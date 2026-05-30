Удари ЗСУ по сухопутному коридору до Криму спричинили дефіцит бензину на півострові

ЗСУ завдають ударів по сухопутному коридору до Криму: рух трасою "Новоросія" порушено, на півострові фіксують дефіцит пального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на "Медузу".

Продаж бензину обмежили до 20 літрів

За даними видання, рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія", яка з'єднує Ростовську область РФ з окупованим Кримом, ускладнився через атаки українських безпілотників. Унаслідок порушення логістики на півострові виникли проблеми з постачанням пального. На окремих АЗС продаж бензину обмежили до 20 літрів на одного покупця на добу, а на частині заправок паливо тимчасово відсутнє.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські військові реалізують стратегію "логістичного локдауну" для російської армії. За його словами, мета таких дій - посилити тиск на тилове забезпечення окупантів та знизити їхню здатність проводити активні наступальні операції.

Обмеження пересування

Водночас призначений Росією "керівник окупаційної адміністрації" частини Запорізької області Євген Балицький 29 травня повідомив, що українські сили нібито застосовують комплексну систему дистанційного мінування. За його словами, безпілотники скидають вибухові пристрої, які можуть спрацьовувати під час руху транспорту. У зв'язку з цим він закликав мешканців тимчасово обмежити поїздки без нагальної потреби.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області з 21 травня діють обмеження на пересування трасою, що веде до Криму. Відповідне розпорядження підписав призначений Росією керівник окупаційної адміністрації регіону Володимир Сальдо.

Виняток зробили лише для транспорту, який здійснює перевезення військових вантажів, пального, лікарських засобів та швидкопсувних продуктів харчування.

Траса "Новоросія" пролягає від Ростова-на-Дону через тимчасово окуповані території України до Сімферополя і є одним із ключових логістичних маршрутів для постачання пального до Криму.





Крім того, паливо доставляють поромами через Керченську протоку, однак робота переправи значною мірою залежить від погодних умов. Водночас через Кримський міст перевезення пального не здійснюється з міркувань безпеки, повідомив радник окупаційного керівника Криму Олександр Таліпов.

Отже, удари українських безпілотників по трасі спричинили дефіцит бензину в окупованому Криму.

