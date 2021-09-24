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Легендарного композитора Івасюка повісили вже мертвим, - ексзаступник генпрокурора Голомша

Легендарного композитора Івасюка повісили вже мертвим, - ексзаступник генпрокурора Голомша

Ексзаступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що у справі про смерть відомого композитора Володимира Івасюка багато маніпуляцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі "Право на владу".

За його словами, поновлене через багато років слідство встановило, що насправді його повісили вже мертвим.

"Навіть фальсифікація доказів лікування була доволі паскудною. Симптоматика була одна – ліки інші", – пояснив Голомша.

Композитора Володимира Івасюка, який зник 24 квітня 1979 року, знайшли повішеним 18 травня 1979 року у військовій зоні Брюховецького лісу неподалік Львова. Тоді слідство висунуло версію самогубства внаслідок психічного розладу, і справу було закрито за відсутністю складу злочину через два місяці - 18 липня 1979 року. Тоді Івасюку - відомому композитору і виконавцю - було 30 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В'ячеслав Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета по потилиці, - ексзаступник генпрокурора Голомша. ВIДЕО

Автор: 

Голомша Микола (11) Івасюк Володимир (3) самогубство (630) смерть (6742)


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Топ коментарі
+29
Какую страну потеряли …
Это я любителям по онанировать на СССР
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24.09.2021 10:14
+12
Он скоро убийство Кеннеди раскроет такими темпами... А ларчик просто открывается, - зе-банаты с помощью дымовой завесы громких дел пытаются сместить акценты с актуального дела по сливу "вагнеровцев", там глав-зебилу импичмент корячиться. Голомша, что там по Вагнергейту?
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24.09.2021 10:15
+12
Совкодрочери казуть не "загубили" а "просрали"...
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24.09.2021 10:16
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Шото этот Голомша разотровенничался. То сдал Леонида Кучу за убийство Чорновола. Теперь Ивасюк...
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24.09.2021 10:10 Відповісти
Он скоро убийство Кеннеди раскроет такими темпами... А ларчик просто открывается, - зе-банаты с помощью дымовой завесы громких дел пытаются сместить акценты с актуального дела по сливу "вагнеровцев", там глав-зебилу импичмент корячиться. Голомша, что там по Вагнергейту?
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24.09.2021 10:15 Відповісти
причем тут это все что за бред смерть Ивасюка еще в начале 2000 годов начали пересматривать.... у нас в наше время суицидом признавали факт само- повешиванием... НО с малюсеньким аспектом..... руки у само-повешенного-- были заведены за спину и застегнуты на наручники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 12:12 Відповісти
Возможно, ты просто не понял с первого раза, - попробуй перечитай еще раз внимательно. Может со второго раза зайдет...
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24.09.2021 12:16 Відповісти
чомусь не згадують, що через півроку після Івасюка, так само повісили його творчого спадкоємця і учня, композитора Володимира Яцолу - йому було 25. Якби справи об'єднали, то зрозуміли би, що то система
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24.09.2021 12:28 Відповісти
Голомша показує, скільки злочинних тайн приховано в нашій і совковій "юриспруденції", він, маючи свого часу доступ до усих тих тайн, тепер, як пенсіонер, без різних підписок берегти ті тайни, доносить обережно їх суспільству... дякуєм йому.
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24.09.2021 10:23 Відповісти
За що тут дякувати??? За це судити треба.
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24.09.2021 10:26 Відповісти
засуди вначалі вбивць композитоора... несеш несвідому маячню.
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24.09.2021 10:48 Відповісти
Для того щоб засудити необхідно встановити винних. Для цього напевно і існують правоохоронні органи. І Голомша якраз і мав це робити, але НЕ РОБИВ!!!! А чому не робив це питання до Голомші, нехай дасть пояснення, -- що чи хто йому це перешкоджав робити!
КДБ, ФСБ, Путін, Меркель, Саддам Хусейн чи може власна недолугість???
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24.09.2021 10:58 Відповісти
і як ти це собі представляєш? вбивці з кремля і луб,янки, й архіви всі вивезені або спалені... бачу язиком почесать любиш... візьми наждак, допоможе зняти напругу.
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24.09.2021 11:07 Відповісти
Якщо архіви спалені та вивезені звідки в Голомші ці дані??.
Звідки в тебе дані що вбивці на Лубянці, а не в Києві або Львові на спец пенсії живуть собі і в " трембіту" не дують???
Я розумію для багатьох КДБ це виключно Москва. Але ж КДБ було всюди і якому цабе Івасюк заважав і хто дав наказ на вбивство це якраз і мав встановлювати Голомша та інші правоохоронці вже України. Не УРСР а саме України.
А так у нас виходить вбивці в Москві, конкретніше на Луб'янці- справу розкрито та одночасно закрито.
За кожним злочином є конкретні фамілії.
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24.09.2021 11:39 Відповісти
Так-то Голомше в 1979 году было 16 лет... Ну если имел доступ, то ладно, хоть так правду узнаем
