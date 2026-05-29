В Севастополе закончился бензин: оккупационные власти жалуются на перебои с поставками
В оккупированном Россией Севастополе на автозаправочных станциях закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95. О проблемах с топливом сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил оккупационный чиновник в соцсетях.
На АЗС осталось только дизельное топливо
По словам Развожаева, на заправках крупнейших крымских сетей АТАН и ТЕС в настоящее время доступно только дизельное топливо "ДТ ультра", причем не на всех станциях.
"Временно отсутствуют бензины АИ-92 и АИ-95. Ожидается поставка топлива в течение дня", – заявил так называемый губернатор Севастополя.
Проблемы продолжаются не первую неделю
Сообщения о перебоях с топливом на двух крупнейших сетях АЗС Крыма начали появляться еще неделю назад. Тогда оккупационные власти объясняли ситуацию трудностями с поставками.
Из-за дефицита бензина на отдельных заправках топливо отпускали по талонам. Кроме того, оккупационная администрация ввела временное ограничение на продажу – не более 20 литров на одного человека, объясняя это необходимостью избежать ажиотажного спроса.
Дефицит топлива уже возникал ранее
Подобная ситуация на оккупированном полуострове наблюдалась и в прошлом году. Тогда российские власти также вводили лимиты на продажу бензина из-за перебоев с его наличием на автозаправочных станциях.
После частичной стабилизации ситуации ограничения были отменены, однако теперь проблема с дефицитом топлива возникла снова.
помічне за відсутності пального
щоправда ближчим часом у крисчан не буде питної води