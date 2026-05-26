Угрозы РФ нанести удары по Киеву: удар по польским дипмиссиям будет преднамеренной атакой, - МИД Польши

В МИД Польши заявили, что любой удар по польским дипломатическим представительствам в Киеве будет расценен как преднамеренная атака со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Польши.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Варшаве напомнили Москве о ее же официальной риторике относительно так называемой "специальной военной операции", которую российские власти якобы ограничивают исключительно военными целями.

"Каждый случай удара по польским дипломатическим представительствам мы будем рассматривать как целенаправленный и преднамеренный", – заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

В Варшаве заявили о международно-правовых последствиях для РФ

В Министерстве иностранных дел Польши также подчеркнули, что действия России имеют серьезные международно-правовые последствия и подрывают ее статус постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Польская сторона призвала Москву прекратить "необоснованную и незаконную агрессию" против Украины и соблюдать международное право.

В заявлении также подчеркивается, что Польша рассматривает атаки на украинские города, гражданское население и инфраструктуру как акты неоправданной агрессии, приводящие к многочисленным жертвам и разрушениям.

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига об угрозах России новыми ударами по Киеву: Путин ничего не добьется, пусть спасает себя