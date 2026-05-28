Украина способна "выкурить" россиян из Крыма, - Ходжес

Бен Ходжес

У Украины есть возможность освободить Крым за счет изоляции полуострова и усложнения пребывания российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

"Это звучит немного упрощенно, но первая фаза… к освобождению Крыма – это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе – сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами", – считает Ходжес.

Он отметил, что Украина сейчас имеет возможность поражать практически любую точку на территории временно оккупированного Крыма, используя высокоточные средства поражения. Речь идет о способности наносить удары по аэродромам, остаткам флота и логистической инфраструктуре российских войск.

Логистика Крыма под давлением ударов

Ходжес подчеркнул, что ключевой задачей является дальнейшее поражение и нарушение российских путей снабжения на полуостров, в частности в направлении Джанкоя, где украинские средства уже способны поражать объекты военной инфраструктуры.

Отдельно он отметил, что удары по логистике имеют целью затруднить удержание Крыма российскими войсками и сделать пребывание оккупационных сил на полуострове максимально проблематичным.

Комментируя ситуацию с Керченским мостом, Ходжес заявил, что объект уже получил повреждения и частично утратил функциональность. По его мнению, мост имеет не только военное, но и значительное психологическое значение для России, а его сохранение может повлиять на будущие переговорные позиции и доступ Украины к Азовскому морю.

"Итак, этот мост рано или поздно рухнет", — считает экс-командующий армией США в Европе.

Ходжес отмечает, что наиболее сложным этапом станет не только вытеснение российских войск из Крыма, но и последующее возвращение туда украинских сил. По его мнению, этот процесс потребует длительных и комплексных усилий с применением высокоточных средств большой дальности.

Он подчеркивает, что важную роль в этой стратегии может сыграть поражение российской нефтегазовой инфраструктуры, которая обеспечивает военную машину РФ ресурсами для продолжения войны.

Крым как стратегический центр конфликта

Экс-командующий считает, что Крым является центральной точкой всей войны, от контроля над которой в значительной степени зависит ее исход.

"Крым является важнейшим местом, точкой этой войны. И та сторона, которая контролирует Крым, выиграет войну", — отметил он, подчеркивая стратегическое значение полуострова в текущем конфликте.

"Я не могу представить себе окончание войны и достижение долгосрочного устойчивого мира, если Россия продолжит контролировать Крым. Пока Россия контролирует Крым, Украина никогда не сможет выйти в Азовское море или восстановить Мариуполь или Бердянск. И, конечно, Россия все еще могла бы препятствовать судоходству из Одессы или Николаева, например. Поэтому вопрос Крыма должен быть решен", — сказал Ходжес.

