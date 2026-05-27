К 10-летию ССО: спецназовцы записали трогательный клип на легендарную песню Ивасюка

27 мая Украина отмечает знаменательную дату - 10-летие со дня создания Сил специальных операций, которые по праву считаются одним из наиболее подготовленных, профессиональных и результативных родов войск Вооруженных Сил Украины. Как сообщает Цензор.НЕТ, по случаю этого юбилея команда "ССО Рекрутинг" подготовила особый и глубокий музыкальный сюрприз для всех украинцев.

Элита нашей армии - воины ССО, которые обычно выполняют сверхсложные задачи в режиме полной секретности под плотным огнем на передовой и в глубоком тылу врага, - предстали в совершенно новом образе. Спецназовцы исполнили легендарное произведение Владимира Ивасюка "Песня будет между нами".

Для записи этого уникального видеоклипа военнослужащие съехались из разных уголков Украины, а некоторые прибыли непосредственно с боевых позиций. Перед записью бойцы прошли многочисленные онлайн-репетиции с дирижерами и музыкальными преподавателями, чтобы через песню донести главный посыл: украинские воины сражаются не только из-за ненависти к врагу, но прежде всего - из-за безграничной любви к своим семьям, дому, памяти и Родине.

