УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5451 відвідувач онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
3 286 37

Міноборони України про удари по Москві: Війна повертається туди, звідки прийшла

Атака на Москву

Міністерство оборони України підтвердило удари по об’єктах у Москві та Московській області.

Про це йдеться в дописі Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, у Міноборони зауважили, що Москва та область відчули на собі наймасштабнішу атаку за час повномасштабної вторгнення.

"Війна повертається туди, звідки прийшла", - наголосили в міністерстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, - Зеленський. ВIДЕО

Уражені цілі

Зазначається, що Сили оборони вперше уразили Московський НПЗ, нафтобазу "Солнечногорская" та декілька виробництв з мікроелектроніки.

"Раніше ці обʼєкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне", - додали в Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Moscow never sleeps: Мадяр показав дрон, який атакував Москву. Пожежі в регіоні досі вирують. ВІДЕО+ФОТО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Москву і область: уражено технопарк, підприємство та паливно-наливну станцію.
  • Також зазначалося, що через атаку дронів на території аеропорту Шереметьєво була пожежа.

Автор: 

Міноборони (7830) москва (1309) Удари по РФ (940)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
17.05.2026 13:36 Відповісти
+10
показати весь коментар
17.05.2026 13:37 Відповісти
+9
показати весь коментар
17.05.2026 13:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щиро дякую тим хто псує москальні життя! Слава Касьяну і Мадяру! Так треба щоночі! 🔪🐷
показати весь коментар
17.05.2026 13:17 Відповісти
На каналі exilenova куча відосів, найбільші збитки від москальського ппо, яке б'є в житлові комплекси 🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.05.2026 13:20 Відповісти
Якби банда Зеленського не розформувала підрозділ БПЛА Касьянова, обстріли Млскви були би давно буденністю! Скільки Єрмаку та Зелегському заплатили за знищення підрозділу Касьянова?
показати весь коментар
17.05.2026 15:55 Відповісти
Пігулки, шизло 🌚
показати весь коментар
17.05.2026 14:55 Відповісти
СЛАВА ВЕЛИКОМУ ІЗРАЇЛЮ!
показати весь коментар
17.05.2026 14:59 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 16:10 Відповісти
москі , не спати ,страждати !
показати весь коментар
17.05.2026 13:18 Відповісти
А капотня ждьоть недождьться☹️
показати весь коментар
17.05.2026 13:18 Відповісти
Туди було кілька влучань сьогодні
показати весь коментар
17.05.2026 13:27 Відповісти
Пристрілка?
показати весь коментар
17.05.2026 13:23 Відповісти
Якби вона ще точніше повернулась по крЄмлю, мавзАлЄю та лубянсую прощадь 2
показати весь коментар
17.05.2026 13:25 Відповісти
https://t.me/voynareal/136705 🤣 Російське Міноборони заявляє про збиття 1054 українських БПЛА та 8 керованих авіаційних бомб - тим часом на відео те саме «збиття» у вигляді чисельних прильотів, пожеж та руйнувань
показати весь коментар
17.05.2026 13:30 Відповісти
Туди можна пінопласт запускати, їх криве ппо саме будинки знищує, москалі криворукі унтерменші 😆😆😆
показати весь коментар
17.05.2026 13:32 Відповісти
Повітряні змії
показати весь коментар
17.05.2026 13:37 Відповісти
Змій звісно не долетить, а от повітряні кулі, метеозонди з чорнобильським сміттям запросто. На сто куль буде мінімум одне влучання ппо в будинок 😁😁😁
показати весь коментар
17.05.2026 13:39 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 13:36 Відповісти
співчуваю ,памперси під санкціями
показати весь коментар
17.05.2026 13:39 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 13:37 Відповісти
П'ятий рік, а не четвертий
показати весь коментар
17.05.2026 14:49 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 13:39 Відповісти
Найсмішніше що москалям бояться сирену вмикати, щоб не тривожити. Ну це і добре - їх більше здохне 😁😁😁
показати весь коментар
17.05.2026 13:43 Відповісти
однако
показати весь коментар
17.05.2026 18:31 Відповісти
Цікаво чи папаша єрмака обісрався там від прильотів? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.05.2026 13:40 Відповісти
памперси під санкціями
показати весь коментар
17.05.2026 13:42 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 13:59 Відповісти
Кольцо сжалось
показати весь коментар
17.05.2026 18:32 Відповісти
Кацап,це така порода свиней,яка поки не отримає по рилу,не заспокоїться! Тільки фізичне виховання, тільки фізичне знищення!!! Скот!!!
показати весь коментар
17.05.2026 14:09 Відповісти
То гарно, але актуальніше було б на день побєдобєсія
показати весь коментар
17.05.2026 14:10 Відповісти
Я вже ці популістські лозунги чув на початку так званої курської операції. Чим закінчилось - відомо всім.
Робите роботу, то робіть її мовчки, без дешевого пафосу.
показати весь коментар
17.05.2026 14:17 Відповісти
Дайте порадіти.
показати весь коментар
17.05.2026 15:24 Відповісти
Лариса Немезида #551154, актуально щоденно!!!
показати весь коментар
17.05.2026 14:18 Відповісти
Саме москва має НЕ спати, не відпочивати, не бачити безпеку, НЕ мати перепочинку!! ☝️
А якщо вдасться гучно зажигать Двіжуху біля центру - то вважай економіка та керованість регіонів накриється повним "органом дєдушкі" і "рєзіновимі попкамі"..
показати весь коментар
17.05.2026 15:23 Відповісти
,,Гори, гори ясно, что бы не погасло,, ♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️
показати весь коментар
17.05.2026 16:48 Відповісти
Да разве ж это масштабно? Вот если бы так каждый день, да в два раза больше ! И чтобы не 3 орка сдохли, а 33 и каждый день !!! Слава Украине!
показати весь коментар
17.05.2026 20:19 Відповісти
 
 