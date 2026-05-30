Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым вызвали дефицит бензина на полуострове
ВСУ наносят удары по сухопутному коридору в Крым: движение по трассе "Новороссия" нарушено, на полуострове отмечается дефицит топлива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Продажу бензина ограничили до 20 литров
По данным издания, движение по федеральной трассе Р-280 "Новороссия", соединяющей Ростовскую область РФ с оккупированным Крымом, затруднилось из-за атак украинских беспилотников. Вследствие нарушения логистики на полуострове возникли проблемы с поставками топлива. На отдельных АЗС продажу бензина ограничили до 20 литров на одного покупателя в сутки, а на части заправок топливо временно отсутствует.
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские военные реализуют стратегию "логистического локдауна" для российской армии. По его словам, цель таких действий — усилить давление на тыловое обеспечение оккупантов и снизить их способность проводить активные наступательные операции.
Ограничение передвижения
В то же время назначенный Россией "руководитель оккупационной администрации" части Запорожской области Евгений Балицкий 29 мая сообщил, что украинские силы якобы применяют комплексную систему дистанционного минирования. По его словам, беспилотники сбрасывают взрывные устройства, которые могут срабатывать во время движения транспорта. В связи с этим он призвал жителей временно ограничить поездки без крайней необходимости.
На временно оккупированной части Херсонской области с 21 мая действуют ограничения на передвижение по трассе, ведущей в Крым. Соответствующее распоряжение подписал назначенный Россией глава оккупационной администрации региона Владимир Сальдо.
Исключение сделали только для транспорта, осуществляющего перевозку военных грузов, топлива, лекарственных средств и скоропортящихся продуктов питания.
Трасса "Новороссия" пролегает от Ростова-на-Дону через временно оккупированные территории Украины до Симферополя и является одним из ключевых логистических маршрутов для поставок топлива в Крым.
Кроме того, топливо доставляют на паромах через Керченский пролив, однако работа переправы в значительной степени зависит от погодных условий. В то же время через Крымский мост перевозка топлива не осуществляется из соображений безопасности, сообщил советник оккупационного главы Крыма Александр Талипов.
Итак, удары украинских беспилотников по трассе вызвали дефицит бензина в оккупированном Крыму.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Севастополе на автозаправочных станциях закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95. О проблемах с топливом сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев.
- По его словам, на заправках крупнейших крымских сетей АТАН и ТЭС в настоящее время доступно только дизельное топливо "ДТ ультра", причем не на всех станциях.
Осінь 2022 року: Проблеми з логістикою розпочалися після першого серйозного пошкодження Керченського (Кримського) мосту в жовтні 2022 року. Це змусило окупантів перенаправити паливні цистерни на поромну переправу, яка критично залежить від погодних умов і має низьку пропускну здатність.
Літо - осінь 2023 року: На півострові зафіксували масштабний дефіцит. На багатьох АЗС паливо повністю зникло або відпускалося лише за талонами для екстрених служб та військових. Головними причинами стали переорієнтація залізниці на потреби армії РФ, удари по великих нафтобазах у Севастополі та Феодосії, а також загальноросійська криза на ринку нафтопродуктів.
Серпень - грудень 2025 року: Новий сильний спалах кризи відбувся через систематичне знищення російських нафтопереробних заводів (НПЗ) та нафтобаз (зокрема в Гвардійському). У багатьох містах (Сімферополь, Ленінський район) бензин АІ-95 знову зник із вільного продажу.
Травень 2026 року (поточне загострення): Ситуація на півострові досягла критичного рівня. Через успішні вогневі удари ЗСУ по нафтовій інфраструктурі РФ та сухопутному коридору (водії бензовозів відмовляються їхати трасою «Ростов - Джанкой»), постачання майже паралізоване. Окупаційна влада Севастополя та Криму офіційно запровадила жорсткий ліміт на продаж бензину АІ-95 - не більше 20 літрів в одні руки на добу, а на більшості заправок паливо взагалі відсутнє.
