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Новини День ССО
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Зеленський установив нову дату Дня Сил спеціальних операцій - 27 травня

зеленський

Президент України Володимир Зеленський установив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що відзначатиметься щороку 27 травня.

Про це йдеться в указі № 346/2025, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається в указі, нову дату обрано на знак ушанування мужності та героїзму воїнів ССО, проявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також задля започаткування нових військових традицій.

Одночасно указом втрачено чинність документ від 26 липня 2016 року № 311/2016, яким раніше було встановлено День ССО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування на офіційному сайті президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди шукають можливість залучити Зеленського до програми саміту НАТО, - міністр оборони країни Брекельманс

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) ССО (525)


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Топ коментарі
+18
Ні!!1 То він скасував "порошенківський" день святкування... У нього ВСЕ повинно починаться з "НЬОГО, НАЙВЕЛИЧНІШОГО"... От тільки люди, більше всього, пам"ятатимуть саме 24 лютого 2022 року... Це, дійсно, не "скасуєш"... І це "тавро" буде випечене у нього на лобі... Нічим не змиєш...
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26.05.2025 12:54
+14
А чим тобі пдрсу минула дата не подобалася? А, та кто ж було при Порошенку!
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26.05.2025 13:03
+10
коли собаці нічого робити, він ...
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26.05.2025 12:59
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приурочив до майських шашликів....
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26.05.2025 12:49 Відповісти
Ні!!1 То він скасував "порошенківський" день святкування... У нього ВСЕ повинно починаться з "НЬОГО, НАЙВЕЛИЧНІШОГО"... От тільки люди, більше всього, пам"ятатимуть саме 24 лютого 2022 року... Це, дійсно, не "скасуєш"... І це "тавро" буде випечене у нього на лобі... Нічим не змиєш...
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26.05.2025 12:54 Відповісти
От реально гівно закомплексовано. Навіщо міняти день, до якого вже привикли? У нас дивуться трампу, а у самих не менший придурок.
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26.05.2025 12:59 Відповісти
коли собаці нічого робити, він ...
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26.05.2025 12:59 Відповісти
Пам'ятаю, як перед парадом, твої "опричники", вивертали у ССОшників кармани...
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26.05.2025 13:02 Відповісти
Неадекват.
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26.05.2025 13:02 Відповісти
А чим тобі пдрсу минула дата не подобалася? А, та кто ж було при Порошенку!
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26.05.2025 13:03 Відповісти
Потужненько!!!
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26.05.2025 13:09 Відповісти
Коли йому взагалі уже буде нєх. робити - він установить в Україні День ***. І, знаєте - увійде в історію, знову виберуть у ПРезиденти!
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26.05.2025 13:11 Відповісти
Завтра День крокодилів, післязавтра дощь...
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26.05.2025 13:42 Відповісти
світ швидкоплинний, можливо і треба щось та змінювати.
але!
я проти коли це нічим не пояснюється, ні льоґікою ні потребою, нічим.
бо як на мене чим менше змін дат тим краще, календар повинен бути сталим, головні свята це пальці однієї руки, усі професійні треба скасувати, один день покрови на всіх хто в однострої достатньо.
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26.05.2025 14:02 Відповісти
"малий мстивий 3,14здюк "Наступний президент має встановити "антиукраїнські свята""день рояльного соло пісюном" ."день розмінування Чонгару"."день продажу Заоріжської АЕС"день здачі "Азову" .іт.п...а ,і день візиту лідолра в Оман
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26.05.2025 14:14 Відповісти
Нічого... Всі будуть святкувати як і раніше. А зовсім скоро Президент Порошенко і офіційно скасує цей дебільний указ.
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26.05.2025 14:20 Відповісти
Тільки не робіть великих шикувань з нагородженням.
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26.05.2025 14:49 Відповісти
 
 