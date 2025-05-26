Зеленський установив нову дату Дня Сил спеціальних операцій - 27 травня
Президент України Володимир Зеленський установив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що відзначатиметься щороку 27 травня.
Про це йдеться в указі № 346/2025, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається в указі, нову дату обрано на знак ушанування мужності та героїзму воїнів ССО, проявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також задля започаткування нових військових традицій.
Одночасно указом втрачено чинність документ від 26 липня 2016 року № 311/2016, яким раніше було встановлено День ССО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування на офіційному сайті президента.
Топ коментарі
+18 Яр Холодний
показати весь коментар26.05.2025 12:54 Посилання
+14 Сергей Столяренко
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+10 Виктория Якимащенко #551708
показати весь коментар26.05.2025 12:59 Посилання
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але!
я проти коли це нічим не пояснюється, ні льоґікою ні потребою, нічим.
бо як на мене чим менше змін дат тим краще, календар повинен бути сталим, головні свята це пальці однієї руки, усі професійні треба скасувати, один день покрови на всіх хто в однострої достатньо.