УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4364 відвідувача онлайн
Новини Окупація Криму
561 19

Близько 50 тисяч кримських татар залишили Крим через окупацію, — Чубаров

Чубаров коментар щодо Криму

Близько 50 тисяч кримських татар були змушені залишити тимчасово окупований Крим після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в телеефірі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вимушений виїзд через війну та мобілізацію

За словами Чубарова, після 2022 року ситуація для кримських татар на півострові різко погіршилася. Особливо це відчутно після оголошення Росією примусової мобілізації у вересні 2022 року.

"Після 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, і коли вони у вересні 2022 року оголосили примусову мобілізацію, то люди, щоб уникнути мобілізації, вже були вимушені покидати Крим. І ми сьогодні маємо близько 50 тисяч людей, які були вимушені покинути Крим", — зазначив він.

Голова Меджлісу наголосив, що з огляду на загальну чисельність кримськотатарського народу такі масштаби виїзду є вкрай болючими.

"Це трагедія. Це дуже багато", — підкреслив Чубаров.

Він також додав, що російські окупаційні сили продовжують політику витіснення кримських татар та українців з півострова.

"Зараз росіяни вичавлюють з Криму кримських татар та українців. Для них це головне", — сказав він.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам’ять жертв геноциду кримських татар — у річницю їхньої масової депортації.

Також читайте: З 2014 року Україна змогла повернути з РФ лише 12 кримських політв’язнів, - член Меджлісу Барієв

Автор: 

депортація (762) Крим (14075) окупація (6897) татари (18) Чубаров Рефат (550) війна в Україні (8335)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Із 700 тисяч виїхали 50 тисяч. Решті подобається окупаційна влада оскільки про партизанів нечутно і кримська земля не горить під окупантом
показати весь коментар
18.05.2026 23:11 Відповісти
+5
умєров і жумаділов дуже переймаються цим питанням )

саме для цього умєров особисто скуповує вілли в США для розміщення цих біженців )

зачавіть умєровв та жумаділова взад в Крим - це українцям та кримським татарам дуже допомогло би
показати весь коментар
18.05.2026 23:10 Відповісти
+5
був кращої думки про чубарова

ну от і напиши скаргу в РНБО , чебурєк, своєму другу та соратнику умєрову ..в чому проблема

"Чубаров публічно називає Умєрова сильним менеджером зі стратегічним баченням та відзначає його потужні міжнародні зв'язки в США, Європі та Туреччині, які допомагають Україні."
показати весь коментар
18.05.2026 23:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для киримли 50 тис. це дуже багато - кожний шостий

там де орки, там смерть.

.
показати весь коментар
18.05.2026 23:10 Відповісти
умєров і жумаділов дуже переймаються цим питанням )

саме для цього умєров особисто скуповує вілли в США для розміщення цих біженців )

зачавіть умєровв та жумаділова взад в Крим - це українцям та кримським татарам дуже допомогло би
показати весь коментар
18.05.2026 23:10 Відповісти
Із 700 тисяч виїхали 50 тисяч. Решті подобається окупаційна влада оскільки про партизанів нечутно і кримська земля не горить під окупантом
показати весь коментар
18.05.2026 23:11 Відповісти
Киримли до кацапської окупації у 18 ст. було кілька міліонів.

припиняй читати мемуари совіцьких партизан в Криму у 2 Світову -
в Криму немає де партизанити.

партизанка киримли це наводка на Іскандери, які заховані на закинутих совіцьких базах в лісі.
ЗСУ за останні місяці вразили три таких бази з Іскандерами

.
показати весь коментар
18.05.2026 23:21 Відповісти
правда в тому, що більшість кримських татар залишилися під окупацією і активно співпрацюють з РФ і вважають себе вже громадянами РФ - почитайте кримчі паблики та соціальні мережі
показати весь коментар
18.05.2026 23:27 Відповісти
киримли залишились в Криму, на своїй Батьківщині, отримали кацапські паспорти, які називають аусвайсом.
Так само, як і українці Криму.
Вони НЕ мали інших варіантів крім депортації.
"Співробіцництво" киримли з кацапами - повна брехня !

а вот "кримські пабліки та соцмережі з вільним вислословленням своєї думки" то вже пєрєбор, таваріщь кацапський майор !

.
показати весь коментар
18.05.2026 23:48 Відповісти
Ахах... Почитать крымские паблики?))) Вы звезданулись, товарисч? То есть нам нужно делать выводы о действиях крымских татар в Крыму на основании пабликов с ботами типа вас? В стране, где запрещают Твиттер, Фейсбук, слово гей и т.д?
Хорошая попытка)))
показати весь коментар
19.05.2026 01:42 Відповісти
не бреши, кримських татар в Криму до окупації було не більше 300 тис, це ж перевіряється одним запитом
показати весь коментар
19.05.2026 00:00 Відповісти
Киримли до кацапської окупації у 18 ст. катькою другою було кілька міліонів.

кацапи їх винищили або вичавили в еміграцію, як черкесів в "краснодарськом крає"

.
показати весь коментар
19.05.2026 00:37 Відповісти
А де ж Ердоган який так переживав за кримських татар? Ердоган плював на кримських татар бо він така ж сама повія як і всі інші яка продається за кілька монет
показати весь коментар
18.05.2026 23:25 Відповісти
був кращої думки про чубарова

ну от і напиши скаргу в РНБО , чебурєк, своєму другу та соратнику умєрову ..в чому проблема

"Чубаров публічно називає Умєрова сильним менеджером зі стратегічним баченням та відзначає його потужні міжнародні зв'язки в США, Європі та Туреччині, які допомагають Україні."
показати весь коментар
18.05.2026 23:25 Відповісти
ви ж тільки не забудьте як виглядає морда та поза сильного менеджера умєрова зі стратегічним баченням ..
показати весь коментар
18.05.2026 23:51 Відповісти
А куди поїхали ці пригноблені 50 тисяч? Не в москву випадково?
показати весь коментар
19.05.2026 00:44 Відповісти
 
 