Силы специальных операций - одна из самых эффективных составляющих нашей защиты, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Силы специальных операций - это одна из наиболее эффективных составляющих нашей обороны.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, это точные операции и всегда важные результаты для государства. Воины ежедневно доказывают свою силу, выдержку и профессионализм в борьбе за Украину.
"Украина держится благодаря тем, кто сражался и сражается ради нашего государства, как за самого себя, кто рискует собственной жизнью ради безопасности других, кто выполняет сверхважную работу в самых опасных условиях. Благодарим каждого воина ССО за мужество, преданность и защиту Украины.
Слава Силам специальных операций Украины! Поздравляю с вашим профессиональным днем, воины", - отметил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский учредил День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 27 мая.
Бережи Вас Боже!
Вдалого полювання!
і створив ССО не він
Ніякого відношення Голобородько не має до Сил Спеціальних операцій, хіба що до їх послаблення і відсторонення від посади їх командувача.
Вітаю ми ССО зі святом. Ми вам вдячні, що разом з іншими нашими найкращими зберегли Україну.