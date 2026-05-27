Сили спеціальних операцій - одна з найефективніших складових нашого захисту, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Сили спеціальних операцій - це одна з найбільш ефективних складових нашого захисту.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, точні операції та завжди важливі результати для держави. Воїни щодня доводять силу, витримку й професіоналізм у боротьбі за Україну.
"Україна тримається завдяки тим, хто бився і б’ється заради нашої держави, як за самого себе, хто ризикує власним життям заради безпеки інших, хто виконує надважливу роботу в найнебезпечніших умовах. Дякуємо кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України.
Слава Силам спеціальних операцій України! Вітаю з вашим професійним днем, воїни", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський установив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що відзначатиметься щороку 27 травня.
Бережи Вас Боже!
Вдалого полювання!
і створив ССО не він
Ніякого відношення Голобородько не має до Сил Спеціальних операцій, хіба що до їх послаблення і відсторонення від посади їх командувача.
Вітаю ми ССО зі святом. Ми вам вдячні, що разом з іншими нашими найкращими зберегли Україну.