Украина способна "выкурить" россиян из Крыма, - Ходжес
У Украины есть возможность освободить Крым за счет изоляции полуострова и усложнения пребывания российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
"Это звучит немного упрощенно, но первая фаза… к освобождению Крыма – это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе – сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами", – считает Ходжес.
Он отметил, что Украина сейчас имеет возможность поражать практически любую точку на территории временно оккупированного Крыма, используя высокоточные средства поражения. Речь идет о способности наносить удары по аэродромам, остаткам флота и логистической инфраструктуре российских войск.
Логистика Крыма под давлением ударов
Ходжес подчеркнул, что ключевой задачей является дальнейшее поражение и нарушение российских путей снабжения на полуостров, в частности в направлении Джанкоя, где украинские средства уже способны поражать объекты военной инфраструктуры.
Отдельно он отметил, что удары по логистике имеют целью затруднить удержание Крыма российскими войсками и сделать пребывание оккупационных сил на полуострове максимально проблематичным.
Комментируя ситуацию с Керченским мостом, Ходжес заявил, что объект уже получил повреждения и частично утратил функциональность. По его мнению, мост имеет не только военное, но и значительное психологическое значение для России, а его сохранение может повлиять на будущие переговорные позиции и доступ Украины к Азовскому морю.
"Итак, этот мост рано или поздно рухнет", — считает экс-командующий армией США в Европе.
Ходжес отмечает, что наиболее сложным этапом станет не только вытеснение российских войск из Крыма, но и последующее возвращение туда украинских сил. По его мнению, этот процесс потребует длительных и комплексных усилий с применением высокоточных средств большой дальности.
Он подчеркивает, что важную роль в этой стратегии может сыграть поражение российской нефтегазовой инфраструктуры, которая обеспечивает военную машину РФ ресурсами для продолжения войны.
Крым как стратегический центр конфликта
Экс-командующий считает, что Крым является центральной точкой всей войны, от контроля над которой в значительной степени зависит ее исход.
"Крым является важнейшим местом, точкой этой войны. И та сторона, которая контролирует Крым, выиграет войну", — отметил он, подчеркивая стратегическое значение полуострова в текущем конфликте.
"Я не могу представить себе окончание войны и достижение долгосрочного устойчивого мира, если Россия продолжит контролировать Крым. Пока Россия контролирует Крым, Украина никогда не сможет выйти в Азовское море или восстановить Мариуполь или Бердянск. И, конечно, Россия все еще могла бы препятствовать судоходству из Одессы или Николаева, например. Поэтому вопрос Крыма должен быть решен", — сказал Ходжес.
Головне шоб шпрехшталмейстер Буданга собі нові плавки не купував, бо це дуже кепська прикмета.
Нам би такого Головнокомандувача.
А краще - Верховного Головнокомандувача.
...а не це зє- лайно...
Натомість маємо іншого верховного - ухилянта.
Коротше кажучи, у кацапів повний провал "операції "КримНаш"...
Щоб не казали про Кучму, але в нього були сталеві яйця дати наказ на проведення цієї операції.
На той період в АРК була ситуйовина повний пипець. Мєшков, бандюгани ГРУ ГШ рф. Основна нагрузка оперативного забезпечення була на підрозділи контррозвідки. В АРК було створено окреме паралельне (добре залегендоване) управління СБ України з оперативними підрозділами, "А", "Т",ОТО,ОД та інш. Роз"ї..лали вщент , що аентуру, що кадрових співробітників ГРУ та частково ФСК. Пам"ятаю хлопці перевозили Пару ГРУшників, так пітори питали чи довезуть їх живими.
Як би не ця операція, Крим був би втрачений ще у 1994 році. Отака муйня малята.
Пісюністу така гра в шахи не заходить. Тільки шашками в чапаєва.
Хтось з бвтьків учасників новорічної вистави "зє і діти" обурився,що 20 хвилиний ролик знімали 3 робочих дні по кілька дублів на день.
І не тільки ми зможемо забрати своє а і всі кого московити пограбували за останні пів тисячоліття
Ходжес вважає,що перерізавши логістику росіян до Криму,можна їх викурити.
Та, знищення логістики росіян-чомусь на десятому місці,головне,щоб був хлопок, ураження для картинки...