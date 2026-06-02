Рашист снял удар украинского FPV-дрона по вражеской ББМ "Тигр" с восемью оккупантами внутри. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный запечатлел момент удара украинского FPV-дрона по бронированной машине "Тигр" на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в боевой машине находилось не менее 8 рашистов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате поражения ББМ "Тигр" была остановлена и выведена из строя, что сделало невозможным ее дальнейшее использование оккупантами.

Смотрите также: Россиянин-дальнобойщик о движении по "сухопутному коридору" в оккупированный Крым: "И сзади горит - #банули. И спереди горит - #банули. Еще летят, бл#дь". ВИДЕО

Смотрите также: Операторы дронов 23-й бригады НГУ "Хортиця" за ночь уничтожили 20 вражеских беспилотников, атаковавших Запорожье. ВИДЕО