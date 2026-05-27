1 288 13

Силы специальных операций - одна из самых эффективных составляющих нашей защиты, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Силы специальных операций - это одна из наиболее эффективных составляющих нашей обороны.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, это точные операции и всегда важные результаты для государства. Воины ежедневно доказывают свою силу, выдержку и профессионализм в борьбе за Украину.

"Украина держится благодаря тем, кто сражался и сражается ради нашего государства, как за самого себя, кто рискует собственной жизнью ради безопасности других, кто выполняет сверхважную работу в самых опасных условиях. Благодарим каждого воина ССО за мужество, преданность и защиту Украины.

Слава Силам специальных операций Украины! Поздравляю с вашим профессиональным днем, воины", - отметил глава государства.

ССО на защите Украины
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский учредил День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 27 мая.

Таке враження ніби зеленський служив в ССО.
Світла пам'ять та вічна шана усім полеглим за Україну Воїнам!
Зі Святом, Воїни!
Бережи Вас Боже!
Вдалого полювання!
27.05.2026 09:29 Ответить
Світла пам'ять та вічна шана усім полеглим за Україну Воїнам!
27.05.2026 09:30 Ответить
Таке враження ніби зеленський служив в ССО.
27.05.2026 09:32 Ответить
Зеля не сам пише у ТГ, там його піарники пишуть за нього.
27.05.2026 09:34 Ответить
ніде він не служив
і створив ССО не він
27.05.2026 09:37 Ответить
Він розширив ССО, створив із бригад центри, вивів окремо РО ССО, - це не для його захисту, суто інформаційно
27.05.2026 13:01 Ответить
Згадую,як при створенні ССО скільки було критики за дорогі носки.Доречі створені при Порошенку.
27.05.2026 09:55 Ответить
Неправда, критика стосувалась паркетного спецназу ДБР, у ССО забезпечення ЗСУ, трохи інше, але носки, труси (при чому майже всі одного розміру), футболки (фуфайки) - такі самі, є додаткове в залежності від функціоналу, проте наддогого як у паркетних спецназів ДБР та НАБУ не має.
27.05.2026 12:53 Ответить
Честь і шана бійцям та генералу Кривоносу
27.05.2026 10:09 Ответить
Їх специфіка-знищувати логістику ворога,спеціальні операції на території ворога,а не як омб..
27.05.2026 11:13 Ответить
не повністю: також підготовка територій та осередків руху опору на підконтрольній території (і взагалі організація руху опору), те що ви сказали в тому числі на ТОТ а не тільки на території противника (це рахуємо територією країни-агресора так званої рф), а спеціальні операції дуже широке поняття, воно включає як заходи кінетичного впливу так і не кінетичного, штурмові заходи також можуть проводитись для прориву (де можливо) та подальшого проведення рейдових і розвідувально-диверсійних заходів (формування рейнджерів)
27.05.2026 12:58 Ответить
В широкому розумінні-це так,але і це ще не все може бути,напр.знищення головної логістичної гілки Ростов-Крим.
27.05.2026 13:14 Ответить
А нарід 73% замість ''95 десантної бригади'' вибрали ''95 антимайданнтий квартал''.
Ніякого відношення Голобородько не має до Сил Спеціальних операцій, хіба що до їх послаблення і відсторонення від посади їх командувача.
Вітаю ми ССО зі святом. Ми вам вдячні, що разом з іншими нашими найкращими зберегли Україну.
27.05.2026 14:12 Ответить
 
 