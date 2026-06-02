Вражеская "Буханка" с топливом внутри взорвалась после удара FPV-дрона спецназовцев "Омега". ВИДЕО

Бойцы 1-го отдельного отряда специального назначения «Омега» уничтожили автомобиль УАЗ «Буханка», который использовался для обеспечения российских подразделений на восточном направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки в районе Попасной экипаж «Крыльев Омеги» обнаружил подвижную цель и передал ее координаты для поражения.

После сопровождения автомобиля к работе привлекли ударный экипаж 4-го отдельного отряда специального назначения «Омега».

FPV-дрон спецназовцев нанес точный удар по автомобилю, а другой беспилотник заснял последствия поражения.

Также добавляется, что так называемая «Буханка» перевозила топливо к позициям оккупантов.

В результате попадания автомобиль взорвался и был полностью уничтожен посреди дороги.

Кадры боевой работы опубликованы в соцсетях подразделения.

армия РФ (22957) спецназ (644) уничтожение (9950) логистика (94) дроны (7260) Луганская область (6470) Северодонецкий район (26) Попасная (1)
Буханка наливайка
02.06.2026 18:26 Ответить
бєнзавози тапєріча абмєльчалі.
02.06.2026 19:57 Ответить
Ех, нажаль хробаки повискакували та полум'я трохи не дотяглося...
02.06.2026 18:29 Ответить
На жаль-окремо..
02.06.2026 19:03 Ответить
Красіво так... Тільки жаль свинособаки вціліли...
02.06.2026 18:32 Ответить
Будемо молити Бога, щоб він допоміг Захисникам України цю потороч окупаційну, демосковізувати!!
02.06.2026 18:40 Ответить
Так ось ти який, Зіроч Капалай!!!
02.06.2026 18:44 Ответить
02.06.2026 18:48 Ответить
 
 