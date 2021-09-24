Легендарного композитора Івасюка повісили вже мертвим, - ексзаступник генпрокурора Голомша
Ексзаступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що у справі про смерть відомого композитора Володимира Івасюка багато маніпуляцій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі "Право на владу".
За його словами, поновлене через багато років слідство встановило, що насправді його повісили вже мертвим.
"Навіть фальсифікація доказів лікування була доволі паскудною. Симптоматика була одна – ліки інші", – пояснив Голомша.
Композитора Володимира Івасюка, який зник 24 квітня 1979 року, знайшли повішеним 18 травня 1979 року у військовій зоні Брюховецького лісу неподалік Львова. Тоді слідство висунуло версію самогубства внаслідок психічного розладу, і справу було закрито за відсутністю складу злочину через два місяці - 18 липня 1979 року. Тоді Івасюку - відомому композитору і виконавцю - було 30 років.
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КДБ, ФСБ, Путін, Меркель, Саддам Хусейн чи може власна недолугість???
Звідки в тебе дані що вбивці на Лубянці, а не в Києві або Львові на спец пенсії живуть собі і в " трембіту" не дують???
Я розумію для багатьох КДБ це виключно Москва. Але ж КДБ було всюди і якому цабе Івасюк заважав і хто дав наказ на вбивство це якраз і мав встановлювати Голомша та інші правоохоронці вже України. Не УРСР а саме України.
А так у нас виходить вбивці в Москві, конкретніше на Луб'янці- справу розкрито та одночасно закрито.
За кожним злочином є конкретні фамілії.
Это я любителям по онанировать на СССР
З цього виходить що він сприяв надалі фальсифікації та приховуванні злочину.
І жодна підписка в цьому випадку не виправдовує його дії
Тому для підтирання його в СРСР не вистачало.
Для цього слугувала добре зім'ята газета "Правда".
Тепер на місці теперішніх прокурворів необхідно відкривати провадження за недонесення про злочин і на Голомшу та багатьох інших, які були ознайомлені з матеріалами справи. Позбавляти спец пенсій та судити як співучасників
Замордована, розстріляна, отруєна.
Мабуть, не в тій країні народився...
А Івасюк не наркоманив і не пиячив і не хворів , не бретерствував (бретер - профі дуелянт, готовий всюди і завжди поштрикаться ) . йому нічого було вкорочувати собі віку у 30 років! Його тупо позбавили життя.
І дуже вірогідно, що позбавили, саме за популяризацію української культури. Бо боялись що в нас буде ще один Шевченко.
Ви подивіться який спадок він залишив за 30 років. йому б ще 30 літ і в нас би з'явився цілий пласт, ціла епоха, накшталт срібного віку у ординців.
Головний промах радянської імперії сесесер в тому, що вона дозволила у радянських школах в Україні вивчати українську мову. Саме вона робила нас в ті часи відмінними від записаної у конституцію сесесер створеної общності - радянський народ. В 70-80 нас цікавило "І ворожою злою кров'ю Волю окропіте" чія це буде кров. А не те де там "щось знайшла і зчарувала". Особливо націоналізм в сесесер проявлявся в радянській армії, коли за декілька тисяч кілометрів від України западенці і хлопці з Донбасу рахували себе земляками і спілкувались між собою виключно українською мової. Москалі вже тоді нас не любили, однак сержантами у військах були здебільше були українці і татари, що ситуацією рівною. І остаточно, що українець, я усвідомив в перший день служби в РА, коли після відбою молодший сержант студент музичного відділення Полтавського педінституту затягну акапельно "Йо чій то кінь стоїть". І здалося, що деревянна казарма у клятій чужій пустелі рухне від його голосу. Стало ясно, що ти щось одне, а бусурмани однополченці щось інше. До незалежності України залишалось 6 років.
Хоч не жаліла гебня бруду,
З совєцькой либой,чобітьми,
Розтопкали Червону Руту.
Ублюдки типа Кравчука, Кучмы и....
Надёжно хранят тайны...
А лохи кормят гэбнявых пенсов
Украина государство воров и мусоров
По-друге, всі хто були причетні до розслідування, ще на самому його початку зауважували, що на місці петлі не було стріангуляційна борозди
Заспівай мені в останній раз.
Пісню ту візьму собі на спомин,
Пісня буде поміж нас.
Бо твій голос, бо твій голос - щедра повінь,
Я мов колос, зелен колос, нею повен.
Жовтий лист спаде і виросте зелений,
А ти в пісні будеш завжди біля мене....
Официальной версией смерти было названо самоубийство. Согласно неофициальной версии, к смерти Ивасюка мог иметь отношение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91 КГБ . Похороны Владимира Ивасюка 22 мая 1979 года во Львове превратились в массовую акцию протеста против советской власти
26 января 2009 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Генеральная прокуратура Украины возобновила закрытое уголовное дело о смерти Владимира Ивасюка,но в ноябре 2012 дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.
