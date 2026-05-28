Украина способна "выкурить" россиян из Крыма, - Ходжес

У Украины есть возможность освободить Крым за счет изоляции полуострова и усложнения пребывания российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

"Это звучит немного упрощенно, но первая фаза… к освобождению Крыма – это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе – сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами", – считает Ходжес.

Он отметил, что Украина сейчас имеет возможность поражать практически любую точку на территории временно оккупированного Крыма, используя высокоточные средства поражения. Речь идет о способности наносить удары по аэродромам, остаткам флота и логистической инфраструктуре российских войск.

Логистика Крыма под давлением ударов

Ходжес подчеркнул, что ключевой задачей является дальнейшее поражение и нарушение российских путей снабжения на полуостров, в частности в направлении Джанкоя, где украинские средства уже способны поражать объекты военной инфраструктуры.

Отдельно он отметил, что удары по логистике имеют целью затруднить удержание Крыма российскими войсками и сделать пребывание оккупационных сил на полуострове максимально проблематичным.

Комментируя ситуацию с Керченским мостом, Ходжес заявил, что объект уже получил повреждения и частично утратил функциональность. По его мнению, мост имеет не только военное, но и значительное психологическое значение для России, а его сохранение может повлиять на будущие переговорные позиции и доступ Украины к Азовскому морю.

"Итак, этот мост рано или поздно рухнет", — считает экс-командующий армией США в Европе.

Ходжес отмечает, что наиболее сложным этапом станет не только вытеснение российских войск из Крыма, но и последующее возвращение туда украинских сил. По его мнению, этот процесс потребует длительных и комплексных усилий с применением высокоточных средств большой дальности.

Он подчеркивает, что важную роль в этой стратегии может сыграть поражение российской нефтегазовой инфраструктуры, которая обеспечивает военную машину РФ ресурсами для продолжения войны.

Крым как стратегический центр конфликта

Экс-командующий считает, что Крым является центральной точкой всей войны, от контроля над которой в значительной степени зависит ее исход.

"Крым является важнейшим местом, точкой этой войны. И та сторона, которая контролирует Крым, выиграет войну", — отметил он, подчеркивая стратегическое значение полуострова в текущем конфликте.

"Я не могу представить себе окончание войны и достижение долгосрочного устойчивого мира, если Россия продолжит контролировать Крым. Пока Россия контролирует Крым, Украина никогда не сможет выйти в Азовское море или восстановить Мариуполь или Бердянск. И, конечно, Россия все еще могла бы препятствовать судоходству из Одессы или Николаева, например. Поэтому вопрос Крыма должен быть решен", — сказал Ходжес.

