Голова Меджлісу Чубаров - українцям в окупованому Криму: Відсьогодні тримайтеся подалі від військових об’єктів РФ

Українців в окупованому Криму закликали триматися подалі від окупантів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав українців в окупованому Криму не перебувати біля військових об'єктів російських загарбників.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Зважаючи на останні заяви Москви, а також істерику лаврова перед Рубіо, мешканці кремля остаточно з'їхали з глузду. Як наслідок - очікується ескалація взаємних ракетно-дронових ударів... При цьому окупований Крим за своєю насиченістю російськими військовими об'єктами є територією, яка в пріоритетному порядку підлягає ударам з боку ЗСУ", - наголосив він.

Так, Чубаров звернувся до українців, які проживають біля військових об'єктів РФ в окупованому Криму:

"Задля власної безпеки з 26 травня і на тиждень перемістіться якомога далі від місць розташування військових об'єктів російських окупантів.

Бережіть себе та тримайтеся подалі від окупантів: і фізично, і ментально. Звільнення Криму невідворотне, як схід і захід сонця", - підсумував він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
  • Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

