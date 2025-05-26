Зеленский установил новую дату Дня Сил специальных операций - 27 мая
Президент Украины Владимир Зеленский установил День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 27 мая.
Об этом говорится в указе № 346/2025, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в указе, новая дата выбрана в знак чествования мужества и героизма воинов ССО, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также для начала новых военных традиций.
Одновременно указом утратил силу документ от 26 июля 2016 года № 311/2016, которым ранее был установлен День УСН.
Указ вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте президента.
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+18 Яр Холодний
показать весь комментарий26.05.2025 12:54 Ссылка
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показать весь комментарий26.05.2025 12:59 Ссылка
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але!
я проти коли це нічим не пояснюється, ні льоґікою ні потребою, нічим.
бо як на мене чим менше змін дат тим краще, календар повинен бути сталим, головні свята це пальці однієї руки, усі професійні треба скасувати, один день покрови на всіх хто в однострої достатньо.