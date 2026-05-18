Около 50 тысяч крымских татар покинули Крым из-за оккупации, - Чубаров

Чубаров прокомментировал ситуацию в Крыму

Около 50 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть временно оккупированный Крым после начала полномасштабной войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телевидения.

Вынужденный выезд из-за войны и мобилизации

По словам Чубарова, после 2022 года ситуация для крымских татар на полуострове резко ухудшилась. Особенно это ощутимо после объявления Россией принудительной мобилизации в сентябре 2022 года.

"После 2022 года, когда началась полномасштабная война, и когда они в сентябре 2022 года объявили принудительную мобилизацию, люди, чтобы избежать мобилизации, уже были вынуждены покидать Крым. И сегодня у нас около 50 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть Крым", — отметил он.

Председатель Меджлиса подчеркнул, что, учитывая общую численность крымскотатарского народа, такие масштабы отъезда являются крайне болезненными.

"Это трагедия. Это очень много", — подчеркнул Чубаров.

Он также добавил, что российские оккупационные силы продолжают политику вытеснения крымских татар и украинцев с полуострова.

"Сейчас россияне вытесняют из Крыма крымских татар и украинцев. Для них это главное", — сказал он.

Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв геноцида крымских татар — в годовщину их массовой депортации.

Читайте также: С 2014 года Украина смогла вернуть из РФ лишь 12 крымских политзаключенных, — член Меджлиса Бариев

Із 700 тисяч виїхали 50 тисяч. Решті подобається окупаційна влада оскільки про партизанів нечутно і кримська земля не горить під окупантом
18.05.2026 23:11 Ответить
умєров і жумаділов дуже переймаються цим питанням )

саме для цього умєров особисто скуповує вілли в США для розміщення цих біженців )

зачавіть умєровв та жумаділова взад в Крим - це українцям та кримським татарам дуже допомогло би
18.05.2026 23:10 Ответить
був кращої думки про чубарова

ну от і напиши скаргу в РНБО , чебурєк, своєму другу та соратнику умєрову ..в чому проблема

"Чубаров публічно називає Умєрова сильним менеджером зі стратегічним баченням та відзначає його потужні міжнародні зв'язки в США, Європі та Туреччині, які допомагають Україні."
18.05.2026 23:25 Ответить
для киримли 50 тис. це дуже багато - кожний шостий

там де орки, там смерть.

.
18.05.2026 23:10 Ответить
Киримли до кацапської окупації у 18 ст. було кілька міліонів.

припиняй читати мемуари совіцьких партизан в Криму у 2 Світову -
в Криму немає де партизанити.

партизанка киримли це наводка на Іскандери, які заховані на закинутих совіцьких базах в лісі.
ЗСУ за останні місяці вразили три таких бази з Іскандерами

.
18.05.2026 23:21 Ответить
правда в тому, що більшість кримських татар залишилися під окупацією і активно співпрацюють з РФ і вважають себе вже громадянами РФ - почитайте кримчі паблики та соціальні мережі
18.05.2026 23:27 Ответить
киримли залишились в Криму, на своїй Батьківщині, отримали кацапські паспорти, які називають аусвайсом.
Так само, як і українці Криму.
Вони НЕ мали інших варіантів крім депортації.
"Співробіцництво" киримли з кацапами - повна брехня !

а вот "кримські пабліки та соцмережі з вільним вислословленням своєї думки" то вже пєрєбор, таваріщь кацапський майор !

.
18.05.2026 23:48 Ответить
не бреши, кримських татар в Криму до окупації було не більше 300 тис, це ж перевіряється одним запитом
19.05.2026 00:00 Ответить
Киримли до кацапської окупації у 18 ст. катькою другою було кілька міліонів.

кацапи їх винищили або вичавили в еміграцію, як черкесів в "краснодарськом крає"

.
19.05.2026 00:37 Ответить
А де ж Ердоган який так переживав за кримських татар? Ердоган плював на кримських татар бо він така ж сама повія як і всі інші яка продається за кілька монет
18.05.2026 23:25 Ответить
ви ж тільки не забудьте як виглядає морда та поза сильного менеджера умєрова зі стратегічним баченням ..
18.05.2026 23:51 Ответить
А куди поїхали ці пригноблені 50 тисяч? Не в москву випадково?
19.05.2026 00:44 Ответить
 
 