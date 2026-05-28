3 643 35

Україна здатна "викурити" росіян з Криму, - Ходжес

Бен Ходжес

Україна має ресурс для звільнення Криму через ізоляцію півострова та ускладнення перебування російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

"Це звучить трохи спрощено, але перша фаза … до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами", - вважає Ходжес.

Він зазначив, що Україна нині має можливість уражати практично будь-яку точку на території тимчасово окупованого Криму, використовуючи високоточні засоби ураження. Йдеться про здатність завдавати ударів по аеродромах, залишках флоту та логістичній інфраструктурі російських військ.

Логістика Криму під тиском ударів

Ходжес  наголосив, що ключовим завданням є подальше ураження та порушення російських шляхів постачання на півострів, зокрема в напрямку Джанкоя, де українські засоби вже здатні вражати об’єкти військової інфраструктури.

Окремо він зазначив, що удари по логістиці мають на меті ускладнити утримання Криму російськими військами та зробити перебування окупаційних сил на півострові максимально проблемним.

Коментуючи ситуацію з Керченським мостом, Ходжес заявив, що об’єкт уже зазнав пошкоджень і частково втратив функціональність. На його думку, міст має не лише військове, а й значне психологічне значення для Росії, а його збереження може впливати на майбутні переговорні позиції та доступ України до Азовського моря.

"Отже, цей міст рано чи пізно впаде", - вважає екскомандувач армії США в Європі.

Ходжес зазначає, що найбільш складним етапом стане не лише витіснення російських військ із Криму, а й подальше повернення туди українських сил. На його думку, цей процес вимагатиме тривалих і комплексних зусиль із застосуванням високоточних засобів великої дальності.

Він підкреслює, що важливу роль у цій стратегії може відігравати ураження російської нафтогазової інфраструктури, яка забезпечує військову машину РФ ресурсами для продовження війни.

Крим як стратегічний центр конфлікту

Екскомандувач вважає, що Крим є центральною точкою всієї війни, від контролю над якою значною мірою залежить її результат.

"Крим є найважливішим місцем, точкою цієї війни. І та сторона, яка контролює Крим, виграє війну", - наголосив він, підкреслюючи стратегічне значення півострова в поточному конфлікті.

"Я не можу уявити закінчення війни та досягнення довгострокового стійкого миру, якщо Росія продовжить контролювати Крим. Поки Росія контролює Крим, Україна ніколи не зможе вийти в Азовське море або відбудувати Маріуполь чи Бердянськ. І, звичайно, Росія все ще могла б перешкоджати судноплавству з Одеси чи Миколаєва, наприклад. Тож питання Криму має бути вирішене", - сказав Ходжес.

