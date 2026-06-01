УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14507 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Криму
6 857 32

"Цей день настав": Україна встановила дроновий контроль трас у Криму, - ВМС

Українські дрони ускладнюють пересування в Криму, але військова логістика РФ триває

Російські війська навряд чи зможуть суттєво знизити ефективність українського дронового контролю над ключовими маршрутами постачання до окупованого Криму цього літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наразі основне навантаження з постачання окупаційних військ припадає на так званий сухопутний коридор, який з'єднує Росію з Кримом через окуповані території півдня України.

Водночас цей маршрут має суттєвий недолік - він розташований відносно близько до лінії бойового зіткнення, що робить його вразливим для українських ударів.

"У якийсь момент їх мали там почати діставати, і цей момент настав", – зазначив речник ВМС.

Плетенчук вважає, що найближчим часом проблеми через уразливість логістики більше відчуватимуть цивільні особи, які перебувають у Криму або прямують на півострів.

Йдеться як про місцевих мешканців, так і про російських туристів, які відвідують окупований регіон.

За словами речника, у соціальних мережах уже з’являються повідомлення про труднощі з пересуванням та відчуття небезпеки на маршрутах, які раніше вважалися безпечними.

Військові РФ продовжать використовувати маршрути

Попри загрози, російські війська навряд чи відмовляться від використання сухопутного коридору найближчим часом.

Плетенчук зазначив, що російське командування традиційно продовжує виконувати логістичні завдання навіть за наявності втрат.

На його думку, ситуація стане критичною для окупантів лише тоді, коли кількість знищених паливозаправників та інших вантажів перевищуватиме обсяги доставлених ресурсів.

Росії буде складно нейтралізувати нову загрозу

Коментуючи можливі спроби Росії посилити протиповітряну оборону вздовж логістичних маршрутів, речник ВМС наголосив, що адаптація до нових загроз потребує часу.

За його словами, створений Україною інструмент впливу на логістику окупантів є мобільним і гнучким, що ускладнює його нейтралізацію.

Плетенчук висловив сумнів, що російські війська зможуть суттєво знизити ефективність українського дронового контролю над ключовими маршрутами постачання до Криму вже цього літа.

"Перед ними стоїть серйозний виклик", – підсумував речник ВМС ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму вводять талони на бензин та забороняють заправку в каністри

Автор: 

