Поражены РЛС в Крыму и склады РФ на Донетчине, - Генштаб
В ночь на 28 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов в Крыму, пунктам управления БПЛА, а также складам боеприпасов и технике на оккупированных территориях.
Украинские подразделения нанесли удары по радиолокационной станции
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных объектов "СТ-68" (Феодосия, ВОТ АР Крым)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что РЛС "СТ-68" предназначена для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника.
Удары по оккупированным территориям
Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.
Кроме того, поражены склады материально-технических средств оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также склад боеприпасов в районе Грабового в Донецкой области.
Среди прочего, 27 мая был поражен пункт управления подразделения врага в районе Парасковеевки Донецкой области. Подтверждено уничтожение объекта - по предварительным данным, безвозвратные потери противника составили 18 военнослужащих.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.
