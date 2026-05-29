РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12042 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники
916 2

Поражены РЛС в Крыму и склады РФ на Донетчине, - Генштаб

ВСУ уничтожили РЛС, склады и пункты управления врага

В ночь на 28 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов в Крыму, пунктам управления БПЛА, а также складам боеприпасов и технике на оккупированных территориях.

Украинские подразделения нанесли удары по радиолокационной станции 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных объектов "СТ-68" (Феодосия, ВОТ АР Крым)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РЛС "СТ-68" предназначена для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника.

Удары по оккупированным территориям

Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.

Кроме того, поражены склады материально-технических средств оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также склад боеприпасов в районе Грабового в Донецкой области.

Среди прочего, 27 мая был поражен пункт управления подразделения врага в районе Парасковеевки Донецкой области. Подтверждено уничтожение объекта - по предварительным данным, безвозвратные потери противника составили 18 военнослужащих.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туапсинский НПЗ, средства ПВО и другие объекты оккупантов поразили Силы обороны, - Генштаб

Автор: 

Крым (25898) РЛС (132) Феодосия (181) уничтожение (9917) Донецкая область (12362) Феодосийский район (17)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
‼️❤️🇪🇺🇺🇦💯⚔️⚔️⚔️👏👍🤝👌✌️✊💪🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
показать весь комментарий
29.05.2026 08:33 Ответить
аби тільки не мацкву....туда тільки двушечки
показать весь комментарий
29.05.2026 09:32 Ответить
 
 