В Севастополе закончился бензин: оккупационные власти жалуются на перебои с поставками

В оккупированном Россией Севастополе на автозаправочных станциях закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95. О проблемах с топливом сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил оккупационный чиновник в соцсетях.

На АЗС осталось только дизельное топливо

По словам Развожаева, на заправках крупнейших крымских сетей АТАН и ТЕС в настоящее время доступно только дизельное топливо "ДТ ультра", причем не на всех станциях.

"Временно отсутствуют бензины АИ-92 и АИ-95. Ожидается поставка топлива в течение дня", – заявил так называемый губернатор Севастополя.

Проблемы продолжаются не первую неделю

Сообщения о перебоях с топливом на двух крупнейших сетях АЗС Крыма начали появляться еще неделю назад. Тогда оккупационные власти объясняли ситуацию трудностями с поставками.

Из-за дефицита бензина на отдельных заправках топливо отпускали по талонам. Кроме того, оккупационная администрация ввела временное ограничение на продажу – не более 20 литров на одного человека, объясняя это необходимостью избежать ажиотажного спроса.

Дефицит топлива уже возникал ранее

Подобная ситуация на оккупированном полуострове наблюдалась и в прошлом году. Тогда российские власти также вводили лимиты на продажу бензина из-за перебоев с его наличием на автозаправочных станциях.

После частичной стабилизации ситуации ограничения были отменены, однако теперь проблема с дефицитом топлива возникла снова.

