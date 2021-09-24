Легендарного композитора Івасюка повісили вже мертвим, - ексзаступник генпрокурора Голомша

Ексзаступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що у справі про смерть відомого композитора Володимира Івасюка багато маніпуляцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі "Право на владу".

За його словами, поновлене через багато років слідство встановило, що насправді його повісили вже мертвим.

"Навіть фальсифікація доказів лікування була доволі паскудною. Симптоматика була одна – ліки інші", – пояснив Голомша.

Композитора Володимира Івасюка, який зник 24 квітня 1979 року, знайшли повішеним 18 травня 1979 року у військовій зоні Брюховецького лісу неподалік Львова. Тоді слідство висунуло версію самогубства внаслідок психічного розладу, і справу було закрито за відсутністю складу злочину через два місяці - 18 липня 1979 року. Тоді Івасюку - відомому композитору і виконавцю - було 30 років.

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