Топ комментарии
"Дед" - професійний військовий... І він розуміє, які затрати несуть війська, не тільки воюючи, але і просто утримуючи окуповану територію... І достатньо перерізать магістралі поставок - і в Криму виникнуть проблеми... Вони ВЖЕ почали виникать...
28.05.2026 07:58 Ответить
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову!
28.05.2026 07:59 Ответить
Реально. Тільки потрібно замінити Вову на Ходжеса.
Пісюністу така гра в шахи не заходить. Тільки шашками в чапаєва.
28.05.2026 07:59 Ответить
Так і буде.
Головне шоб шпрехшталмейстер Буданга собі нові плавки не купував, бо це дуже кепська прикмета.
28.05.2026 07:40 Ответить
У нього дуже ніжна шкіра... Недарма у нього , (у "вузьких колах", ходить кличка - "рожеве порося"...). Тому в мазуті він купаться не буде...
28.05.2026 07:54 Ответить
Але ж вся справа у нових плавках. Попередні він придбав дарма.
28.05.2026 09:00 Ответить
Потрібна гарна "димовуха" - ми ше не в тій стадії
28.05.2026 07:43 Ответить
дустом треба
28.05.2026 07:47 Ответить
Ось цим "Бен" від "Бєні" відрізняється.
Нам би такого Головнокомандувача.
А краще - Верховного Головнокомандувача.
...а не це зє- лайно...
28.05.2026 07:47 Ответить
Був кращій,але без додатку "верховний".
Натомість маємо іншого верховного - ухилянта.
28.05.2026 09:01 Ответить
Тобто, Ходжес вважає, що втрата доцільності утримування Криму Росією, покладе кінець війні... Думка має право на існування... Адже саме з Криму все і починалося... Частково доцільності ми його вже позбавили - він не став "Непотоплюваним авіаносцем", для Росії, та найголовнішою військово-морською базою ЧФ. Залишки флоту втекли до Новоросійська. Аеродроми, ракетні бази - постійно під загрозою обстрілу, та регулярно обстрілюються... З забезпеченням матзасобами - "проблеми". А ще треба утримувать два мільйони "криморассєян"... А воду, від Криму, вони самі собі, обрізали, підірвавши Каховську ГЕС.
Коротше кажучи, у кацапів повний провал "операції "КримНаш"...
28.05.2026 07:51 Ответить
У 1993-1995 роках тривала операція СБУ "Сеавастопольський вальс". Я тоді ще молодий опер приймав участь в ній наприкинці 1994 та 1995 р.р.
Щоб не казали про Кучму, але в нього були сталеві яйця дати наказ на проведення цієї операції.
На той період в АРК була ситуйовина повний пипець. Мєшков, бандюгани ГРУ ГШ рф. Основна нагрузка оперативного забезпечення була на підрозділи контррозвідки. В АРК було створено окреме паралельне (добре залегендоване) управління СБ України з оперативними підрозділами, "А", "Т",ОТО,ОД та інш. Роз"ї..лали вщент , що аентуру, що кадрових співробітників ГРУ та частково ФСК. Пам"ятаю хлопці перевозили Пару ГРУшників, так пітори питали чи довезуть їх живими.
Як би не ця операція, Крим був би втрачений ще у 1994 році. Отака муйня малята.
28.05.2026 08:37 Ответить
А чого ж це "окреме паралельне (добре залегендоване) управління СБ України" не переловило "зелених чоловічків"?
28.05.2026 08:47 Ответить
Подивись на роки проведення операції. Хто був при владі.Після закінчення операції управління було озформовано. Особовий склад повернувся до штатних підрозділів...
28.05.2026 08:51 Ответить
Але моє питання залишилось без відповіді, чому не переловили "зелених чоловічків"? СБУ, ВСУ чи ще хтось.
28.05.2026 09:37 Ответить
Можеш мені не розказувать - я сам на собі це відчув. Якраз тоді в Криму служив... Так там нам в лице казали, що скоро "хахлов" "будут вешать на фанарях"... Ми дітей, в серпні 1994-го, від бабусі, не повернули. Менша з нею, а старша в школу, у третій клас, пішла - в ту, де її мати вчилася, колись... А потім прийшли мої документи на переведення до іншого місця служби...
28.05.2026 09:11 Ответить
Ладно, як там чухає моє друге рідне місто "Н"? Десь наприкінці червня поїду на реабілітацію та думаю заїхати у місця своєї оперативної слави (пінічний полюс України) .
28.05.2026 09:25 Ответить
Ти знаєш - не був там, з 2021 року. Тієї людини, з якою дружив, уже нема - КОВІД забрав. А їхать "просто так" - нема сенсу... Так, кілька разів у рік, "оживляю " телефони пари знайомих - та й по тому... Ну з тобою, може, побачиться і вискочить можу... Якщо надумаєш - може і "зійдемся"...
28.05.2026 09:41 Ответить
Ок, домовились.
28.05.2026 09:45 Ответить
Ми це зробимо, коли буде інший президент! Тоді виконаємо передбачення Буданги, зайдемо в Крим і першою справою нап'ємося кави в Ялті.
28.05.2026 07:59 Ответить
А як там поживає кримський міст??? Ще стоїть чи вже впав??? Де Фламінго? Щось дуже дивно все це...
28.05.2026 07:59 Ответить
Навіть шашками в чапаєва не вміє,але які відосики знімає з кількома дублями!
Хтось з бвтьків учасників новорічної вистави "зє і діти" обурився,що 20 хвилиний ролик знімали 3 робочих дні по кілька дублів на день.
28.05.2026 09:08 Ответить
Виліз...... Стратех. Гроші закінчились? Так Єрмака вже нема.
28.05.2026 08:00 Ответить
Сирський стане "неприємним сюрпризом" для росіян на полі бою, - Ходжес про зміни у вищому військовому керівництві України

Джерело: https://censor.net/ua/n3472844
28.05.2026 08:01 Ответить
Стане? Вже став - для нас.
28.05.2026 08:07 Ответить
Я здатен стати мільйонером. Але є нюанси.
28.05.2026 08:07 Ответить
28.05.2026 08:15 Ответить
Чергова "кава в Ялті"?
28.05.2026 08:18 Ответить
Все залежить скільки грошей буде у московії , якщо весь світ забанить їх і зможе обійтися без поставок енергоносіїв від них то перспектива викурення московитів з нашого Криму є ...
І не тільки ми зможемо забрати своє а і всі кого московити пограбували за останні пів тисячоліття
28.05.2026 08:49 Ответить
Це треба і робити !
28.05.2026 09:06 Ответить
І знову логістика-яке вона має значення.
Ходжес вважає,що перерізавши логістику росіян до Криму,можна їх викурити.
Та, знищення логістики росіян-чомусь на десятому місці,головне,щоб був хлопок, ураження для картинки...
28.05.2026 09:41 Ответить
колишні всі такі грозні що капець, а коли у керма - сидять мовчки з пальцем в жопі
28.05.2026 09:47 Ответить
 
 