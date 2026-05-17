Уражено підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській області і військовий аеродром "Бельбек" у Криму, - СБУ. ВIДЕО

СБУ спільно із СОУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській обл., а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по Московській області

Як зазначається, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами оборони України відпрацювали по об’єкту військово-промислового комплексу та нафтопідприємствах у Московській області, а також по інфраструктурі та системах ППО військового аеродрому "Бельбек" у Криму.

Також читайте: Міноборони України про удари по Москві: Війна повертається туди, звідки прийшла

За даними СБУ, у Московській області було уражено:

завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська";

нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

Також зазначається, що у тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек", зокрема:

зенітний комплекс "Панцирь-С2";

ангар із радаром до комплексу С-400;

систему керування БпЛА "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост";

пункт передачі даних "земля–повітря";

диспетчерську вишку та ангар на аеродромі "Бельбек".

Також читайте: Українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, - Зеленський. ВIДЕО

"Такі спецоперації СБУ мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу рф. Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша московська область не є безпечною. СБУ та Сили оборони України й надалі продовжуватимуть високоточні спецоперації, спрямовані на знищення військових ресурсів ворога", - зазначив очільник СБУ Євгеній Хмара.