УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12486 відвідувачів онлайн
Новини Дефіцит пального
1 285 6

У Севастополі закінчився бензин: окупаційна влада скаржиться на перебої з постачанням

В окупованому Росією Севастополі закінчився бензин марок АІ-95 та АІ-92

В окупованому Росією Севастополі на автозаправних станціях закінчився бензин марок АІ-92 та АІ-95. Про проблеми з пальним повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив окупаційний посадовець в соцмережах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На АЗС залишилося лише дизельне пальне

За словами Развожаєва, на заправках найбільших кримських мереж АТАН і ТЕС наразі доступне лише дизельне пальне "ДТ ультра", причому не на всіх станціях.

"Тимчасово відсутні бензини АІ-92 та АІ-95. Очікується постачання пального протягом дня", – заявив так званий губернатор Севастополя.

Читайте: Уражено РЛС у Криму та склади РФ на Донеччині, - Генштаб

Проблеми тривають не перший тиждень

Повідомлення про перебої з пальним на двох найбільших мережах АЗС Криму почали з'являтися ще тиждень тому. Тоді окупаційна влада пояснювала ситуацію труднощами з постачанням.

Через дефіцит бензину на окремих заправках паливо відпускали за талонами. Крім того, окупаційна адміністрація запровадила тимчасове обмеження продажу – не більше 20 літрів в одні руки, пояснюючи це необхідністю уникнути ажіотажного попиту.

Читайте також: Уражено підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській області і військовий аеродром "Бельбек" у Криму, - СБУ. ВIДЕО

Дефіцит пального вже виникав раніше

Подібна ситуація на окупованому півострові спостерігалася і минулого року. Тоді російська влада також вводила ліміти на продаж бензину через перебої з його наявністю на автозаправних станціях.

Після часткової стабілізації ситуації обмеження було скасовано, однак тепер проблема з дефіцитом пального виникла знову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Уже сформувався дефіцит": Через українські удари по НПЗ в Росії почалася нестача бензину

бензин (1365) дефіцит (703) Крим (14083) окупація (6915)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
є сеча крисчан
помічне за відсутності пального
щоправда ближчим часом у крисчан не буде питної води
показати весь коментар
29.05.2026 14:49 Відповісти
Крим це пастка. Туди зараз лише два шляхи постачання, які ми можемо перекрити. Амінь.
показати весь коментар
29.05.2026 14:55 Відповісти
Так уже й так непогано перекрили, по мосту тільки легковики катаються, а сухопутний коридор перетворився на дорогу смерті. А тут ще й дефіцит палива через винесені НПЗ, там вже й самим масквічам скоро буде не вистачати. Ходити пішки корисно й бесплатно.
показати весь коментар
29.05.2026 15:08 Відповісти
"Внаслідок систематичних ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), кількість доступного бензину на внутрішньому ринку Росії знизилася, а дефіцит пального на пікових етапах сягнув 20% від загального рівня споживання." Цього дуже мало! Хоча б 50%.
показати весь коментар
29.05.2026 16:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wnMEQe63pS0
показати весь коментар
29.05.2026 15:14 Відповісти
Хіхіхіхі, тобто мяв....
показати весь коментар
29.05.2026 15:18 Відповісти
 
 