Голова Меджлісу Чубаров - українцям в окупованому Криму: Відсьогодні тримайтеся подалі від військових об’єктів РФ

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав українців в окупованому Криму не перебувати біля військових об'єктів російських загарбників.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на останні заяви Москви, а також істерику лаврова перед Рубіо, мешканці кремля остаточно з'їхали з глузду. Як наслідок - очікується ескалація взаємних ракетно-дронових ударів... При цьому окупований Крим за своєю насиченістю російськими військовими об'єктами є територією, яка в пріоритетному порядку підлягає ударам з боку ЗСУ", - наголосив він.

Так, Чубаров звернувся до українців, які проживають біля військових об'єктів РФ в окупованому Криму:

"Задля власної безпеки з 26 травня і на тиждень перемістіться якомога далі від місць розташування військових об'єктів російських окупантів.

Бережіть себе та тримайтеся подалі від окупантів: і фізично, і ментально. Звільнення Криму невідворотне, як схід і захід сонця", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

