Дронный контроль трасс в Крыму больше влияет на гражданских, чем на военных РФ, – ВМС

Украинские дроны затрудняют передвижение в Крыму, но военная логистика РФ продолжается

Контроль над трассами в Крыму больше всего ощущают на себе гражданские россияне, в то время как оккупационные войска не прекращают перевозку грузов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Сейчас основная нагрузка по снабжению оккупационных войск приходится на так называемый сухопутный коридор, который соединяет Россию с Крымом через оккупированные территории юга Украины.

В то же время этот маршрут имеет существенный недостаток — он расположен относительно близко к линии боевого столкновения, что делает его уязвимым для украинских ударов.

"В какой-то момент их должны были там начать доставать, и этот момент наступил", — отметил представитель ВМС.

Плетенчук считает, что в ближайшее время проблемы из-за уязвимости логистики в большей степени будут ощущать гражданские лица, находящиеся в Крыму или направляющиеся на полуостров.

Речь идет как о местных жителях, так и о российских туристах, посещающих оккупированный регион.

По словам представителя, в социальных сетях уже появляются сообщения о трудностях с передвижением и ощущении опасности на маршрутах, которые ранее считались безопасными.

Военные РФ продолжат использовать маршруты

Несмотря на угрозы, российские войска вряд ли откажутся от использования сухопутного коридора в ближайшее время.

Плетенчук отметил, что российское командование традиционно продолжает выполнять логистические задачи даже при наличии потерь.

По его мнению, ситуация станет критической для оккупантов только тогда, когда количество уничтоженных топливозаправщиков и других грузов превысит объемы доставленных ресурсов.

России будет сложно нейтрализовать новую угрозу

Комментируя возможные попытки России усилить противовоздушную оборону вдоль логистических маршрутов, представитель ВМС подчеркнул, что адаптация к новым угрозам требует времени.

По его словам, созданный Украиной инструмент воздействия на логистику оккупантов является мобильным и гибким, что затрудняет его нейтрализацию.

Плетенчук выразил сомнение, что российские войска смогут существенно снизить эффективность украинского дронного контроля над ключевыми маршрутами снабжения в Крым уже этим летом.

"Перед ними стоит серьезный вызов", – подытожил представитель ВМС ВСУ.

Топ комментарии
+27
Та якось "похрєн"... Кацапи-туристи, і "каренные крымчане, с рязанскими мордами", повинні зрозуміть як ціну розпочатої війни, так і ціну зради... Це ЇХ проблеми... А не наші...
показать весь комментарий
01.06.2026 11:46 Ответить
+18
пох....палить їх хлопці....
показать весь комментарий
01.06.2026 11:46 Ответить
+12
1. горить у підарських окупантів там нормально - пальне, бк, техніка.
2. війна стосується усіх, без винятку: крисчани мають гарну змогу почати жерти каменюки з неба та лляти віслячу сечу до баків.
****, двіжуха (с)
показать весь комментарий
01.06.2026 11:47 Ответить
Там півмільйона кримських татар...
показать весь комментарий
01.06.2026 12:18 Ответить
Нада пєрєстать стрєлять?
показать весь комментарий
01.06.2026 12:31 Ответить
А ти готовий стріляти в своїх співвітчизників?
показать весь комментарий
01.06.2026 12:46 Ответить
Не більше 200 тисяч... Їх було десь близько 240-ка. Але багато хто виїхав, після окупації Криму...
показать весь комментарий
01.06.2026 12:41 Ответить
Пох. Там майже всі або посіпаки окупантів або окупанти.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:48 Ответить
Та їм пох - як на фронті - кацап знає шо шанси вижити 1 - 10 а лізе як зомбі
показать весь комментарий
01.06.2026 11:48 Ответить
московит це зараза , тому всі методи вірні для звуження їх простору
показать весь комментарий
01.06.2026 11:50 Ответить
А нехай щастить...
До речі, а як там камні с нєба? То ще не вони?
показать весь комментарий
01.06.2026 11:52 Ответить
Мабуть в командування ВМС там родичі в криму..що це речник так роззвилювався
показать весь комментарий
01.06.2026 11:54 Ответить
Спереживаався плетенчук за "туристів і цивільних".
показать весь комментарий
01.06.2026 11:55 Ответить
Ну то й що? Чи пан Плетенчук пропонує припинити наш дроновий контроль? Але на орківську військову логістику він(контроль) не може не впливати. Це їхні втрати - більше везуть - більше втрачають. Навпаки, потрібно посилювати.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:58 Ответить
колись цивільна росіянка вчила мого покійного батька як правильно полювати і їсти їжаків., ну і пригощала (Сакський р-н)
показать весь комментарий
01.06.2026 11:58 Ответить
🤮
показать весь комментарий
01.06.2026 11:59 Ответить
Які можуть бути цивільні у зоні зіткнення???
показать весь комментарий
01.06.2026 11:59 Ответить
Москалі вважали, до недавнього часу, що то вже глибокий та безпечний тил.
показать весь комментарий
01.06.2026 12:24 Ответить
Йа обєспокоєн!
показать весь комментарий
01.06.2026 12:10 Ответить
Дроновий контроль трас у Криму впливає в першу чергу на стан боєздатності рашістів, приведе до звільнення окупованих територій, тому збільшуйте дроновий контроль трас. Дуже правильне рішення. До речі, менше в Криму будуть влаштовувати танці, поїдання млинців з лопати, підсмажить де дівся морячок, що так витанцьовував, чи вже закопали
показать весь комментарий
01.06.2026 12:11 Ответить
здох. кілька років тому
показать весь комментарий
01.06.2026 12:29 Ответить
Так за кацапів переживає, може воно вже кацапам продалось?
показать весь комментарий
01.06.2026 12:17 Ответить
Кацапи за цивільних в Україні якось не переймаються, навіть русскочелюстних. То може треба зеркально?
показать весь комментарий
01.06.2026 12:32 Ответить
https://youtu.be/QiNYc_k9SuE?t=239 трохи ******* Плетенчук, а чому - це вже інше питання.
На позавчора добові денні втрати по логістиці перевищили пів-тисячі одиниць, за минулу добу - майже чотириста. Це що - місцеві мешканці та російські туристи, які відвідують окупований регіон?
Реальна ситуція з контролем логістики на Крим наразі виглядає https://www.youtube.com/watch?v=hMmSkMOntvw так
показать весь комментарий
01.06.2026 12:40 Ответить
А ось не хрін нелегалам, по Святій України шлятися! Я не впевнений, що у зайвехромосом є візи!
Не х#й шаст###!
показать весь комментарий
01.06.2026 12:49 Ответить
"Дроновий контроль трас у Криму більше впливає на цивільних, ніж на військових РФ, - ВМС" цей заголовок не має нічого спільного з текстом статті. Це якийсь пи*дець.
показать весь комментарий
01.06.2026 12:56 Ответить
 
 