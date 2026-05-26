Погрози РФ бити по Києву: удар по польських дипмісіях буде навмисною атакою, - МЗС Польщі

У МЗС Польщі заявили, що будь-який удар по польських дипломатичних представництвах у Києві буде розцінений як навмисна атака з боку Росія.

У Варшаві нагадали Москві про її ж офіційну риторику щодо так званої "спеціальної військової операції", яку російська влада нібито обмежує лише військовими цілями.

"Кожен випадок удару по польських дипломатичних представництвах ми розглядатимемо як цілеспрямований і навмисний", – заявили у польському зовнішньополітичному відомстві.

У Варшаві заявили про міжнародно-правові наслідки для РФ

У Міністерство закордонних справ Польщі також наголосили, що дії Росії мають серйозні міжнародно-правові наслідки та підривають її статус постійного члена Рада Безпеки ООН.

Польська сторона закликала Москву припинити "необґрунтовану та незаконну агресію" проти України та дотримуватися міжнародного права.

У заяві також підкреслюється, що Польща розглядає атаки на українські міста, цивільне населення та інфраструктуру як акти невиправданої агресії, що призводять до численних жертв і руйнувань.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

