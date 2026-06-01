"Цей день настав": Україна встановила дроновий контроль трас у Криму, - ВМС

Російські війська навряд чи зможуть суттєво знизити ефективність українського дронового контролю над ключовими маршрутами постачання до окупованого Криму цього літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Наразі основне навантаження з постачання окупаційних військ припадає на так званий сухопутний коридор, який з'єднує Росію з Кримом через окуповані території півдня України.

Водночас цей маршрут має суттєвий недолік - він розташований відносно близько до лінії бойового зіткнення, що робить його вразливим для українських ударів.

"У якийсь момент їх мали там почати діставати, і цей момент настав", – зазначив речник ВМС.

Плетенчук вважає, що найближчим часом проблеми через уразливість логістики більше відчуватимуть цивільні особи, які перебувають у Криму або прямують на півострів.

Йдеться як про місцевих мешканців, так і про російських туристів, які відвідують окупований регіон.

За словами речника, у соціальних мережах уже з’являються повідомлення про труднощі з пересуванням та відчуття небезпеки на маршрутах, які раніше вважалися безпечними.

Військові РФ продовжать використовувати маршрути

Попри загрози, російські війська навряд чи відмовляться від використання сухопутного коридору найближчим часом.

Плетенчук зазначив, що російське командування традиційно продовжує виконувати логістичні завдання навіть за наявності втрат.

На його думку, ситуація стане критичною для окупантів лише тоді, коли кількість знищених паливозаправників та інших вантажів перевищуватиме обсяги доставлених ресурсів.

Росії буде складно нейтралізувати нову загрозу

Коментуючи можливі спроби Росії посилити протиповітряну оборону вздовж логістичних маршрутів, речник ВМС наголосив, що адаптація до нових загроз потребує часу.

За його словами, створений Україною інструмент впливу на логістику окупантів є мобільним і гнучким, що ускладнює його нейтралізацію.

Плетенчук висловив сумнів, що російські війська зможуть суттєво знизити ефективність українського дронового контролю над ключовими маршрутами постачання до Криму вже цього літа.

"Перед ними стоїть серйозний виклик", – підсумував речник ВМС ЗСУ.

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