Топ коментарі
"Дед" - професійний військовий... І він розуміє, які затрати несуть війська, не тільки воюючи, але і просто утримуючи окуповану територію... І достатньо перерізать магістралі поставок - і в Криму виникнуть проблеми... Вони ВЖЕ почали виникать...
28.05.2026 07:58 Відповісти
Реально. Тільки потрібно замінити Вову на Ходжеса.
Пісюністу така гра в шахи не заходить. Тільки шашками в чапаєва.
28.05.2026 07:59 Відповісти
Тобто, Ходжес вважає, що втрата доцільності утримування Криму Росією, покладе кінець війні... Думка має право на існування... Адже саме з Криму все і починалося... Частково доцільності ми його вже позбавили - він не став "Непотоплюваним авіаносцем", для Росії, та найголовнішою військово-морською базою ЧФ. Залишки флоту втекли до Новоросійська. Аеродроми, ракетні бази - постійно під загрозою обстрілу, та регулярно обстрілюються... З забезпеченням матзасобами - "проблеми". А ще треба утримувать два мільйони "криморассєян"... А воду, від Криму, вони самі собі, обрізали, підірвавши Каховську ГЕС.
Коротше кажучи, у кацапів повний провал "операції "КримНаш"...
28.05.2026 07:51 Відповісти
Так і буде.
Головне шоб шпрехшталмейстер Буданга собі нові плавки не купував, бо це дуже кепська прикмета.
28.05.2026 07:40 Відповісти
У нього дуже ніжна шкіра... Недарма у нього , (у "вузьких колах", ходить кличка - "рожеве порося"...). Тому в мазуті він купаться не буде...
28.05.2026 07:54 Відповісти
Але ж вся справа у нових плавках. Попередні він придбав дарма.
28.05.2026 09:00 Відповісти
Потрібна гарна "димовуха" - ми ше не в тій стадії
28.05.2026 07:43 Відповісти
дустом треба
28.05.2026 07:47 Відповісти
Ось цим "Бен" від "Бєні" відрізняється.
Нам би такого Головнокомандувача.
А краще - Верховного Головнокомандувача.
...а не це зє- лайно...
28.05.2026 07:47 Відповісти
Був кращій,але без додатку "верховний".
Натомість маємо іншого верховного - ухилянта.
28.05.2026 09:01 Відповісти
У 1993-1995 роках тривала операція СБУ "Сеавастопольський вальс". Я тоді ще молодий опер приймав участь в ній наприкинці 1994 та 1995 р.р.
Щоб не казали про Кучму, але в нього були сталеві яйця дати наказ на проведення цієї операції.
На той період в АРК була ситуйовина повний пипець. Мєшков, бандюгани ГРУ ГШ рф. Основна нагрузка оперативного забезпечення була на підрозділи контррозвідки. В АРК було створено окреме паралельне (добре залегендоване) управління СБ України з оперативними підрозділами, "А", "Т",ОТО,ОД та інш. Роз"ї..лали вщент , що аентуру, що кадрових співробітників ГРУ та частково ФСК. Пам"ятаю хлопці перевозили Пару ГРУшників, так пітори питали чи довезуть їх живими.
Як би не ця операція, Крим був би втрачений ще у 1994 році. Отака муйня малята.
28.05.2026 08:37 Відповісти
А чого ж це "окреме паралельне (добре залегендоване) управління СБ України" не переловило "зелених чоловічків"?
28.05.2026 08:47 Відповісти
Подивись на роки проведення операції. Хто був при владі.Після закінчення операції управління було озформовано. Особовий склад повернувся до штатних підрозділів...
28.05.2026 08:51 Відповісти
Але моє питання залишилось без відповіді, чому не переловили "зелених чоловічків"? СБУ, ВСУ чи ще хтось.
28.05.2026 09:37 Відповісти
Можеш мені не розказувать - я сам на собі це відчув. Якраз тоді в Криму служив... Так там нам в лице казали, що скоро "хахлов" "будут вешать на фанарях"... Ми дітей, в серпні 1994-го, від бабусі, не повернули. Менша з нею, а старша в школу, у третій клас, пішла - в ту, де її мати вчилася, колись... А потім прийшли мої документи на переведення до іншого місця служби...
28.05.2026 09:11 Відповісти
Ладно, як там чухає моє друге рідне місто "Н"? Десь наприкінці червня поїду на реабілітацію та думаю заїхати у місця своєї оперативної слави (пінічний полюс України) .
28.05.2026 09:25 Відповісти
Ти знаєш - не був там, з 2021 року. Тієї людини, з якою дружив, уже нема - КОВІД забрав. А їхать "просто так" - нема сенсу... Так, кілька разів у рік, "оживляю " телефони пари знайомих - та й по тому... Ну з тобою, може, побачиться і вискочить можу... Якщо надумаєш - може і "зійдемся"...
28.05.2026 09:41 Відповісти
Ок, домовились.
28.05.2026 09:45 Відповісти
Ми це зробимо, коли буде інший президент! Тоді виконаємо передбачення Буданги, зайдемо в Крим і першою справою нап'ємося кави в Ялті.
28.05.2026 07:59 Відповісти
А як там поживає кримський міст??? Ще стоїть чи вже впав??? Де Фламінго? Щось дуже дивно все це...
28.05.2026 07:59 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову!
28.05.2026 07:59 Відповісти
Навіть шашками в чапаєва не вміє,але які відосики знімає з кількома дублями!
Хтось з бвтьків учасників новорічної вистави "зє і діти" обурився,що 20 хвилиний ролик знімали 3 робочих дні по кілька дублів на день.
28.05.2026 09:08 Відповісти
Виліз...... Стратех. Гроші закінчились? Так Єрмака вже нема.
28.05.2026 08:00 Відповісти
Сирський стане "неприємним сюрпризом" для росіян на полі бою, - Ходжес про зміни у вищому військовому керівництві України

Джерело: https://censor.net/ua/n3472844
28.05.2026 08:01 Відповісти
Стане? Вже став - для нас.
28.05.2026 08:07 Відповісти
Я здатен стати мільйонером. Але є нюанси.
28.05.2026 08:07 Відповісти
28.05.2026 08:15 Відповісти
Чергова "кава в Ялті"?
28.05.2026 08:18 Відповісти
Все залежить скільки грошей буде у московії , якщо весь світ забанить їх і зможе обійтися без поставок енергоносіїв від них то перспектива викурення московитів з нашого Криму є ...
І не тільки ми зможемо забрати своє а і всі кого московити пограбували за останні пів тисячоліття
28.05.2026 08:49 Відповісти
Це треба і робити !
28.05.2026 09:06 Відповісти
І знову логістика-яке вона має значення.
Ходжес вважає,що перерізавши логістику росіян до Криму,можна їх викурити.
Та, знищення логістики росіян-чомусь на десятому місці,головне,щоб був хлопок, ураження для картинки...
28.05.2026 09:41 Відповісти
колишні всі такі грозні що капець, а коли у керма - сидять мовчки з пальцем в жопі
28.05.2026 09:47 Відповісти
І не кажіть. Не тільки колишні але і майбутні. Обіцяли померти в Криму - а пролізли до влади- пальці однієї руки в сраці - іншої - у казні.
28.05.2026 10:24 Відповісти
 
 