РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11564 посетителя онлайн
Новости Видео День ССО
3 494 9

К 10-летию ССО: спецназовцы записали трогательный клип на легендарную песню Ивасюка

27 мая Украина отмечает знаменательную дату - 10-летие со дня создания Сил специальных операций, которые по праву считаются одним из наиболее подготовленных, профессиональных и результативных родов войск Вооруженных Сил Украины. Как сообщает Цензор.НЕТ, по случаю этого юбилея команда "ССО Рекрутинг" подготовила особый и глубокий музыкальный сюрприз для всех украинцев.

Элита нашей армии - воины ССО, которые обычно выполняют сверхсложные задачи в режиме полной секретности под плотным огнем на передовой и в глубоком тылу врага, - предстали в совершенно новом образе. Спецназовцы исполнили легендарное произведение Владимира Ивасюка "Песня будет между нами".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Для записи этого уникального видеоклипа военнослужащие съехались из разных уголков Украины, а некоторые прибыли непосредственно с боевых позиций. Перед записью бойцы прошли многочисленные онлайн-репетиции с дирижерами и музыкальными преподавателями, чтобы через песню донести главный посыл: украинские воины сражаются не только из-за ненависти к врагу, но прежде всего - из-за безграничной любви к своим семьям, дому, памяти и Родине.

Смотрите: Силы специальных операций - одна из самых эффективных составляющих нашей защиты, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Смотрите также: Спецназовцы полка "Рейнджерс" ССО зачистили позицию с оккупантами во время налета на дом. ВИДЕО

Автор: 

Ивасюк Владимир (13) музыка (816) ССО (710) годовщина (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🫶💪❤️🖤💙💛
Дякую за захист!
показать весь комментарий
27.05.2026 13:43 Ответить
Слава Україні і ССО !
показать весь комментарий
27.05.2026 13:49 Ответить
Добре, шо у них на такі речі часу вистачає. Знач не все так погано на фронті !!!
показать весь комментарий
27.05.2026 13:52 Ответить
Слава бійцям ССО!!!
показать весь комментарий
27.05.2026 13:56 Ответить
❤️ 🇺🇦 😘
показать весь комментарий
27.05.2026 14:00 Ответить
Файно!
показать весь комментарий
27.05.2026 14:05 Ответить
Спасибі вам наші Мужні і Сильні, Чуйні і найкращі❤
Спаси вас Господи🙏🙏🙏
показать весь комментарий
27.05.2026 14:11 Ответить
Так зворушливо!
показать весь комментарий
27.05.2026 15:41 Ответить
дуже зворушливо і щиро

я тут ще дивився інтерв'ю з Євгенією "Коброю", ну просто нема слів, які в нас є люди
показать весь комментарий
27.05.2026 16:23 Ответить
 
 