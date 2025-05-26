Зеленский установил новую дату Дня Сил специальных операций - 27 мая

Президент Украины Владимир Зеленский установил День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 27 мая.

Об этом говорится в указе № 346/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в указе, новая дата выбрана в знак чествования мужества и героизма воинов ССО, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также для начала новых военных традиций.

Одновременно указом утратил силу документ от 26 июля 2016 года № 311/2016, которым ранее был установлен День УСН.

Указ вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте президента.

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