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24.09.2021 10:32 Відповісти
Цю правду можна було почути ще на похоронах Івасюка.
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24.09.2021 11:49 Відповісти
Ваш Голомша робить заяви не про що. Ефекту більше від батога по калюжі. По Чорновілу вже все зрозуміло. Кажуть, що той водій камазу, за версією "суперліквідатор, на той час навіть не май кольорового телевізору. Користувався чорно-білим.
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24.09.2021 11:48 Відповісти
Какую страну потеряли …
Это я любителям по онанировать на СССР
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24.09.2021 10:14 Відповісти
Совкодрочери казуть не "загубили" а "просрали"...
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24.09.2021 10:16 Відповісти
Простите, в таких сортах … не разбираюсь )))
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24.09.2021 10:19 Відповісти
совкодрочери тихенько йдуть в пісок.., а нам своє робити - будувати нашу Україну, вільну від совка, кацапії і комунізму.
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24.09.2021 10:26 Відповісти
Так цей Голомша і є совкодрочер. Перебуваючи на посаді і будучи ознайомленим з матеріалами справи він чомусь не порушив кримінальну справу умисне вбивство за нововиявленими обставинами.
З цього виходить що він сприяв надалі фальсифікації та приховуванні злочину.
І жодна підписка в цьому випадку не виправдовує його дії
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24.09.2021 10:34 Відповісти
пам,ятаю 30- роки 20 ст. тупі й незрячі пролетарії так вимагали кари патріотам, культурним діячам, науковцям, іншій інтелігенції...
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24.09.2021 10:53 Відповісти
Розмова йде не про кару, а розмова йде про встановлення правди.
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24.09.2021 11:00 Відповісти
щоб встановити правду, Голомші потрібно дякувати, а не шельмувати його.
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24.09.2021 11:09 Відповісти
Під лідерством Зеленського?
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24.09.2021 12:09 Відповісти
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24.09.2021 10:56 Відповісти
А яка ковбаса була за 2.20!
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24.09.2021 10:44 Відповісти
Ковбаса була з органічним природним туалетним папером.
Тому для підтирання його в СРСР не вистачало.
Для цього слугувала добре зім'ята газета "Правда".
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24.09.2021 11:01 Відповісти
різних "правд" було багато... і комсомольська, і українська, і ізвестія... було чим і дупи витирати, й оселедці завертати, й розпалювати груби....
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24.09.2021 11:11 Відповісти
Таку страну втратили, а яку страну придбали у сусіди. І те, що росія почне війну з Україною було відомо всім президентами з 1991 року. Однак кожний що зі зброї намагався продати. І покупці були.
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24.09.2021 11:51 Відповісти
Моя бабуся це ще при раданському союзі говорила, вона була медиком і це їй розказала знайома що була в бригаді патологоанатомів що робили розтин. Мов тіло було задубіло,явно деякий час лежало в "холодильнику" .
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24.09.2021 10:17 Відповісти
Это в 1991 Ивасюку было бы 42 ! А сегодня - 72 . . .
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24.09.2021 10:19 Відповісти
А перебуваючи на посаді зам.генпрокурора Голомша не мав бажання про це заявити???
Тепер на місці теперішніх прокурворів необхідно відкривати провадження за недонесення про злочин і на Голомшу та багатьох інших, які були ознайомлені з матеріалами справи. Позбавляти спец пенсій та судити як співучасників
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24.09.2021 10:20 Відповісти
Так, ти правий. Коли викриття вбивць Шеремета? Чи поки хай ще ці посидять.
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24.09.2021 11:54 Відповісти
якась погань забрала життя у талановитої 30 річної людини.
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24.09.2021 10:21 Відповісти
Їх діти зараз у ВР розповідають нам про "фашизм нє прайдьот".
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24.09.2021 10:47 Відповісти
Їхні діти сьогодні нам кажуть "ГДЕ ВАША КУЛЬТУРА ?!!!"
Замордована, розстріляна, отруєна.
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24.09.2021 10:55 Відповісти
Він сам забрав своє життя. Талант і шиза дається разом. Одні вуха собі ріжуть, інші машонку прибивають цьвяхами до площі і палять двері ФСБ, деякі пиячуть і наркошать, а дехто вішається і стріляється. Раніше були дуєлі тому благочинно вкоротити собі віку змогли Пушкін і Лермонтов.
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24.09.2021 11:59 Відповісти
Чомусь Енніо Морріконе одержав талант без шизи.
Мабуть, не в тій країні народився...
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24.09.2021 12:26 Відповісти
Я про це запитав у його, однак він вже помер.
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24.09.2021 12:32 Відповісти
, не плутайте грішне з праведним. прибивати себе до площі то окремий вид мистецтва - зветься акционізм. Пушкін з Лєрмонтовим були заручниками класової честі яка вимагає "роби що повинен і будь що буде". вона їх і звела в могилу.

