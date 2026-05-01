З 2014 року Україна змогла повернути з РФ лише 12 кримських політв’язнів, - член Меджлісу Барієв

З 2014 року з російських місць несвободи вдалося повернути лише 12 цивільних кримських політв’язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Барієв зазначив, що до повномасштабного вторгнення РФ з російського полону повернули лише 8 кримчан, після - ще четверо.

Він підкреслив, що Росія цілеспрямовано уникає включення кримських політв’язнів, зокрема кримських татар, до списків на обмін і це питання неодноразово порушувалося українською стороною під час переговорів на найвищому рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Криму проти політв’язня Абдулгазієва з пухлиною мозку відкрили нову справу

Звільнення кримських політв’язнів має бути пріоритетом

Правозахисник наголосив, що після окупації Криму політичні переслідування стали системними, а умови утримання політв’язнів є нелюдськими. Політв’язні проходять через жорсткі умови утримання, тортури, психологічний тиск і порушення базових прав людини. Кожен день у неволі - це випробування на межі виживання.

"Маю підкреслити, що кримські політв’язні мають системно бути включені до процесу обмінів, адже деякі з них перебувають за ґратами вже понад 10 років. Їх звільнення повинно залишатися одним із пріоритетів переговорних процесів, тому що багато з них уже майже втратили своє здоров’я за ґратами ", - пояснив правозахисник.

Барієв зауважив, що кількість жінок-політв’язнів у Криму зростає, тому під час переговорів цій категорії слід надати пріоритет поряд із тяжкохворими, людьми похилого віку та багатодітними батьками, які є найбільш вразливою категорією серед політв’язнів.

"Вкотре хочу закликати як українську, так і міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, застосувати персональні санкції до осіб, причетних до репресій і порушень прав людини в окупованому Криму, та сприяти звільненню всіх заручників Кремля", - наголосив Барієв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти масово відбирають будинки у жителів Криму, під загрозою понад 80 сімей, - ЦНС