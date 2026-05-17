УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5451 відвідувач онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
7 016 21

Уражено підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській області і військовий аеродром "Бельбек" у Криму, - СБУ. ВIДЕО

СБУ спільно із СОУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській обл., а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по Московській області

Як зазначається, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами оборони України відпрацювали по об’єкту військово-промислового комплексу та нафтопідприємствах у Московській області, а також по інфраструктурі та системах ППО військового аеродрому "Бельбек" у Криму.

Також читайте: Міноборони України про удари по Москві: Війна повертається туди, звідки прийшла

За даними СБУ, у Московській області було уражено:

  • завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;
  • Московський НПЗ;
  • нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська";
  • нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

Також зазначається, що у тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек", зокрема:

  • зенітний комплекс "Панцирь-С2";
  • ангар із радаром до комплексу С-400;
  • систему керування БпЛА "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост";
  • пункт передачі даних "земля–повітря";
  • диспетчерську вишку та ангар на аеродромі "Бельбек".

Також читайте: Українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, - Зеленський. ВIДЕО

"Такі спецоперації СБУ мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу рф. Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша московська область не є безпечною. СБУ та Сили оборони України й надалі продовжуватимуть високоточні спецоперації, спрямовані на знищення військових ресурсів ворога", - зазначив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Автор: 

Крим (14074) москва (1309) СБУ (13867) Удари по РФ (940)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
17.05.2026 14:25 Відповісти
+13
Кєровніки з СБУ, «чомусь забули» відзвітувати, як вони ліпили «підозру» Патріотам України,- полковнику Червінському та убитому, з допомогою СБУ, підполковнику Дмитру Штаньку- на виконання замовлення злидня і шахрая, оманського вертухая у тадеєва, а тепер у Зеленського!!!
показати весь коментар
17.05.2026 14:22 Відповісти
+10
кацапи, що з ******? (C)
показати весь коментар
17.05.2026 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кєровніки з СБУ, «чомусь забули» відзвітувати, як вони ліпили «підозру» Патріотам України,- полковнику Червінському та убитому, з допомогою СБУ, підполковнику Дмитру Штаньку- на виконання замовлення злидня і шахрая, оманського вертухая у тадеєва, а тепер у Зеленського!!!
показати весь коментар
17.05.2026 14:22 Відповісти
нема сечі терпіти ці пекельні борошна!
показати весь коментар
17.05.2026 14:28 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 14:25 Відповісти
👏
показати весь коментар
17.05.2026 15:12 Відповісти
про МНПЗ і ЛВДС "Володарская" ніяких подробиць нема.
показати весь коментар
17.05.2026 14:41 Відповісти
Тут як з аналізами - трохи треба зачекати
показати весь коментар
17.05.2026 14:44 Відповісти
кацапи стали боятись викладати інфу у мережі.
показати весь коментар
17.05.2026 14:56 Відповісти
кацапи викладають результати гойди та двіжухи, проте фсб усю цю інфу відразу «зносить»
на мацкві та мо наразі інфа за понад 20 загиблих (без врахуання втрат особового складу декількох кацапських в/ч у регіоні)
ще не вечір, далі буде
показати весь коментар
17.05.2026 15:15 Відповісти
Де такі цифри? 3 = 200.
показати весь коментар
17.05.2026 22:54 Відповісти
кацапам вірити - себе найопувати
показати весь коментар
17.05.2026 23:00 Відповісти
Я у ЧатаГПТ спитав. Не знайшов він інфу по 20+ або 30.
показати весь коментар
17.05.2026 23:13 Відповісти
кацапи, що з ******? (C)
показати весь коментар
17.05.2026 14:42 Відповісти
Всё надо спалить к Бениной маме на тех сраных болотах во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!
показати весь коментар
17.05.2026 14:50 Відповісти
З почином! Хоч на 5й рік війни але сьогодні 3 москаля здохло, пише ббс! 🔪🐷
показати весь коментар
17.05.2026 15:03 Відповісти
А чого Мамчур не взірвав той Більбек х херам собачим в 2014 ??
показати весь коментар
17.05.2026 15:11 Відповісти
Мало, потрібно їбашити мирне населення.
показати весь коментар
17.05.2026 15:24 Відповісти
Якщо запустити сотню пінопластових дронів та повітряних куль, їхне ппо точно херачить у будинки 🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.05.2026 15:49 Відповісти
По військовим частинам,по багатоповерхівках та електростанціях бити треба. А не палити чергову бочку з жижею ,на яку кацапам *****. А в Україні за тиждень 52 загиблих цивільних. Але зелупи з банкової по своїх хазяям не б'ють.
показати весь коментар
17.05.2026 15:28 Відповісти
Яке співвідношення втрат на фронті ? В які цифри ви віриш ?
показати весь коментар
17.05.2026 15:49 Відповісти
В електростанції як війну зупинять ?
показати весь коментар
17.05.2026 23:20 Відповісти
 
 