А Івасюк не наркоманив і не пиячив і не хворів , не бретерствував (бретер - профі дуелянт, готовий всюди і завжди поштрикаться ) . йому нічого було вкорочувати собі віку у 30 років! Його тупо позбавили життя.

І дуже вірогідно, що позбавили, саме за популяризацію української культури. Бо боялись що в нас буде ще один Шевченко.

Ви подивіться який спадок він залишив за 30 років. йому б ще 30 літ і в нас би з'явився цілий пласт, ціла епоха, накшталт срібного віку у ординців.
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24.09.2021 14:22 Відповісти
Ми ж не знаємо скільки разів підіслані "друзі" та "знайомі" "пригощали" його випивкою та закускою з психотропними речовинами. Вони великі мастаки влаштовувати ситуації коли незручно відмовити.
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24.09.2021 15:09 Відповісти
Шановний, не треба перевищувати внесок одного комсомольця у розбудову української Держави. Івасюк був типовим представником молоді того часу із поправкою на західну Україну. Його творчість була визнана на союзному рівні, він був виїзний. Грамстудія Мелодія випускала його платівки, що для деседента неможливе. в 1978 році він перемагає у Москві на конкурсі композиторів-студентів консерваторій (В Москві, а не на Соловках, Карл). Типовий життєвий шлях, як у Ротару, Яремчука, Зінкевича і т.д. Його пісні ліричні і аполітичні, як "я люблю тебе Марина" і "ето футбол". При всій повазі, до Шевченка йому, як до Києва рачки. Та і звання героя йому надав головний ідіологічний комуняка України, хай вже і на посаді Президента.
Головний промах радянської імперії сесесер в тому, що вона дозволила у радянських школах в Україні вивчати українську мову. Саме вона робила нас в ті часи відмінними від записаної у конституцію сесесер створеної общності - радянський народ. В 70-80 нас цікавило "І ворожою злою кров'ю Волю окропіте" чія це буде кров. А не те де там "щось знайшла і зчарувала". Особливо націоналізм в сесесер проявлявся в радянській армії, коли за декілька тисяч кілометрів від України западенці і хлопці з Донбасу рахували себе земляками і спілкувались між собою виключно українською мової. Москалі вже тоді нас не любили, однак сержантами у військах були здебільше були українці і татари, що ситуацією рівною. І остаточно, що українець, я усвідомив в перший день служби в РА, коли після відбою молодший сержант студент музичного відділення Полтавського педінституту затягну акапельно "Йо чій то кінь стоїть". І здалося, що деревянна казарма у клятій чужій пустелі рухне від його голосу. Стало ясно, що ти щось одне, а бусурмани однополченці щось інше. До незалежності України залишалось 6 років.
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24.09.2021 15:52 Відповісти
Маячня безталанного...
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24.09.2021 15:55 Відповісти
Ти про Голомшу?
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24.09.2021 16:03 Відповісти
Ніхто й невірив в суїцид,
Хоч не жаліла гебня бруду,
З совєцькой либой,чобітьми,
Розтопкали Червону Руту.
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24.09.2021 10:21 Відповісти
