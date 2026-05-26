1 988 8

Председатель Меджлиса Чубаров - украинцам в оккупированном Крыму: С сегодняшнего дня держитесь подальше от военных объектов РФ

Украинцев в оккупированном Крыму призвали держаться подальше от оккупантов

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал украинцев в оккупированном Крыму не приближаться к военным объектам российских захватчиков.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Учитывая последние заявления Москвы, а также истерику Лаврова перед Рубио, обитатели Кремля окончательно сошли с ума. Как следствие - ожидается эскалация взаимных ракетно-дроновых ударов... При этом оккупированный Крым по своей насыщенности российскими военными объектами является территорией, которая в приоритетном порядке подлежит ударам со стороны ВСУ", - подчеркнул он.

Так, Чубаров обратился к украинцам, проживающим возле военных объектов РФ в оккупированном Крыму:

"В целях собственной безопасности с 26 мая и на неделю переместитесь как можно дальше от мест расположения военных объектов российских оккупантов.

Берегите себя и держитесь подальше от оккупантов: и физически, и ментально. Освобождение Крыма неизбежно, как восход и закат солнца", - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
  • Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Крым Чубаров Рефат
Peace Duck
@DeerMachinery
·
24 трав.
Замість того, аби розгорнути на гроші партнерів кампанію рекрутингу вмотивованих найманців зі всього світу, забезпечити топове керівництво з легіонерів, масштабувати ракетну програму з ракетами Нептун, Вільха, Сапсан - зеленський краде гроші і знищує населення руками сирського.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:38 Ответить
То не артилерист, то дезертир!
показать весь комментарий
26.05.2026 09:52 Ответить
Яков, сколько газпромовских шекелей получаешь за эту низкопробную халтуру ?
показать весь комментарий
26.05.2026 09:56 Ответить
Що це за слезлива історія по бідного артилериста? До чого вона тут?
показать весь комментарий
26.05.2026 10:04 Ответить
Трубка 15,прицел 120.Бац,бац-и мимо.(с)
показать весь комментарий
26.05.2026 10:18 Ответить
Я думал все татары у нас уже в правоохранительных органах сидят и на гос должностях. Или он обращается к тем кто там остался, спокойно себе живет и платит бабки в казну рф?
показать весь комментарий
26.05.2026 11:25 Ответить
Деякі вже навіть в США облаштувалися, продовжуючи при цьому робити вигляд, що працюють секретарем РНБО. Коли востаннє цей "українець" був в Україні, цікаво...
показать весь комментарий
26.05.2026 11:58 Ответить
 
 