Міноборони України про удари по Москві: Війна повертається туди, звідки прийшла

Міністерство оборони України підтвердило удари по об’єктах у Москві та Московській області.

Що відомо

Так, у Міноборони зауважили, що Москва та область відчули на собі наймасштабнішу атаку за час повномасштабної вторгнення.

"Війна повертається туди, звідки прийшла", - наголосили в міністерстві.

Уражені цілі

Зазначається, що Сили оборони вперше уразили Московський НПЗ, нафтобазу "Солнечногорская" та декілька виробництв з мікроелектроніки.

"Раніше ці обʼєкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне", - додали в Міноборони.

