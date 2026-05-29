Поражены РЛС в Крыму и склады РФ на Донетчине, - Генштаб

В ночь на 28 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов в Крыму, пунктам управления БПЛА, а также складам боеприпасов и технике на оккупированных территориях.

Украинские подразделения нанесли удары по радиолокационной станции

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных объектов "СТ-68" (Феодосия, ВОТ АР Крым)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РЛС "СТ-68" предназначена для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника.

Удары по оккупированным территориям

Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.

Кроме того, поражены склады материально-технических средств оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также склад боеприпасов в районе Грабового в Донецкой области.

Среди прочего, 27 мая был поражен пункт управления подразделения врага в районе Парасковеевки Донецкой области. Подтверждено уничтожение объекта - по предварительным данным, безвозвратные потери противника составили 18 военнослужащих.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туапсинский НПЗ, средства ПВО и другие объекты оккупантов поразили Силы обороны, - Генштаб