Председатель Меджлиса Чубаров - украинцам в оккупированном Крыму: С сегодняшнего дня держитесь подальше от военных объектов РФ
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал украинцев в оккупированном Крыму не приближаться к военным объектам российских захватчиков.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая последние заявления Москвы, а также истерику Лаврова перед Рубио, обитатели Кремля окончательно сошли с ума. Как следствие - ожидается эскалация взаимных ракетно-дроновых ударов... При этом оккупированный Крым по своей насыщенности российскими военными объектами является территорией, которая в приоритетном порядке подлежит ударам со стороны ВСУ", - подчеркнул он.
Так, Чубаров обратился к украинцам, проживающим возле военных объектов РФ в оккупированном Крыму:
"В целях собственной безопасности с 26 мая и на неделю переместитесь как можно дальше от мест расположения военных объектов российских оккупантов.
Берегите себя и держитесь подальше от оккупантов: и физически, и ментально. Освобождение Крыма неизбежно, как восход и закат солнца", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
- В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
- Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.
