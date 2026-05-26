Погрози РФ бити по Києву: удар по польських дипмісіях буде навмисною атакою, - МЗС Польщі
У МЗС Польщі заявили, що будь-який удар по польських дипломатичних представництвах у Києві буде розцінений як навмисна атака з боку Росія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Польщі.
У Варшаві нагадали Москві про її ж офіційну риторику щодо так званої "спеціальної військової операції", яку російська влада нібито обмежує лише військовими цілями.
"Кожен випадок удару по польських дипломатичних представництвах ми розглядатимемо як цілеспрямований і навмисний", – заявили у польському зовнішньополітичному відомстві.
У Варшаві заявили про міжнародно-правові наслідки для РФ
У Міністерство закордонних справ Польщі також наголосили, що дії Росії мають серйозні міжнародно-правові наслідки та підривають її статус постійного члена Рада Безпеки ООН.
Польська сторона закликала Москву припинити "необґрунтовану та незаконну агресію" проти України та дотримуватися міжнародного права.
У заяві також підкреслюється, що Польща розглядає атаки на українські міста, цивільне населення та інфраструктуру як акти невиправданої агресії, що призводять до численних жертв і руйнувань.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
Ну що ж тепер робити?
Бити, бити.
Логіка підєрскіх подворотєн іншого не допускає.
Але вони все одно невиправні.
Тільки за Малу Токмачку щось тривожно.
Не треба було так її "розкручувати".
Тепер русня побіжить вчергове доводити, що "нєт такіх крєпостєй, коториє...."
"Проблема" ж вирішується не складно: пару десятків ОДАБ-3000 з УМПК - і став прапор на згарищі, вигадавши заднім числом чергове "23-є фєвраля".
Бетонобійні бомби (БетАБ) - це спеціалізовані авіаційні **********, розроблені для виведення з ладу злітно-посадкових смуг (ЗПС) та руйнування залізобетонних укриттів. Їхня головна особливість полягає в тому, що вони не просто створюють вирву, а «спучують» бетонне покриття навколо місця вибуху, що робить швидкий ремонт смуги неможливим. [https://defence-ua.com/news/chim_rashisti_vgatili_po_bjelgorodu_jak_pratsjujut_betonobijni_bombi_na_video-11356.html 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%90%D0%91-500 2, https://focus.ua/uk/*******-novosti/562100-yak-pracyuye-betonobiyna-bomba-yaku-zs-rf-skinuli-na-byelgorod-video 3, https://studfile.net/preview/10889078/page:29/ 4]
Основні типи бетонобійних бомб:
Matra Durandal (BLU-107/B): Одна з найвідоміших західних розробок, створена спеціально для знищення ЗПС. Після скидання вона випускає парашут для вирівнювання, а потім вмикає ракетний прискорювач, який вбиває ********* глибоко під бетонне полотно.
БетАБ-500ШП: Радянська/російська штурмова бомба з реактивним прискорювачем. Завдяки високій швидкості зіткнення вона пробиває бетон і детонує всередині, піднімаючи та розламуючи великі ділянки покриття.
БетАБ-500: Бомба вільного падіння без прискорювача, призначена для скидання з великих висот для накопичення кінетичної енергії.
ДАП, Бахмут, Авдіївка, Покровськ.
Мала Токмачка ризикує стати в цей ряд.
Бо понти для русні - головне.
На понти русня не шкодує.
Ця стаття в них взагалі просто для дизайну, і вже давно.
А тут? Хто буде "бить у спину" полякам, з протилежного боку, при нападі Росії? І ЗВІДКИ Росія битиме? І ЧИМ? "Вільних" резервів, живої сили та техніки, у неї немає. Фронту розвертання військ - теж... (У мене великі сумніви, що білоруси підуть на штурм польського кордону - їх "бажання воювать" ми бачили на Чернігівщині, під Михайло-Коцюбинським, у березні 2022 року). Наступать через "Сувалкський коридор", з боку "Калінінградської області"? Так поляки уже його укріпили. І міни поставили, і розвернули бойові позиції артилерії. Буде те саме, що робилося на дорогах Київщини та Чернігівщини, на початку березня 2022 року - "залізо з "м'ясом", перемішане...
як таке може бути ?