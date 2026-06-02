Сили безпілотних систем уразили "Панцир-С1", командні пункти, РЛС та об’єкти виробництва БпЛА ворога. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем провели серію результативних ударів по ключових військових об'єктах російських окупаційних військ у тимчасово окупованому Криму, а також у Донецькій області та Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час операцій було уражено засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, командні пункти, місця зосередження техніки та особового складу противника, а також об'єкти, пов'язані з виробництвом і застосуванням безпілотників.

Деталі про уражені цілі

Зокрема, оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, у Маріуполі бійці 1-го окремого центру уразили берегові радіолокаційні станції "Нева-Б" та "Нева-Б2М", які використовувалися для контролю морської акваторії та охорони важливих об'єктів.

На Донеччині оператори "Птахів Мадяра" атакували тимчасовий пункт дислокації та район зосередження військової техніки противника, де були знищені командно-штабні машини. Також бійці 1-го окремого центру завдали ударів по ще одному пункту дислокації ворога та майстерні з виробництва БпЛА.

Серед інших цілей - командний пункт окупантів та спеціалізований буксир проєкту 1454 у Криму.

Водночас українські оператори виявили та уразили макет комплексу "Панцир-С1", який російські війська використовували для введення в оману засобів розвідки.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

Відео бойової роботи оприлюднили Сили безпілотних систем.

