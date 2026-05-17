Міноборони України про удари по Москві: Війна повертається туди, звідки прийшла
Міністерство оборони України підтвердило удари по об’єктах у Москві та Московській області.
Про це йдеться в дописі Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, у Міноборони зауважили, що Москва та область відчули на собі наймасштабнішу атаку за час повномасштабної вторгнення.
"Війна повертається туди, звідки прийшла", - наголосили в міністерстві.
Уражені цілі
Зазначається, що Сили оборони вперше уразили Московський НПЗ, нафтобазу "Солнечногорская" та декілька виробництв з мікроелектроніки.
"Раніше ці обʼєкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне", - додали в Міноборони.
Що передувало?
Робите роботу, то робіть її мовчки, без дешевого пафосу.
А якщо вдасться гучно зажигать Двіжуху біля центру - то вважай економіка та керованість регіонів накриється повним "органом дєдушкі" і "рєзіновимі попкамі"..