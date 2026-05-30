Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым вызвали дефицит бензина на полуострове

ВСУ наносят удары по сухопутному коридору в Крым: движение по трассе "Новороссия" нарушено, на полуострове отмечается дефицит топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Продажу бензина ограничили до 20 литров

По данным издания, движение по федеральной трассе Р-280 "Новороссия", соединяющей Ростовскую область РФ с оккупированным Крымом, затруднилось из-за атак украинских беспилотников. Вследствие нарушения логистики на полуострове возникли проблемы с поставками топлива. На отдельных АЗС продажу бензина ограничили до 20 литров на одного покупателя в сутки, а на части заправок топливо временно отсутствует.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские военные реализуют стратегию "логистического локдауна" для российской армии. По его словам, цель таких действий — усилить давление на тыловое обеспечение оккупантов и снизить их способность проводить активные наступательные операции.

Ограничение передвижения

В то же время назначенный Россией "руководитель оккупационной администрации" части Запорожской области Евгений Балицкий 29 мая сообщил, что украинские силы якобы применяют комплексную систему дистанционного минирования. По его словам, беспилотники сбрасывают взрывные устройства, которые могут срабатывать во время движения транспорта. В связи с этим он призвал жителей временно ограничить поездки без крайней необходимости.

На временно оккупированной части Херсонской области с 21 мая действуют ограничения на передвижение по трассе, ведущей в Крым. Соответствующее распоряжение подписал назначенный Россией глава оккупационной администрации региона Владимир Сальдо.

Исключение сделали только для транспорта, осуществляющего перевозку военных грузов, топлива, лекарственных средств и скоропортящихся продуктов питания.

Трасса "Новороссия" пролегает от Ростова-на-Дону через временно оккупированные территории Украины до Симферополя и является одним из ключевых логистических маршрутов для поставок топлива в Крым.





Кроме того, топливо доставляют на паромах через Керченский пролив, однако работа переправы в значительной степени зависит от погодных условий. В то же время через Крымский мост перевозка топлива не осуществляется из соображений безопасности, сообщил советник оккупационного главы Крыма Александр Талипов.

Итак, удары украинских беспилотников по трассе вызвали дефицит бензина в оккупированном Крыму.

Что этому предшествовало?