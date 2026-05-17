Поражено предприятие ВПК и ряд нефтяных объектов в Московской области, а также военный аэродром "Бельбек" в Крыму, - СБУ. ВИДЕО

СБУ совместно с СОУ нанесли удар по предприятию ВПК и ряду нефтяных объектов в Московской области, а также по военному аэродрому "Бельбек" в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Удары по Московской области

Как отмечается, специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами обороны Украины нанесли удары по объекту военно-промышленного комплекса и нефтепредприятиям в Московской области, а также по инфраструктуре и системам ПВО военного аэродрома "Бельбек" в Крыму.

По данным СБУ, в Московской области были поражены:

завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;

Московский НПЗ;

нефтеперекачивающую станцию "Солнечногорская";

нефтеперекачивающую станцию "Володарское".

Также отмечается, что во временно оккупированном Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек", в частности:

зенитный комплекс "Панцирь-С2";

ангар с радаром к комплексу С-400;

систему управления БПЛА "Орион" и наземную станцию управления БПЛА "Форпост";

пункт передачи данных "земля–воздух";

диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме "Бельбек".

"Такие спецоперации СБУ имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ. Поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности врага продолжать войну против Украины. Эти удары демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной. СБУ и Силы обороны Украины и в дальнейшем будут продолжать высокоточные спецоперации, направленные на уничтожение военных ресурсов врага", — отметил глава СБУ Евгений Хмара.