"Братні" московити наказали рота закрити видатному співаку та композитору. Бо завдяки його таланту українські пісні перевершили за популярністю московські. Така їхня "братня" любов.
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24.09.2021 10:22 Відповісти
голомша в ударе) генпрокурором себя мнит...
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24.09.2021 10:23 Відповісти
Хто такий цей Голомша? Приватна особа, думкою якої можна підтерти дупу. Чому ця голомша мовчала, коли була замгенпрокурора?
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24.09.2021 10:24 Відповісти
Ваня, твоя думка не може бути рівноцінною з думкою Голомші. думка Голомші має вагу і зміст.
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24.09.2021 10:31 Відповісти
Через 42 роки ця голомша заявляє те, що люди знали ще тоді, піля вбивства. І ця голомша замість, щоб покаятись за співучасть у вбивстві(приховування злочинців) зараз робить заяву, яка не несе ніякого процесуального навантаження. Реальні вбивці живі, читають цю його заяву і колупаються вилкою у зубах
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24.09.2021 10:55 Відповісти
Ваня, люди нічого не знали, тільки здогадувались, а це дві різні речі, Голомша, маючи доступ до тайн і секретів підтверджує це офіціально. Вбивці, живі чи мертві ніхто не знає, як не знає хто вони... вони в кремлі сиділи і на луб,янці... Ваня, думай перше чим нести різну маячню.
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24.09.2021 11:03 Відповісти
Панасе! Не вір всім цим іудам! Ніякого офіціозу і судових наслідків ця його заява не несе! Навіть кримінальну справу не відкриють. Бо екс чиновник просто піариться.
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24.09.2021 11:21 Відповісти
Ваня, а хто говорить про судові наслідки? про це мови не йдеться(терміни давно закінчені) мова лише про встановлення істини й донесення правди до сліпих.
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24.09.2021 11:26 Відповісти
От тут я не згоден. Має бути відновлення розслідування і має бути втановлена справедливість, тобто покарані вбивці. Якщо вони ще живі. В будь якому разі мають бути названі їх імена
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24.09.2021 11:30 Відповісти
Звісно Рада має спочатку прийняти закон про злочини Радянської влади. Хоч з великим запізненням, але мусить. Ці злочини не повині мати строку давності.
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24.09.2021 11:34 Відповісти
Із всіх заяв буде пук.
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24.09.2021 12:01 Відповісти
Скільки ще чудових пісень могла написати ця неймовірно талановита людина...
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24.09.2021 10:34 Відповісти
Имена убийц надёжно скрыты
Ублюдки типа Кравчука, Кучмы и....
Надёжно хранят тайны...
А лохи кормят гэбнявых пенсов
Украина государство воров и мусоров
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24.09.2021 10:37 Відповісти
По-перше, коли ВБИЛИ В.Івасюка Миколі Голомші було всього 17 років і він не міг працювати в системі МВС

