С 2014 года Украина смогла вернуть из РФ лишь 12 крымских политзаключенных, - член Меджлиса Бариев

С 2014 года из российских мест лишения свободы удалось вернуть лишь 12 гражданских крымских политзаключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"К сожалению, за все время обменов с момента оккупации Крыма из российских мест заключения Украине удалось вернуть лишь 12 гражданских крымских политических заключенных", - сказал он.

Бариев отметил, что до полномасштабного вторжения РФ из российского плена вернули лишь 8 крымчан, после - еще четверо.

Он подчеркнул, что Россия целенаправленно избегает включения крымских политзаключенных, в частности - крымских татар, в списки на обмен, и этот вопрос неоднократно поднимался украинской стороной во время переговоров на высшем уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Крыму против политзаключенного Абдулгазиева с опухолью мозга возбудили новое дело

Освобождение крымских политзаключенных должно быть приоритетом

Правозащитник подчеркнул, что после оккупации Крыма политические преследования стали системными, а условия содержания политзаключенных являются нечеловеческими. Политзаключенные подвергаются жестким условиям содержания, пыткам, психологическому давлению и нарушению базовых прав человека. Каждый день в неволе - это испытание на грани выживания.

"Должен подчеркнуть, что крымские политзаключенные должны быть системно включены в процесс обменов, ведь некоторые из них находятся за решеткой уже более 10 лет. Их освобождение должно оставаться одним из приоритетов переговорных процессов, потому что многие из них уже почти потеряли свое здоровье за решеткой", - сказал правозащитник.

Бариев отметил, что количество женщин-политзаключенных в Крыму растет, поэтому во время переговоров этой категории следует уделить приоритетное внимание наряду с тяжелобольными, пожилыми людьми и многодетными родителями, которые являются наиболее уязвимой категорией среди политзаключенных.

"В очередной раз хочу призвать как украинское, так и международное сообщество усилить давление на Россию, применить персональные санкции к лицам, причастным к репрессиям и нарушениям прав человека в оккупированном Крыму, и содействовать освобождению всех заложников Кремля", - подчеркнул Бариев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты массово отбирают дома у жителей Крыма, под угрозой более 80 семей, - ЦНС