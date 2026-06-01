Дронный контроль трасс в Крыму больше влияет на гражданских, чем на военных РФ, – ВМС
Контроль над трассами в Крыму больше всего ощущают на себе гражданские россияне, в то время как оккупационные войска не прекращают перевозку грузов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Сейчас основная нагрузка по снабжению оккупационных войск приходится на так называемый сухопутный коридор, который соединяет Россию с Крымом через оккупированные территории юга Украины.
В то же время этот маршрут имеет существенный недостаток — он расположен относительно близко к линии боевого столкновения, что делает его уязвимым для украинских ударов.
"В какой-то момент их должны были там начать доставать, и этот момент наступил", — отметил представитель ВМС.
Плетенчук считает, что в ближайшее время проблемы из-за уязвимости логистики в большей степени будут ощущать гражданские лица, находящиеся в Крыму или направляющиеся на полуостров.
Речь идет как о местных жителях, так и о российских туристах, посещающих оккупированный регион.
По словам представителя, в социальных сетях уже появляются сообщения о трудностях с передвижением и ощущении опасности на маршрутах, которые ранее считались безопасными.
Военные РФ продолжат использовать маршруты
Несмотря на угрозы, российские войска вряд ли откажутся от использования сухопутного коридора в ближайшее время.
Плетенчук отметил, что российское командование традиционно продолжает выполнять логистические задачи даже при наличии потерь.
По его мнению, ситуация станет критической для оккупантов только тогда, когда количество уничтоженных топливозаправщиков и других грузов превысит объемы доставленных ресурсов.
России будет сложно нейтрализовать новую угрозу
Комментируя возможные попытки России усилить противовоздушную оборону вдоль логистических маршрутов, представитель ВМС подчеркнул, что адаптация к новым угрозам требует времени.
По его словам, созданный Украиной инструмент воздействия на логистику оккупантов является мобильным и гибким, что затрудняет его нейтрализацию.
Плетенчук выразил сомнение, что российские войска смогут существенно снизить эффективность украинского дронного контроля над ключевыми маршрутами снабжения в Крым уже этим летом.
"Перед ними стоит серьезный вызов", – подытожил представитель ВМС ВСУ.
На позавчора добові денні втрати по логістиці перевищили пів-тисячі одиниць, за минулу добу - майже чотириста. Це що - місцеві мешканці та російські туристи, які відвідують окупований регіон?
