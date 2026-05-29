У Севастополі закінчився бензин: окупаційна влада скаржиться на перебої з постачанням
В окупованому Росією Севастополі на автозаправних станціях закінчився бензин марок АІ-92 та АІ-95. Про проблеми з пальним повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив окупаційний посадовець в соцмережах.
На АЗС залишилося лише дизельне пальне
За словами Развожаєва, на заправках найбільших кримських мереж АТАН і ТЕС наразі доступне лише дизельне пальне "ДТ ультра", причому не на всіх станціях.
"Тимчасово відсутні бензини АІ-92 та АІ-95. Очікується постачання пального протягом дня", – заявив так званий губернатор Севастополя.
Проблеми тривають не перший тиждень
Повідомлення про перебої з пальним на двох найбільших мережах АЗС Криму почали з'являтися ще тиждень тому. Тоді окупаційна влада пояснювала ситуацію труднощами з постачанням.
Через дефіцит бензину на окремих заправках паливо відпускали за талонами. Крім того, окупаційна адміністрація запровадила тимчасове обмеження продажу – не більше 20 літрів в одні руки, пояснюючи це необхідністю уникнути ажіотажного попиту.
Дефіцит пального вже виникав раніше
Подібна ситуація на окупованому півострові спостерігалася і минулого року. Тоді російська влада також вводила ліміти на продаж бензину через перебої з його наявністю на автозаправних станціях.
Після часткової стабілізації ситуації обмеження було скасовано, однак тепер проблема з дефіцитом пального виникла знову.
помічне за відсутності пального
щоправда ближчим часом у крисчан не буде питної води