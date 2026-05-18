Около 50 тысяч крымских татар покинули Крым из-за оккупации, - Чубаров
Около 50 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть временно оккупированный Крым после начала полномасштабной войны России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телевидения.
Вынужденный выезд из-за войны и мобилизации
По словам Чубарова, после 2022 года ситуация для крымских татар на полуострове резко ухудшилась. Особенно это ощутимо после объявления Россией принудительной мобилизации в сентябре 2022 года.
"После 2022 года, когда началась полномасштабная война, и когда они в сентябре 2022 года объявили принудительную мобилизацию, люди, чтобы избежать мобилизации, уже были вынуждены покидать Крым. И сегодня у нас около 50 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть Крым", — отметил он.
Председатель Меджлиса подчеркнул, что, учитывая общую численность крымскотатарского народа, такие масштабы отъезда являются крайне болезненными.
"Это трагедия. Это очень много", — подчеркнул Чубаров.
Он также добавил, что российские оккупационные силы продолжают политику вытеснения крымских татар и украинцев с полуострова.
"Сейчас россияне вытесняют из Крыма крымских татар и украинцев. Для них это главное", — сказал он.
Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв геноцида крымских татар — в годовщину их массовой депортации.
там де орки, там смерть.
саме для цього умєров особисто скуповує вілли в США для розміщення цих біженців )
зачавіть умєровв та жумаділова взад в Крим - це українцям та кримським татарам дуже допомогло би
припиняй читати мемуари совіцьких партизан в Криму у 2 Світову -
в Криму немає де партизанити.
партизанка киримли це наводка на Іскандери, які заховані на закинутих совіцьких базах в лісі.
ЗСУ за останні місяці вразили три таких бази з Іскандерами
Так само, як і українці Криму.
Вони НЕ мали інших варіантів крім депортації.
"Співробіцництво" киримли з кацапами - повна брехня !
а вот "кримські пабліки та соцмережі з вільним вислословленням своєї думки" то вже пєрєбор, таваріщь кацапський майор !
кацапи їх винищили або вичавили в еміграцію, як черкесів в "краснодарськом крає"
ну от і напиши скаргу в РНБО , чебурєк, своєму другу та соратнику умєрову ..в чому проблема
"Чубаров публічно називає Умєрова сильним менеджером зі стратегічним баченням та відзначає його потужні міжнародні зв'язки в США, Європі та Туреччині, які допомагають Україні."