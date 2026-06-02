РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15796 посетителей онлайн
Новости Видео Атака беспилотников на Одессу Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
1 865 10

Экипаж украинского катера с помощью бортовой пушки сбил российский "Шахед" над побережьем Одессы. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой экипаж украинского катера уничтожает российский ударный беспилотник типа "Шахед" над побережьем Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной атаки врага бойцы Сил обороны обнаружили воздушную цель и открыли по ней огонь из бортового орудия.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На кадрах видно, как после серии точных выстрелов российский дрон-камикадзе взрывается в воздухе.

Вследствие мастерской боевой работы "Шахед" был уничтожен еще на подлете к побережью и не смог достичь своей цели.

Смотрите также: Силы беспилотных систем поразили "Панцирь-С1", командные пункты, РЛС и объекты производства БПЛА врага. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеская "Буханка" с топливом внутри взорвалась после удара FPV-дрона спецназовцев "Омега". ВИДЕО

Автор: 

Одесская область (4350) уничтожение (9950) атака (1522) ВСУ (7759) Шахед (2227) катер (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем об этом растрындякивать?
показать весь комментарий
02.06.2026 20:19 Ответить
А про що можна "растрындякивать"? Про суцільну зраду?
показать весь комментарий
02.06.2026 20:43 Ответить
Про збиття можна , про методи збиття - то нiц, i васька не чешись.
показать весь комментарий
02.06.2026 20:50 Ответить
Таємна зброя - ЗУ-23-2.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:09 Ответить
На вiдео е прив`язка до локацii, як i тип катера. Такий корабель не йде далеко вiд цiеi локацii, а значить кацапи 100500 почнуть за ним охоту, охоту за платформою турильноi установки.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:37 Ответить
Як я зрозумів із цієї новини, у вас є претензії до телеграм-каналу «ЦензорНЕТ»?
показать весь комментарий
02.06.2026 21:37 Ответить
Красені !!!
показать весь комментарий
02.06.2026 20:20 Ответить
Молодці!
показать весь комментарий
02.06.2026 20:37 Ответить
Уничтожение цели из скорострельных автоматических пушек калибром 20-35 мм требует ведения длительного огня на опережение, так как цель может маневрировать. Например, для уничтожения беспилотников вроде «Shahed-136» из зенитных танков Gepard расходуется от десятков до пары сотен снарядов на аппарат.Исторические данные: Во время Второй мировой войны, когда наведение осуществлялось визуально и с помощью простых оптических прицелов, для поражения одного бомбардировщика зенитной артиллерией требовались тысячи снарядов (для знаменитых немецких 88-мм зениток расход составлял от 3000 до 16000 выстрелов на самолет).
показать весь комментарий
02.06.2026 20:45 Ответить
Навіщо показали? Тепер стрілка у Київ заберуть
показать весь комментарий
02.06.2026 21:07 Ответить
 
 