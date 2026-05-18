Близько 50 тисяч кримських татар залишили Крим через окупацію, — Чубаров

Близько 50 тисяч кримських татар були змушені залишити тимчасово окупований Крим після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в телеефірі.

Вимушений виїзд через війну та мобілізацію

За словами Чубарова, після 2022 року ситуація для кримських татар на півострові різко погіршилася. Особливо це відчутно після оголошення Росією примусової мобілізації у вересні 2022 року.

"Після 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, і коли вони у вересні 2022 року оголосили примусову мобілізацію, то люди, щоб уникнути мобілізації, вже були вимушені покидати Крим. І ми сьогодні маємо близько 50 тисяч людей, які були вимушені покинути Крим", — зазначив він.

Голова Меджлісу наголосив, що з огляду на загальну чисельність кримськотатарського народу такі масштаби виїзду є вкрай болючими.

"Це трагедія. Це дуже багато", — підкреслив Чубаров.

Він також додав, що російські окупаційні сили продовжують політику витіснення кримських татар та українців з півострова.

"Зараз росіяни вичавлюють з Криму кримських татар та українців. Для них це головне", — сказав він.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам’ять жертв геноциду кримських татар — у річницю їхньої масової депортації.