Крим (14091) Плетенчук Дмитро (211)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Та якось "похрєн"... Кацапи-туристи, і "каренные крымчане, с рязанскими мордами", повинні зрозуміть як ціну розпочатої війни, так і ціну зради... Це ЇХ проблеми... А не наші...
показати весь коментар
01.06.2026 11:46 Відповісти
+22
пох....палить їх хлопці....
показати весь коментар
01.06.2026 11:46 Відповісти
+18
1. горить у підарських окупантів там нормально - пальне, бк, техніка.
2. війна стосується усіх, без винятку: крисчани мають гарну змогу почати жерти каменюки з неба та лляти віслячу сечу до баків.
****, двіжуха (с)
показати весь коментар
01.06.2026 11:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пох....палить їх хлопці....
показати весь коментар
01.06.2026 11:46 Відповісти
Там півмільйона кримських татар...
показати весь коментар
01.06.2026 12:18 Відповісти
Нада пєрєстать стрєлять?
показати весь коментар
01.06.2026 12:31 Відповісти
А ти готовий стріляти в своїх співвітчизників?
показати весь коментар
01.06.2026 12:46 Відповісти
Не більше 200 тисяч... Їх було десь близько 240-ка. Але багато хто виїхав, після окупації Криму...
показати весь коментар
01.06.2026 12:41 Відповісти
Які є колаборантами з кацапами
показати весь коментар
01.06.2026 15:05 Відповісти
Та якось "похрєн"... Кацапи-туристи, і "каренные крымчане, с рязанскими мордами", повинні зрозуміть як ціну розпочатої війни, так і ціну зради... Це ЇХ проблеми... А не наші...
показати весь коментар
01.06.2026 11:46 Відповісти
1. горить у підарських окупантів там нормально - пальне, бк, техніка.
2. війна стосується усіх, без винятку: крисчани мають гарну змогу почати жерти каменюки з неба та лляти віслячу сечу до баків.
****, двіжуха (с)
показати весь коментар
01.06.2026 11:47 Відповісти
Пох. Там майже всі або посіпаки окупантів або окупанти.
показати весь коментар
01.06.2026 11:48 Відповісти
Нащадки тих андрофагів, котрих туди переселили з різноманітних болотних **#н#й кацапетівки на початку 50-х років минулого століття, зараз щиро вважають себе "карєннимі житєлямі".
показати весь коментар
01.06.2026 13:31 Відповісти
В радянські часи з'явився анекдот:
- Кто такие "каренные жители Крыма"?
- Это те, кто прожил в Крыму не меньше пяти лет...
показати весь коментар
02.06.2026 08:39 Відповісти
Та їм пох - як на фронті - кацап знає шо шанси вижити 1 - 10 а лізе як зомбі
показати весь коментар
01.06.2026 11:48 Відповісти
московит це зараза , тому всі методи вірні для звуження їх простору
показати весь коментар
01.06.2026 11:50 Відповісти
А нехай щастить...
До речі, а як там камні с нєба? То ще не вони?
показати весь коментар
01.06.2026 11:52 Відповісти
Мабуть в командування ВМС там родичі в криму..що це речник так роззвилювався
показати весь коментар
01.06.2026 11:54 Відповісти
Спереживаався плетенчук за "туристів і цивільних".
показати весь коментар
01.06.2026 11:55 Відповісти
Ну то й що? Чи пан Плетенчук пропонує припинити наш дроновий контроль? Але на орківську військову логістику він(контроль) не може не впливати. Це їхні втрати - більше везуть - більше втрачають. Навпаки, потрібно посилювати.
показати весь коментар
01.06.2026 11:58 Відповісти
колись цивільна росіянка вчила мого покійного батька як правильно полювати і їсти їжаків., ну і пригощала (Сакський р-н)
показати весь коментар
01.06.2026 11:58 Відповісти
🤮
показати весь коментар
01.06.2026 11:59 Відповісти
Які можуть бути цивільні у зоні зіткнення???
показати весь коментар
01.06.2026 11:59 Відповісти
Москалі вважали, до недавнього часу, що то вже глибокий та безпечний тил.
показати весь коментар
01.06.2026 12:24 Відповісти
Йа обєспокоєн!
показати весь коментар
01.06.2026 12:10 Відповісти
Дроновий контроль трас у Криму впливає в першу чергу на стан боєздатності рашістів, приведе до звільнення окупованих територій, тому збільшуйте дроновий контроль трас. Дуже правильне рішення. До речі, менше в Криму будуть влаштовувати танці, поїдання млинців з лопати, підсмажить де дівся морячок, що так витанцьовував, чи вже закопали
показати весь коментар
01.06.2026 12:11 Відповісти
здох. кілька років тому
показати весь коментар
01.06.2026 12:29 Відповісти
Так за кацапів переживає, може воно вже кацапам продалось?
показати весь коментар
01.06.2026 12:17 Відповісти
Кацапи за цивільних в Україні якось не переймаються, навіть русскочелюстних. То може треба зеркально?
показати весь коментар
01.06.2026 12:32 Відповісти
https://youtu.be/QiNYc_k9SuE?t=239 трохи ******* Плетенчук, а чому - це вже інше питання.
На позавчора добові денні втрати по логістиці перевищили пів-тисячі одиниць, за минулу добу - майже чотириста. Це що - місцеві мешканці та російські туристи, які відвідують окупований регіон?
Реальна ситуція з контролем логістики на Крим наразі виглядає https://www.youtube.com/watch?v=hMmSkMOntvw так
показати весь коментар
01.06.2026 12:40 Відповісти
А ось не хрін нелегалам, по Святій України шлятися! Я не впевнений, що у зайвехромосом є візи!
Не х#й шаст###!
показати весь коментар
01.06.2026 12:49 Відповісти
"Дроновий контроль трас у Криму більше впливає на цивільних, ніж на військових РФ, - ВМС" цей заголовок не має нічого спільного з текстом статті. Це якийсь пи*дець.
показати весь коментар
01.06.2026 12:56 Відповісти
Невже не можна попалити всі автозаправки
показати весь коментар
02.06.2026 08:49 Відповісти
 
 