Поражено предприятие ВПК и ряд нефтяных объектов в Московской области, а также военный аэродром "Бельбек" в Крыму, - СБУ. ВИДЕО

СБУ совместно с СОУ нанесли удар по предприятию ВПК и ряду нефтяных объектов в Московской области, а также по военному аэродрому "Бельбек" в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Удары по Московской области

Как отмечается, специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами обороны Украины нанесли удары по объекту военно-промышленного комплекса и нефтепредприятиям в Московской области, а также по инфраструктуре и системам ПВО военного аэродрома "Бельбек" в Крыму.

По данным СБУ, в Московской области были поражены:

  • завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
  • Московский НПЗ;
  • нефтеперекачивающую станцию "Солнечногорская";
  • нефтеперекачивающую станцию "Володарское".

Также отмечается, что во временно оккупированном Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек", в частности:

  • зенитный комплекс "Панцирь-С2";
  • ангар с радаром к комплексу С-400;
  • систему управления БПЛА "Орион" и наземную станцию управления БПЛА "Форпост";
  • пункт передачи данных "земля–воздух";
  • диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме "Бельбек".

"Такие спецоперации СБУ имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ. Поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности врага продолжать войну против Украины. Эти удары демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной. СБУ и Силы обороны Украины и в дальнейшем будут продолжать высокоточные спецоперации, направленные на уничтожение военных ресурсов врага", — отметил глава СБУ Евгений Хмара.

Кєровніки з СБУ, «чомусь забули» відзвітувати, як вони ліпили «підозру» Патріотам України,- полковнику Червінському та убитому, з допомогою СБУ, підполковнику Дмитру Штаньку- на виконання замовлення злидня і шахрая, оманського вертухая у тадеєва, а тепер у Зеленського!!!
кацапи, що з ******? (C)
про МНПЗ і ЛВДС "Володарская" ніяких подробиць нема.
Тут як з аналізами - трохи треба зачекати
кацапи стали боятись викладати інфу у мережі.
кацапи, що з ******? (C)
Всё надо спалить к Бениной маме на тех сраных болотах во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!
З почином! Хоч на 5й рік війни але сьогодні 3 москаля здохло, пише ббс! 🔪🐷
