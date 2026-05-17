Минобороны Украины об ударах по Москве: Война возвращается туда, откуда пришла

Министерство обороны Украины подтвердило нанесение ударов по объектам в Москве и Московской области.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, в Минобороны отметили, что Москва и область испытали на себе самую масштабную атаку за время полномасштабного вторжения.

"Война возвращается туда, откуда пришла", — подчеркнули в министерстве.

Пораженные цели

Отмечается, что Силы обороны впервые поразили Московский НПЗ, нефтебазу "Солнечногорская" и несколько предприятий по производству микроэлектроники.

"Раньше эти объекты были защищены огромным количеством средств ПВО. Но произошло нечто странное", — добавили в Минобороны.

Что предшествовало?