По-друге, всі хто були причетні до розслідування, ще на самому його початку зауважували, що на місці петлі не було стріангуляційна борозди
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24.09.2021 10:40 Відповісти
він просто говорить очевидні речі, притомним людям, наступним як я собі думаю буде викриття адвоката диявола по справі Стуса, який також через свою позицію пішов швидше ніж потрібно на той світ
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24.09.2021 10:47 Відповісти
Який жах.
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24.09.2021 12:02 Відповісти
Убили также и Игоря Билозира 8 мая 2000 года...прекрасного композитора....
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24.09.2021 10:43 Відповісти
так убили из-за русского шансона.... руцкий мир во всей красе, суки
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24.09.2021 10:52 Відповісти
Убей лучшего гоя.
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24.09.2021 12:37 Відповісти
Не ховай очей блакитний промінь,
Заспівай мені в останній раз.
Пісню ту візьму собі на спомин,
Пісня буде поміж нас.
Бо твій голос, бо твій голос - щедра повінь,
Я мов колос, зелен колос, нею повен.
Жовтий лист спаде і виросте зелений,
А ти в пісні будеш завжди біля мене....
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24.09.2021 10:45 Відповісти
шо там ивасюк..могли и генерала так убрать кгбшники
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24.09.2021 10:56 Відповісти
24 апреля 1979 года Владимир Ивасюк после телефонного вызова вышел из дома и больше не вернулся. 18 мая его тело было найдено повешенным в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81 Брюховичском лесу под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Львовом .

Официальной версией смерти было названо самоубийство. Согласно неофициальной версии, к смерти Ивасюка мог иметь отношение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91 КГБ . Похороны Владимира Ивасюка 22 мая 1979 года во Львове превратились в массовую акцию протеста против советской власти

26 января 2009 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Генеральная прокуратура Украины возобновила закрытое уголовное дело о смерти Владимира Ивасюка,но в ноябре 2012 дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

12 июня 2014 года Генеральная прокуратура Украины повторно возобновила закрытое уголовное дело о смерти В. Ивасюка. Прокурор Львовской области Роман Федик в феврале 2015 года заявил, что Ивасюк был убит сотрудниками КГБ

Судебная экспертиза, проведённая в 2019 году по обращению прокуратуры Львовской области, установила, что Владимир Ивасюк не мог покончить с жизнью самостоятельно. Об этом заявил глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.
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24.09.2021 10:59 Відповісти
Це той самий багатий експерт за всі часи існування УКраїни? Він заяве все що завгодно.
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24.09.2021 12:03 Відповісти
Володимир Івасюк зник 24 квітня 1979 року, того ж дня його батьки подали заяву до міліції, але дієвих заходів вжито не було. Пошуки велися з https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 27 квітня до https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 11 травня . Саме тоді справа розшуку була закрита.

Тіло Володимира випадково знайшов https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 18 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 року солдат, який, «полюючи на лисиць» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F форма навчання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F) радистів ), наштовхнувся на напів завислий-напів вертикальний труп людини. Слідство висунуло версію, що Володимир ще не набув душевної рівноваги після лікування у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F Львівській обласній психіатричній лікарні й покінчив життя самогубством. Версія того, що лікування в стаціонарі проводилося з метою поновлення в числі студентів консерваторії, не розглядалася слідчими. Хворобою можна було аргументувати численні пропуски занять, і Володимир, оскільки мав хронічну втому та безсоння, вирішив звернутися до психіатричної лікарні. Івасюк був професійним лікарем, тож, можливо, вмів симулювати різні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC симптоми . З історії хвороби: «стан хворого покращується: поступово нормалізується настрій, поліпшується сон, стає фізично сильнішим…». Зрештою, Володимир Івасюк отримав потрібний документ: «У цей час стан тов. Івасюка В. М. хороший, і він може приступити до занять у консерваторії».

