Поражено предприятие ВПК и ряд нефтяных объектов в Московской области, а также военный аэродром "Бельбек" в Крыму, - СБУ. ВИДЕО
СБУ совместно с СОУ нанесли удар по предприятию ВПК и ряду нефтяных объектов в Московской области, а также по военному аэродрому "Бельбек" в Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Удары по Московской области
Как отмечается, специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами обороны Украины нанесли удары по объекту военно-промышленного комплекса и нефтепредприятиям в Московской области, а также по инфраструктуре и системам ПВО военного аэродрома "Бельбек" в Крыму.
По данным СБУ, в Московской области были поражены:
- завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
- Московский НПЗ;
- нефтеперекачивающую станцию "Солнечногорская";
- нефтеперекачивающую станцию "Володарское".
Также отмечается, что во временно оккупированном Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек", в частности:
- зенитный комплекс "Панцирь-С2";
- ангар с радаром к комплексу С-400;
- систему управления БПЛА "Орион" и наземную станцию управления БПЛА "Форпост";
- пункт передачи данных "земля–воздух";
- диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме "Бельбек".
"Такие спецоперации СБУ имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ. Поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности врага продолжать войну против Украины. Эти удары демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной. СБУ и Силы обороны Украины и в дальнейшем будут продолжать высокоточные спецоперации, направленные на уничтожение военных ресурсов врага", — отметил глава СБУ Евгений Хмара.