12 июня 2014 года Генеральная прокуратура Украины повторно возобновила закрытое уголовное дело о смерти В. Ивасюка. Прокурор Львовской области Роман Федик в феврале 2015 года заявил, что Ивасюк был убит сотрудниками КГБ
Судебная экспертиза, проведённая в 2019 году по обращению прокуратуры Львовской области, установила, что Владимир Ивасюк не мог покончить с жизнью самостоятельно. Об этом заявил глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.
Тіло Володимира випадково знайшов https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 18 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 року солдат, який, «полюючи на лисиць» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F форма навчання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F) радистів ), наштовхнувся на напів завислий-напів вертикальний труп людини. Слідство висунуло версію, що Володимир ще не набув душевної рівноваги після лікування у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F Львівській обласній психіатричній лікарні й покінчив життя самогубством. Версія того, що лікування в стаціонарі проводилося з метою поновлення в числі студентів консерваторії, не розглядалася слідчими. Хворобою можна було аргументувати численні пропуски занять, і Володимир, оскільки мав хронічну втому та безсоння, вирішив звернутися до психіатричної лікарні. Івасюк був професійним лікарем, тож, можливо, вмів симулювати різні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC симптоми . З історії хвороби: «стан хворого покращується: поступово нормалізується настрій, поліпшується сон, стає фізично сильнішим…». Зрештою, Володимир Івасюк отримав потрібний документ: «У цей час стан тов. Івасюка В. М. хороший, і він може приступити до занять у консерваторії».
Та слідчі відстоювали формулу «божевільний-самогубець». 4 червня 1979 року ЗМІ передали повідомлення про те, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96 причиною смерті Володимира Івасюка є самогубство через повішання,чутки про інші обставини смерті є вигадкою. Інші версії слідством не розглядалися. На можливість інших причин смерті вказували такі факти: повідривані ґудзики на куртці композитора; люди, яких працівники ВНЗ бачили вперше, розшукували Івасюка в коридорах консерваторії перед його зникненням; дивна смерть двох молодих закоханих, котрі бачили Івасюка одними з останніх; одна студентка стверджувала, що бачила Володимира у Рівному 3 травня (за висновками слідчих, він помер 27 квітня).
Після дослідження кори https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA бука , на якому висіло тіло, було встановлено: «Сліди 1, 2, 3, 4 (від зашморгу), 5 могли бути нанесені взуттям самого потерпілого за умови, що останній перед смертю залазив чи намагався залізти на дерево. Вирішити це питання в категоричній формі не є можливим через відсутність якихось індивідуальних ознак». Висновок експертизи аналізу одягу: «На наявних предметах одягу (плащі, піджаку, штанях, трикотажній сорочці та взутті) Івасюка В. М. частин кори, деревини, а також плям зеленого кольору, які б могли походити від поверхні стовбура з місця події, немає…». Проте з часом у висновку судмедексперти зазначили: «Судово-трасологічною експертизою встановлено, що сліди на стовбурі дерева, на гілляці, де висів труп, залишені взуттям Івасюка В. М., коли він залазив на дерево, щоб прив'язати пасок до гілляки».
Під час одного журналістського дослідження колишній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C політв'язень , якому довелося бачити чимало повішених, зауважив, що всі вони висіли з висунутим язиком. У трупа язик висунутим не був, не було виділень. Ці ознаки судмедексперти лишили поза увагою.
За однією з неофіційних версій, це було убивство, в якому брали участь співробітники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ .
Поет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Богдан Стельмах у 2009 році казав, що Івасюка могли вбити КДБ: «А можливо КДБ схиляло Володю до співпраці. Але він був не з тих, хто робив те, що йому не гідне і чого він бридився. КДБ вміло допитувати, можливо його кинули у підвал СІЗО, закатували і вивезли у ліс, інсценізувавши самогубство. Але третя версія, що він покінчив сам життя, це аж ніяк не може бути реальністю. Це не міг вчинити Володя, повний сил, слави, життя і планів».
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генеральна прокуратура України визнала незаконним закриття кримінальної справи щодо смерті Івасюка і поновила її
Колишній прокурор Львівської області https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 Роман Федик у лютому 2015 заявив, що Володимир Івасюк був убитий «співробітниками КДБ».
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%94%D0%86_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7 Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дійшов висновку, що композитор-виконавець Володимир Івасюк фізично ніяк не зміг би вчинити самогубство, для цього потрібно декілька людей. Була проведені кілька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 слідчих експериментів , які довели, що навіть фізично сильний чоловік не міг скоїти аналогічне самогубство, як Івасюк.
увы