Та слідчі відстоювали формулу «божевільний-самогубець». 4 червня 1979 року ЗМІ передали повідомлення про те, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96 причиною смерті Володимира Івасюка є самогубство через повішання,чутки про інші обставини смерті є вигадкою. Інші версії слідством не розглядалися. На можливість інших причин смерті вказували такі факти: повідривані ґудзики на куртці композитора; люди, яких працівники ВНЗ бачили вперше, розшукували Івасюка в коридорах консерваторії перед його зникненням; дивна смерть двох молодих закоханих, котрі бачили Івасюка одними з останніх; одна студентка стверджувала, що бачила Володимира у Рівному 3 травня (за висновками слідчих, він помер 27 квітня).

Після дослідження кори https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA бука , на якому висіло тіло, було встановлено: «Сліди 1, 2, 3, 4 (від зашморгу), 5 могли бути нанесені взуттям самого потерпілого за умови, що останній перед смертю залазив чи намагався залізти на дерево. Вирішити це питання в категоричній формі не є можливим через відсутність якихось індивідуальних ознак». Висновок експертизи аналізу одягу: «На наявних предметах одягу (плащі, піджаку, штанях, трикотажній сорочці та взутті) Івасюка В. М. частин кори, деревини, а також плям зеленого кольору, які б могли походити від поверхні стовбура з місця події, немає…». Проте з часом у висновку судмедексперти зазначили: «Судово-трасологічною експертизою встановлено, що сліди на стовбурі дерева, на гілляці, де висів труп, залишені взуттям Івасюка В. М., коли він залазив на дерево, щоб прив'язати пасок до гілляки».

Під час одного журналістського дослідження колишній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C політв'язень , якому довелося бачити чимало повішених, зауважив, що всі вони висіли з висунутим язиком. У трупа язик висунутим не був, не було виділень. Ці ознаки судмедексперти лишили поза увагою.

За однією з неофіційних версій, це було убивство, в якому брали участь співробітники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ .

Поет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Богдан Стельмах у 2009 році казав, що Івасюка могли вбити КДБ: «А можливо КДБ схиляло Володю до співпраці. Але він був не з тих, хто робив те, що йому не гідне і чого він бридився. КДБ вміло допитувати, можливо його кинули у підвал СІЗО, закатували і вивезли у ліс, інсценізувавши самогубство. Але третя версія, що він покінчив сам життя, це аж ніяк не може бути реальністю. Це не міг вчинити Володя, повний сил, слави, життя і планів».

https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генеральна прокуратура України визнала незаконним закриття кримінальної справи щодо смерті Івасюка і поновила її

Колишній прокурор Львівської області https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 Роман Федик у лютому 2015 заявив, що Володимир Івасюк був убитий «співробітниками КДБ».

https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%94%D0%86_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7 Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дійшов висновку, що композитор-виконавець Володимир Івасюк фізично ніяк не зміг би вчинити самогубство, для цього потрібно декілька людей. Була проведені кілька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 слідчих експериментів , які довели, що навіть фізично сильний чоловік не міг скоїти аналогічне самогубство, як Івасюк.
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24.09.2021 11:00 Відповісти
Є інформація, що солдата, який знайшов тіло, наступного дня перевели служити в інший кінець союзу. Вочевидь, щоб слідству не сказав чогось зайвого
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24.09.2021 11:38 Відповісти
Він не так давно приїжджав в Україну. Він чи то казах, чи то узбек.
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24.09.2021 12:16 Відповісти
все убийцы теперь владеют Украиной, и Черновола, и Ивасюка, и Стуса
увы
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24.09.2021 11:00 Відповісти
А Кучма разве не убийца ? А наших олигархов если проверить Суркиса, Ахметова и др. ?
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24.09.2021 11:26 Відповісти
Тепер будемо чекати заяву про те хто насправді вбив 35-го президента США Джона Кеннеді.
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24.09.2021 11:30 Відповісти
Якось чудернацьки, але Кеннеді вбили без участі КДБ.
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24.09.2021 15:11 Відповісти
Дочекаємося думки Голомши.
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24.09.2021 16:05 Відповісти
 
 