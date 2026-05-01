З 2014 року Україна змогла повернути з РФ лише 12 кримських політв’язнів, - член Меджлісу Барієв
З 2014 року з російських місць несвободи вдалося повернути лише 12 цивільних кримських політв’язнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.
"На жаль, за весь час обмінів з моменту окупації Криму з російських місць несвободи Україні вдалося повернути лише 12 цивільних кримських політичних в’язнів", - сказав він.
Барієв зазначив, що до повномасштабного вторгнення РФ з російського полону повернули лише 8 кримчан, після - ще четверо.
Він підкреслив, що Росія цілеспрямовано уникає включення кримських політв’язнів, зокрема кримських татар, до списків на обмін і це питання неодноразово порушувалося українською стороною під час переговорів на найвищому рівні.
Звільнення кримських політв’язнів має бути пріоритетом
Правозахисник наголосив, що після окупації Криму політичні переслідування стали системними, а умови утримання політв’язнів є нелюдськими. Політв’язні проходять через жорсткі умови утримання, тортури, психологічний тиск і порушення базових прав людини. Кожен день у неволі - це випробування на межі виживання.
"Маю підкреслити, що кримські політв’язні мають системно бути включені до процесу обмінів, адже деякі з них перебувають за ґратами вже понад 10 років. Їх звільнення повинно залишатися одним із пріоритетів переговорних процесів, тому що багато з них уже майже втратили своє здоров’я за ґратами ", - пояснив правозахисник.
Барієв зауважив, що кількість жінок-політв’язнів у Криму зростає, тому під час переговорів цій категорії слід надати пріоритет поряд із тяжкохворими, людьми похилого віку та багатодітними батьками, які є найбільш вразливою категорією серед політв’язнів.
"Вкотре хочу закликати як українську, так і міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, застосувати персональні санкції до осіб, причетних до репресій і порушень прав людини в окупованому Криму, та сприяти звільненню всіх заручників Кремля", - наголосив Барієв.
А де засідає Ваш "мєджліс"?
У Києві? Чому?
І ще.
Думаю, воїни "Азову", що знаходяться у полоні, перебувають у гірших умовах, ніж кримські політичні уркагани.