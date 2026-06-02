Вражеская "Буханка" с топливом внутри взорвалась после удара FPV-дрона спецназовцев "Омега". ВИДЕО
Бойцы 1-го отдельного отряда специального назначения «Омега» уничтожили автомобиль УАЗ «Буханка», который использовался для обеспечения российских подразделений на восточном направлении фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки в районе Попасной экипаж «Крыльев Омеги» обнаружил подвижную цель и передал ее координаты для поражения.
После сопровождения автомобиля к работе привлекли ударный экипаж 4-го отдельного отряда специального назначения «Омега».
FPV-дрон спецназовцев нанес точный удар по автомобилю, а другой беспилотник заснял последствия поражения.
Также добавляется, что так называемая «Буханка» перевозила топливо к позициям оккупантов.
В результате попадания автомобиль взорвался и был полностью уничтожен посреди дороги.
Кадры боевой работы опубликованы в соцсетях подразделения.
