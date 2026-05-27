До 10-річчя ССО: спецпризначенці записали зворушливий кліп на легендарну пісню Івасюка. ВIДЕО

27 травня, Україна відзначає знаменну дату - 10-річчя з дня створення Сил спеціальних операцій, які по праву вважаються одним із найбільш підготовлених, фахових та результативних родів сил Збройних Сил України. Як повідомляє Цензор.НЕТ, з нагоди цього ювілею команда "ССО Рекрутинг" підготувала особливий та глибокий музичний сюрприз для всіх українців.

Еліта нашого війська - воїни ССО, які зазвичай виконують надскладні завдання в режимі повної секретності під щільним вогнем на передовій та у глибокому тилу ворога, - постали в абсолютно новому образі. Спецпризначенці виконали легендарний твір Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас".

Для запису цього унікального відеокліпу військовослужбовці з'їхалися з різних куточків України, а дехто прибув безпосередньо з бойових позицій. Перед записом бійці пройшли численні онлайн-репетиції з диригентами та музичними викладачами, щоб через пісню донести головний посил: українські воїни б'ються не лише через ненависть до ворога, а передусім - через безмежну любов до своїх родин, дому, пам’яті та Батьківщини.

