Удари ЗСУ по сухопутному коридору до Криму спричинили дефіцит бензину на півострові
ЗСУ завдають ударів по сухопутному коридору до Криму: рух трасою "Новоросія" порушено, на півострові фіксують дефіцит пального.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на "Медузу".
Продаж бензину обмежили до 20 літрів
За даними видання, рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія", яка з'єднує Ростовську область РФ з окупованим Кримом, ускладнився через атаки українських безпілотників. Унаслідок порушення логістики на півострові виникли проблеми з постачанням пального. На окремих АЗС продаж бензину обмежили до 20 літрів на одного покупця на добу, а на частині заправок паливо тимчасово відсутнє.
Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські військові реалізують стратегію "логістичного локдауну" для російської армії. За його словами, мета таких дій - посилити тиск на тилове забезпечення окупантів та знизити їхню здатність проводити активні наступальні операції.
Обмеження пересування
Водночас призначений Росією "керівник окупаційної адміністрації" частини Запорізької області Євген Балицький 29 травня повідомив, що українські сили нібито застосовують комплексну систему дистанційного мінування. За його словами, безпілотники скидають вибухові пристрої, які можуть спрацьовувати під час руху транспорту. У зв'язку з цим він закликав мешканців тимчасово обмежити поїздки без нагальної потреби.
На тимчасово окупованій частині Херсонської області з 21 травня діють обмеження на пересування трасою, що веде до Криму. Відповідне розпорядження підписав призначений Росією керівник окупаційної адміністрації регіону Володимир Сальдо.
Виняток зробили лише для транспорту, який здійснює перевезення військових вантажів, пального, лікарських засобів та швидкопсувних продуктів харчування.
Траса "Новоросія" пролягає від Ростова-на-Дону через тимчасово окуповані території України до Сімферополя і є одним із ключових логістичних маршрутів для постачання пального до Криму.
Крім того, паливо доставляють поромами через Керченську протоку, однак робота переправи значною мірою залежить від погодних умов. Водночас через Кримський міст перевезення пального не здійснюється з міркувань безпеки, повідомив радник окупаційного керівника Криму Олександр Таліпов.
Отже, удари українських безпілотників по трасі спричинили дефіцит бензину в окупованому Криму.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в окупованому Росією Севастополі на автозаправних станціях закінчився бензин марок АІ-92 та АІ-95. Про проблеми з пальним повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.
- За його словами, на заправках найбільших кримських мереж АТАН і ТЕС наразі доступне лише дизельне пальне "ДТ ультра", причому не на всіх станціях.
Осінь 2022 року: Проблеми з логістикою розпочалися після першого серйозного пошкодження Керченського (Кримського) мосту в жовтні 2022 року. Це змусило окупантів перенаправити паливні цистерни на поромну переправу, яка критично залежить від погодних умов і має низьку пропускну здатність.
Літо - осінь 2023 року: На півострові зафіксували масштабний дефіцит. На багатьох АЗС паливо повністю зникло або відпускалося лише за талонами для екстрених служб та військових. Головними причинами стали переорієнтація залізниці на потреби армії РФ, удари по великих нафтобазах у Севастополі та Феодосії, а також загальноросійська криза на ринку нафтопродуктів.
Серпень - грудень 2025 року: Новий сильний спалах кризи відбувся через систематичне знищення російських нафтопереробних заводів (НПЗ) та нафтобаз (зокрема в Гвардійському). У багатьох містах (Сімферополь, Ленінський район) бензин АІ-95 знову зник із вільного продажу.
Травень 2026 року (поточне загострення): Ситуація на півострові досягла критичного рівня. Через успішні вогневі удари ЗСУ по нафтовій інфраструктурі РФ та сухопутному коридору (водії бензовозів відмовляються їхати трасою «Ростов - Джанкой»), постачання майже паралізоване. Окупаційна влада Севастополя та Криму офіційно запровадила жорсткий ліміт на продаж бензину АІ-95 - не більше 20 літрів в одні руки на добу, а на більшості заправок паливо взагалі відсутнє.
От вже наші видання підтверджують - студенти таки були (правда, підозріло, що всім загиблим 18-19 років, в бурсі мали бути молодші, але чи є підтвердження, що ті дівчата були дронарками?). Виникає закономірне питання - навіщо вдарили по цивільним? Все це схоже на страшну провокацію, організовану диверсантами в командуванні! Судіть самі, розбили цивільний навчальний заклад, розбили гуртожиток, в статті пишуть, що документи, які підтверджують, що там були військові, мають ознаки фальсифікації, натомість, загинуло багато молодих людей. До того ж, удар був нанесений по закладу, розташованому не на території росії (по кому росія скоріше поставить завдання бити?), більш того, на території, де історично завжди абсолютну більшість населення складали етнічні українці.
