Легендарного композитора Ивасюка повесили уже мертвым, - экс-замгенпрокурора Голомша

Экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша заявил, что в деле о смерти известного композитора Владимира Ивасюка много подтасовок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире "Право на владу".

По его словам, возобновленное через много лет следствие установило, что на самом деле его повесили уже мертвым.

"Даже фальсификация доказательств лечения была достаточно похабной. Симптоматика была одна - лекарства другие", - подчеркнул Голомша.

Композитора Владимира Ивасюка, который исчез 24 апреля 1979, нашли повешенным 18 мая 1979 в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля 1979. Тогда Ивасюку - известному композитору и исполнителю - было 30 лет.

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