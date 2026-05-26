Угрозы РФ нанести удары по Киеву: удар по польским дипмиссиям будет преднамеренной атакой, - МИД Польши
В МИД Польши заявили, что любой удар по польским дипломатическим представительствам в Киеве будет расценен как преднамеренная атака со стороны России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Польши.
В Варшаве напомнили Москве о ее же официальной риторике относительно так называемой "специальной военной операции", которую российские власти якобы ограничивают исключительно военными целями.
"Каждый случай удара по польским дипломатическим представительствам мы будем рассматривать как целенаправленный и преднамеренный", – заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.
В Варшаве заявили о международно-правовых последствиях для РФ
В Министерстве иностранных дел Польши также подчеркнули, что действия России имеют серьезные международно-правовые последствия и подрывают ее статус постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Польская сторона призвала Москву прекратить "необоснованную и незаконную агрессию" против Украины и соблюдать международное право.
В заявлении также подчеркивается, что Польша рассматривает атаки на украинские города, гражданское население и инфраструктуру как акты неоправданной агрессии, приводящие к многочисленным жертвам и разрушениям.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Ну що ж тепер робити?
Бити, бити.
Логіка підєрскіх подворотєн іншого не допускає.
Але вони все одно невиправні.
Тільки за Малу Токмачку щось тривожно.
Не треба було так її "розкручувати".
Тепер русня побіжить вчергове доводити, що "нєт такіх крєпостєй, коториє...."
"Проблема" ж вирішується не складно: пару десятків ОДАБ-3000 з УМПК - і став прапор на згарищі, вигадавши заднім числом чергове "23-є фєвраля".
Бетонобійні бомби (БетАБ) - це спеціалізовані авіаційні **********, розроблені для виведення з ладу злітно-посадкових смуг (ЗПС) та руйнування залізобетонних укриттів. Їхня головна особливість полягає в тому, що вони не просто створюють вирву, а «спучують» бетонне покриття навколо місця вибуху, що робить швидкий ремонт смуги неможливим. [https://defence-ua.com/news/chim_rashisti_vgatili_po_bjelgorodu_jak_pratsjujut_betonobijni_bombi_na_video-11356.html 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%90%D0%91-500 2, https://focus.ua/uk/*******-novosti/562100-yak-pracyuye-betonobiyna-bomba-yaku-zs-rf-skinuli-na-byelgorod-video 3, https://studfile.net/preview/10889078/page:29/ 4]
Основні типи бетонобійних бомб:
Matra Durandal (BLU-107/B): Одна з найвідоміших західних розробок, створена спеціально для знищення ЗПС. Після скидання вона випускає парашут для вирівнювання, а потім вмикає ракетний прискорювач, який вбиває ********* глибоко під бетонне полотно.
БетАБ-500ШП: Радянська/російська штурмова бомба з реактивним прискорювачем. Завдяки високій швидкості зіткнення вона пробиває бетон і детонує всередині, піднімаючи та розламуючи великі ділянки покриття.
БетАБ-500: Бомба вільного падіння без прискорювача, призначена для скидання з великих висот для накопичення кінетичної енергії.
ДАП, Бахмут, Авдіївка, Покровськ.
Мала Токмачка ризикує стати в цей ряд.
Бо понти для русні - головне.
На понти русня не шкодує.
Ця стаття в них взагалі просто для дизайну, і вже давно.
А тут? Хто буде "бить у спину" полякам, з протилежного боку, при нападі Росії? І ЗВІДКИ Росія битиме? І ЧИМ? "Вільних" резервів, живої сили та техніки, у неї немає. Фронту розвертання військ - теж... (У мене великі сумніви, що білоруси підуть на штурм польського кордону - їх "бажання воювать" ми бачили на Чернігівщині, під Михайло-Коцюбинським, у березні 2022 року). Наступать через "Сувалкський коридор", з боку "Калінінградської області"? Так поляки уже його укріпили. І міни поставили, і розвернули бойові позиції артилерії. Буде те саме, що робилося на дорогах Київщини та Чернігівщини, на початку березня 2022 року - "залізо з "м'ясом", перемішане...
