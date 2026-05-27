Силы специальных операций - одна из самых эффективных составляющих нашей защиты, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Силы специальных операций - это одна из наиболее эффективных составляющих нашей обороны.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, это точные операции и всегда важные результаты для государства. Воины ежедневно доказывают свою силу, выдержку и профессионализм в борьбе за Украину.

"Украина держится благодаря тем, кто сражался и сражается ради нашего государства, как за самого себя, кто рискует собственной жизнью ради безопасности других, кто выполняет сверхважную работу в самых опасных условиях. Благодарим каждого воина ССО за мужество, преданность и защиту Украины.

Слава Силам специальных операций Украины! Поздравляю с вашим профессиональным днем, воины", - отметил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский учредил День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 27 мая.

