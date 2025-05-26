Зеленський установив нову дату Дня Сил спеціальних операцій - 27 травня

Президент України Володимир Зеленський установив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що відзначатиметься щороку 27 травня.

Про це йдеться в указі № 346/2025, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається в указі, нову дату обрано на знак ушанування мужності та героїзму воїнів ССО, проявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також задля започаткування нових військових традицій.

Одночасно указом втрачено чинність документ від 26 липня 2016 року № 311/2016, яким раніше було встановлено День ССО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування на офіційному сайті президента.

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