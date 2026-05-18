Близько 50 тисяч кримських татар залишили Крим через окупацію, — Чубаров
Близько 50 тисяч кримських татар були змушені залишити тимчасово окупований Крим після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в телеефірі.
Вимушений виїзд через війну та мобілізацію
За словами Чубарова, після 2022 року ситуація для кримських татар на півострові різко погіршилася. Особливо це відчутно після оголошення Росією примусової мобілізації у вересні 2022 року.
"Після 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, і коли вони у вересні 2022 року оголосили примусову мобілізацію, то люди, щоб уникнути мобілізації, вже були вимушені покидати Крим. І ми сьогодні маємо близько 50 тисяч людей, які були вимушені покинути Крим", — зазначив він.
Голова Меджлісу наголосив, що з огляду на загальну чисельність кримськотатарського народу такі масштаби виїзду є вкрай болючими.
"Це трагедія. Це дуже багато", — підкреслив Чубаров.
Він також додав, що російські окупаційні сили продовжують політику витіснення кримських татар та українців з півострова.
"Зараз росіяни вичавлюють з Криму кримських татар та українців. Для них це головне", — сказав він.
Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам’ять жертв геноциду кримських татар — у річницю їхньої масової депортації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
там де орки, там смерть.
.
саме для цього умєров особисто скуповує вілли в США для розміщення цих біженців )
зачавіть умєровв та жумаділова взад в Крим - це українцям та кримським татарам дуже допомогло би
припиняй читати мемуари совіцьких партизан в Криму у 2 Світову -
в Криму немає де партизанити.
партизанка киримли це наводка на Іскандери, які заховані на закинутих совіцьких базах в лісі.
ЗСУ за останні місяці вразили три таких бази з Іскандерами
.
Так само, як і українці Криму.
Вони НЕ мали інших варіантів крім депортації.
"Співробіцництво" киримли з кацапами - повна брехня !
а вот "кримські пабліки та соцмережі з вільним вислословленням своєї думки" то вже пєрєбор, таваріщь кацапський майор !
.
Хорошая попытка)))
кацапи їх винищили або вичавили в еміграцію, як черкесів в "краснодарськом крає"
.
ну от і напиши скаргу в РНБО , чебурєк, своєму другу та соратнику умєрову ..в чому проблема
"Чубаров публічно називає Умєрова сильним менеджером зі стратегічним баченням та відзначає його потужні міжнародні зв'язки в США, Європі та Туреччині, які допомагають Україні."