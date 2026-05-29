Уражено РЛС у Криму та склади РФ на Донеччині, - Генштаб
У ніч на 28 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів в Криму, пунктах управління БпЛА та складах боєприпасів і МТЗ на окупованих територіях.
Українські підрозділи завдали ударів по радіолокаційній станції.
"Уражено радіолокаційну станцію виявлення повітряних об’єктів "СТ-68" (Феодосія, ТОТ АР Крим)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що РЛС "СТ-68" призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника.
Також уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Калинового та Новогродівки Донецької області.
Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів у районі Грабового на Донеччині.
Серед іншого, 27 травня уражено пункт управління підрозділу ворога у районі Парасковіївки Донецької області. Підтверджено знищення об'єкта - за попередніми даними безповоротні втрати противника становлять 18 військовослужбовців.
"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.
