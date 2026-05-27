УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10313 відвідувачів онлайн
Новини Відео День ССО
3 494 9

До 10-річчя ССО: спецпризначенці записали зворушливий кліп на легендарну пісню Івасюка. ВIДЕО

27 травня, Україна відзначає знаменну дату - 10-річчя з дня створення Сил спеціальних операцій, які по праву вважаються одним із найбільш підготовлених, фахових та результативних родів сил Збройних Сил України. Як повідомляє Цензор.НЕТ, з нагоди цього ювілею команда "ССО Рекрутинг" підготувала особливий та глибокий музичний сюрприз для всіх українців.

Еліта нашого війська - воїни ССО, які зазвичай виконують надскладні завдання в режимі повної секретності під щільним вогнем на передовій та у глибокому тилу ворога, - постали в абсолютно новому образі. Спецпризначенці виконали легендарний твір Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Для запису цього унікального відеокліпу військовослужбовці з'їхалися з різних куточків України, а дехто прибув безпосередньо з бойових позицій. Перед записом бійці пройшли численні онлайн-репетиції з диригентами та музичними викладачами, щоб через пісню донести головний посил: українські воїни б'ються не лише через ненависть до ворога, а передусім - через безмежну любов до своїх родин, дому, пам’яті та Батьківщини.

Дивіться: Сили спеціальних операцій - одна з найефективніших складових нашого захисту, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Також дивіться: Спецпризначенці полку "Рейнджерс" ССО зачистили позицію з окупантами під час нальоту на будинок. ВIДЕО

Автор: 

Івасюк Володимир (4) музика (529) ССО Сили спеціальних операцій (704) річниця (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🫶💪❤️🖤💙💛
Дякую за захист!
показати весь коментар
27.05.2026 13:43 Відповісти
Слава Україні і ССО !
показати весь коментар
27.05.2026 13:49 Відповісти
Добре, шо у них на такі речі часу вистачає. Знач не все так погано на фронті !!!
показати весь коментар
27.05.2026 13:52 Відповісти
Слава бійцям ССО!!!
показати весь коментар
27.05.2026 13:56 Відповісти
❤️ 🇺🇦 😘
показати весь коментар
27.05.2026 14:00 Відповісти
Файно!
показати весь коментар
27.05.2026 14:05 Відповісти
Спасибі вам наші Мужні і Сильні, Чуйні і найкращі❤
Спаси вас Господи🙏🙏🙏
показати весь коментар
27.05.2026 14:11 Відповісти
Так зворушливо!
показати весь коментар
27.05.2026 15:41 Відповісти
дуже зворушливо і щиро

я тут ще дивився інтерв'ю з Євгенією "Коброю", ну просто нема слів, які в нас є люди
показати весь коментар
27.05.2026 16:23 Відповісти
 
 