР
Мне кажется Реванш неудачное название. Это ставит бойцов в роль проигравших и обиженных. Также непонятно, какой реванш может быть у иностранцев
28.05.2026 03:03 Відповісти
Два месяца курсов это очень мало для спецуры, нужны годы плюс врождённые качества чтобы стать настоящим волком.
28.05.2026 08:07 Відповісти
Ви справді думаєте, що там так все і відбувається, як тут показують?
28.05.2026 10:28 Відповісти
 
 