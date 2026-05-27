Сили спеціальних операцій - одна з найефективніших складових нашого захисту, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Сили спеціальних операцій - це одна з найбільш ефективних складових нашого захисту.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, точні операції та завжди важливі результати для держави. Воїни щодня доводять силу, витримку й професіоналізм у боротьбі за Україну.

"Україна тримається завдяки тим, хто бився і б’ється заради нашої держави, як за самого себе, хто ризикує власним життям заради безпеки інших, хто виконує надважливу роботу в найнебезпечніших умовах. Дякуємо кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України.

Слава Силам спеціальних операцій України! Вітаю з вашим професійним днем, воїни", - зазначив глава держави.

Також дивіться: Бійці 8-го полку ССО провели зачистку лісосмуги та ліквідували окупанта, який відмовився здаватися. ВIДЕО

ССО на захисті України
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський установив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що відзначатиметься щороку 27 травня.

Також дивіться: Спецпризначенці полку "Рейнджерс" ССО зачистили позицію з окупантами під час нальоту на будинок. ВIДЕО

Зеленський Володимир (27887) ССО Сили спеціальних операцій (704)
Таке враження ніби зеленський служив в ССО.
27.05.2026 09:32 Відповісти
Світла пам'ять та вічна шана усім полеглим за Україну Воїнам!
27.05.2026 09:30 Відповісти
ніде він не служив
і створив ССО не він
27.05.2026 09:37 Відповісти
Зі Святом, Воїни!
Бережи Вас Боже!
Вдалого полювання!
27.05.2026 09:29 Відповісти
Зеля не сам пише у ТГ, там його піарники пишуть за нього.
27.05.2026 09:34 Відповісти
ніде він не служив
і створив ССО не він
27.05.2026 09:37 Відповісти
Він розширив ССО, створив із бригад центри, вивів окремо РО ССО, - це не для його захисту, суто інформаційно
27.05.2026 13:01 Відповісти
Згадую,як при створенні ССО скільки було критики за дорогі носки.Доречі створені при Порошенку.
27.05.2026 09:55 Відповісти
Неправда, критика стосувалась паркетного спецназу ДБР, у ССО забезпечення ЗСУ, трохи інше, але носки, труси (при чому майже всі одного розміру), футболки (фуфайки) - такі самі, є додаткове в залежності від функціоналу, проте наддогого як у паркетних спецназів ДБР та НАБУ не має.
27.05.2026 12:53 Відповісти
Честь і шана бійцям та генералу Кривоносу
27.05.2026 10:09 Відповісти
Їх специфіка-знищувати логістику ворога,спеціальні операції на території ворога,а не як омб..
27.05.2026 11:13 Відповісти
не повністю: також підготовка територій та осередків руху опору на підконтрольній території (і взагалі організація руху опору), те що ви сказали в тому числі на ТОТ а не тільки на території противника (це рахуємо територією країни-агресора так званої рф), а спеціальні операції дуже широке поняття, воно включає як заходи кінетичного впливу так і не кінетичного, штурмові заходи також можуть проводитись для прориву (де можливо) та подальшого проведення рейдових і розвідувально-диверсійних заходів (формування рейнджерів)
27.05.2026 12:58 Відповісти
В широкому розумінні-це так,але і це ще не все може бути,напр.знищення головної логістичної гілки Ростов-Крим.
27.05.2026 13:14 Відповісти
А нарід 73% замість ''95 десантної бригади'' вибрали ''95 антимайданнтий квартал''.
Ніякого відношення Голобородько не має до Сил Спеціальних операцій, хіба що до їх послаблення і відсторонення від посади їх командувача.
Вітаю ми ССО зі святом. Ми вам вдячні, що разом з іншими нашими найкращими зберегли Україну.
27.05.2026 14:12 Відповісти
 
 