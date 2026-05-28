Україна здатна "викурити" росіян з Криму, - Ходжес

Україна має ресурс для звільнення Криму через ізоляцію півострова та ускладнення перебування російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

"Це звучить трохи спрощено, але перша фаза … до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами", - вважає Ходжес.

Він зазначив, що Україна нині має можливість уражати практично будь-яку точку на території тимчасово окупованого Криму, використовуючи високоточні засоби ураження. Йдеться про здатність завдавати ударів по аеродромах, залишках флоту та логістичній інфраструктурі російських військ.

Логістика Криму під тиском ударів

Ходжес наголосив, що ключовим завданням є подальше ураження та порушення російських шляхів постачання на півострів, зокрема в напрямку Джанкоя, де українські засоби вже здатні вражати об’єкти військової інфраструктури.

Окремо він зазначив, що удари по логістиці мають на меті ускладнити утримання Криму російськими військами та зробити перебування окупаційних сил на півострові максимально проблемним.

Коментуючи ситуацію з Керченським мостом, Ходжес заявив, що об’єкт уже зазнав пошкоджень і частково втратив функціональність. На його думку, міст має не лише військове, а й значне психологічне значення для Росії, а його збереження може впливати на майбутні переговорні позиції та доступ України до Азовського моря.

"Отже, цей міст рано чи пізно впаде", - вважає екскомандувач армії США в Європі.

Ходжес зазначає, що найбільш складним етапом стане не лише витіснення російських військ із Криму, а й подальше повернення туди українських сил. На його думку, цей процес вимагатиме тривалих і комплексних зусиль із застосуванням високоточних засобів великої дальності.

Він підкреслює, що важливу роль у цій стратегії може відігравати ураження російської нафтогазової інфраструктури, яка забезпечує військову машину РФ ресурсами для продовження війни.

Крим як стратегічний центр конфлікту

Екскомандувач вважає, що Крим є центральною точкою всієї війни, від контролю над якою значною мірою залежить її результат.

"Крим є найважливішим місцем, точкою цієї війни. І та сторона, яка контролює Крим, виграє війну", - наголосив він, підкреслюючи стратегічне значення півострова в поточному конфлікті.

"Я не можу уявити закінчення війни та досягнення довгострокового стійкого миру, якщо Росія продовжить контролювати Крим. Поки Росія контролює Крим, Україна ніколи не зможе вийти в Азовське море або відбудувати Маріуполь чи Бердянськ. І, звичайно, Росія все ще могла б перешкоджати судноплавству з Одеси чи Миколаєва, наприклад. Тож питання Криму має бути вирішене", - сказав Ходжес.

