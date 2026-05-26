1 977 14

Угрозы РФ нанести удары по Киеву: удар по польским дипмиссиям будет преднамеренной атакой, - МИД Польши

Польша предупредила Россию о последствиях ударов по диппредставительствам

В МИД Польши заявили, что любой удар по польским дипломатическим представительствам в Киеве будет расценен как преднамеренная атака со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Польши.

В Варшаве напомнили Москве о ее же официальной риторике относительно так называемой "специальной военной операции", которую российские власти якобы ограничивают исключительно военными целями.

"Каждый случай удара по польским дипломатическим представительствам мы будем рассматривать как целенаправленный и преднамеренный", – заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

В Варшаве заявили о международно-правовых последствиях для РФ

В Министерстве иностранных дел Польши также подчеркнули, что действия России имеют серьезные международно-правовые последствия и подрывают ее статус постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Польская сторона призвала Москву прекратить "необоснованную и незаконную агрессию" против Украины и соблюдать международное право.

В заявлении также подчеркивается, что Польша рассматривает атаки на украинские города, гражданское население и инфраструктуру как акты неоправданной агрессии, приводящие к многочисленным жертвам и разрушениям.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Топ комментарии
І шо буде?Нота протеста?По консульству Азербайджана вже прилітало двічі.
26.05.2026 06:42 Ответить
Цікаво дівки пляшуть . Реклама культиваторів Husqvarna в інтернеті, починаешь розбиратись - зʼясовується що це копія Husqvarna. А де собрана ? НЕ Китай, а раша. І Хонда теж копія , і теж зібрана у раши .і все це продають зараз кацапські фірми в Україні.
як таке може бути ?
26.05.2026 07:14 Ответить
Поляки зрозуміли що кацапи їх бояться.
26.05.2026 06:46 Ответить
Ти диви, і ці не злякались.
Ну що ж тепер робити?
Бити, бити.
Логіка підєрскіх подворотєн іншого не допускає.
26.05.2026 06:38 Ответить
Кацапи, в черговий раз, "беруть на понт"...
26.05.2026 07:42 Ответить
Вони і сюди на понтах прийшли. Нє проканало.
Але вони все одно невиправні.
Тільки за Малу Токмачку щось тривожно.
Не треба було так її "розкручувати".
Тепер русня побіжить вчергове доводити, що "нєт такіх крєпостєй, коториє...."
"Проблема" ж вирішується не складно: пару десятків ОДАБ-3000 з УМПК - і став прапор на згарищі, вигадавши заднім числом чергове "23-є фєвраля".
26.05.2026 08:48 Ответить
Їх, краще, скинуть на нафтобазу "Грушевая балка". Там купа підземних нафтових резервуарів... От тільки ЯК їх туди доставить? Хоча можна спробувать інший варіант:
Бетонобійні бомби (БетАБ) - це спеціалізовані авіаційні **********, розроблені для виведення з ладу злітно-посадкових смуг (ЗПС) та руйнування залізобетонних укриттів. Їхня головна особливість полягає в тому, що вони не просто створюють вирву, а «спучують» бетонне покриття навколо місця вибуху, що робить швидкий ремонт смуги неможливим. [https://defence-ua.com/news/chim_rashisti_vgatili_po_bjelgorodu_jak_pratsjujut_betonobijni_bombi_na_video-11356.html 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%90%D0%91-500 2, https://focus.ua/uk/*******-novosti/562100-yak-pracyuye-betonobiyna-bomba-yaku-zs-rf-skinuli-na-byelgorod-video 3, https://studfile.net/preview/10889078/page:29/ 4]

Основні типи бетонобійних бомб:
Matra Durandal (BLU-107/B): Одна з найвідоміших західних розробок, створена спеціально для знищення ЗПС. Після скидання вона випускає парашут для вирівнювання, а потім вмикає ракетний прискорювач, який вбиває ********* глибоко під бетонне полотно.
БетАБ-500ШП: Радянська/російська штурмова бомба з реактивним прискорювачем. Завдяки високій швидкості зіткнення вона пробиває бетон і детонує всередині, піднімаючи та розламуючи великі ділянки покриття.
БетАБ-500: Бомба вільного падіння без прискорювача, призначена для скидання з великих висот для накопичення кінетичної енергії.
26.05.2026 08:57 Ответить
Мабуть, ви не так мене зрозуміли.
ДАП, Бахмут, Авдіївка, Покровськ.
Мала Токмачка ризикує стати в цей ряд.
Бо понти для русні - головне.
На понти русня не шкодує.
26.05.2026 09:06 Ответить
Там по самій Польщі прилітало з жертвами. ната вирішила - нєщітово, п'ята стаття не про такі випадки.
Ця стаття в них взагалі просто для дизайну, і вже давно.
26.05.2026 06:47 Ответить
А що мають робити поляки? У всякому разі готуються до відсічі і послали кремлівському фюреру правильні меседжі а не стелять в бік москви асфальт і не обіцяють полякам шашлики. Поляки - то наша підтримка у всіх напрямках.
26.05.2026 06:52 Ответить
Можливо. А ната - точно ні.
26.05.2026 07:20 Ответить
Буде те що було в 1939 році
26.05.2026 06:50 Ответить
І де "тотожність з 1939-м"? Тоді була агресія, з обох боків. Коли польська армія два тижні стікала кров'ю, воюючи з вермахтом, на заході, Червона Армія вдарила полякам, у спину, зі сходу...
А тут? Хто буде "бить у спину" полякам, з протилежного боку, при нападі Росії? І ЗВІДКИ Росія битиме? І ЧИМ? "Вільних" резервів, живої сили та техніки, у неї немає. Фронту розвертання військ - теж... (У мене великі сумніви, що білоруси підуть на штурм польського кордону - їх "бажання воювать" ми бачили на Чернігівщині, під Михайло-Коцюбинським, у березні 2022 року). Наступать через "Сувалкський коридор", з боку "Калінінградської області"? Так поляки уже його укріпили. І міни поставили, і розвернули бойові позиції артилерії. Буде те саме, що робилося на дорогах Київщини та Чернігівщини, на початку березня 2022 року - "залізо з "м'ясом", перемішане...
26.05.2026 07:16 Ответить
Тобто кацапи обходять санкції і торгують своїми товарами по усій Європі
26.05.2026 07:19 Ответить
 
 