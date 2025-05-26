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Новости День ССО
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Зеленский установил новую дату Дня Сил специальных операций - 27 мая

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский установил День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 27 мая.

Об этом говорится в указе № 346/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в указе, новая дата выбрана в знак чествования мужества и героизма воинов ССО, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также для начала новых военных традиций.

Одновременно указом утратил силу документ от 26 июля 2016 года № 311/2016, которым ранее был установлен День УСН.

Указ вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте президента.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) ССО (532)


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Топ комментарии
+18
Ні!!1 То він скасував "порошенківський" день святкування... У нього ВСЕ повинно починаться з "НЬОГО, НАЙВЕЛИЧНІШОГО"... От тільки люди, більше всього, пам"ятатимуть саме 24 лютого 2022 року... Це, дійсно, не "скасуєш"... І це "тавро" буде випечене у нього на лобі... Нічим не змиєш...
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26.05.2025 12:54
+14
А чим тобі пдрсу минула дата не подобалася? А, та кто ж було при Порошенку!
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26.05.2025 13:03
+10
коли собаці нічого робити, він ...
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26.05.2025 12:59
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приурочив до майських шашликів....
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26.05.2025 12:49 Ответить
Ні!!1 То він скасував "порошенківський" день святкування... У нього ВСЕ повинно починаться з "НЬОГО, НАЙВЕЛИЧНІШОГО"... От тільки люди, більше всього, пам"ятатимуть саме 24 лютого 2022 року... Це, дійсно, не "скасуєш"... І це "тавро" буде випечене у нього на лобі... Нічим не змиєш...
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26.05.2025 12:54 Ответить
От реально гівно закомплексовано. Навіщо міняти день, до якого вже привикли? У нас дивуться трампу, а у самих не менший придурок.
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26.05.2025 12:59 Ответить
коли собаці нічого робити, він ...
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26.05.2025 12:59 Ответить
Пам'ятаю, як перед парадом, твої "опричники", вивертали у ССОшників кармани...
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26.05.2025 13:02 Ответить
Неадекват.
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26.05.2025 13:02 Ответить
А чим тобі пдрсу минула дата не подобалася? А, та кто ж було при Порошенку!
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26.05.2025 13:03 Ответить
Потужненько!!!
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26.05.2025 13:09 Ответить
Коли йому взагалі уже буде нєх. робити - він установить в Україні День ***. І, знаєте - увійде в історію, знову виберуть у ПРезиденти!
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26.05.2025 13:11 Ответить
Завтра День крокодилів, післязавтра дощь...
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26.05.2025 13:42 Ответить
світ швидкоплинний, можливо і треба щось та змінювати.
але!
я проти коли це нічим не пояснюється, ні льоґікою ні потребою, нічим.
бо як на мене чим менше змін дат тим краще, календар повинен бути сталим, головні свята це пальці однієї руки, усі професійні треба скасувати, один день покрови на всіх хто в однострої достатньо.
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26.05.2025 14:02 Ответить
"малий мстивий 3,14здюк "Наступний президент має встановити "антиукраїнські свята""день рояльного соло пісюном" ."день розмінування Чонгару"."день продажу Заоріжської АЕС"день здачі "Азову" .іт.п...а ,і день візиту лідолра в Оман
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26.05.2025 14:14 Ответить
Нічого... Всі будуть святкувати як і раніше. А зовсім скоро Президент Порошенко і офіційно скасує цей дебільний указ.
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26.05.2025 14:20 Ответить
Тільки не робіть великих шикувань з нагородженням.
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26.05.2025 14:49 Ответить
 
 