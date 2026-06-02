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Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Окупант намагався врятувати пораненого поплічника біля "колючки", але був ліквідований снайпером 225-го ОШП. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового полку ліквідували двох російських військових, які намагалися прорватися через інженерні загородження на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів наблизилися до лінії колючого дроту під час спроби дійти до позицій Сил оборони.

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Першого російського військового прицільним ударом ліквідував український FPV-дрон неподалік від "колючки".

Після цього його поплічник намагався підняти та евакуювати пораненого товариша, однак зробити це не зміг.

Поки російський військовий намагався зорієнтуватися та уникнути подальших ударів, по ньому відпрацював снайпер 225-го окремого штурмового полку.

У результаті бойового епізоду обидва окупанти були ліквідовані.

Кадри українські захисники оприлюднили у соцмережах підрозділу.

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Автор: 

армія рф (21172) Гуляйполе (244) знищення (10264) Запорізька область (4932) снайпери (373) дрони (8318) Пологівський район (424) 225-й окремий штурмовий полк (59)
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Топ коментарі
+5
Тут деякі любили розказувати що колючка і путанка рашистів не зупинить.
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02.06.2026 21:39 Відповісти
+1
Приперся сюди воїн Ху.ла смерті знайти.
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02.06.2026 21:34 Відповісти
+1
На подранка - старый способ.
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02.06.2026 21:36 Відповісти
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Приперся сюди воїн Ху.ла смерті знайти.
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02.06.2026 21:34 Відповісти
На подранка - старый способ.
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02.06.2026 21:36 Відповісти
Тут деякі любили розказувати що колючка і путанка рашистів не зупинить.
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02.06.2026 21:39 Відповісти
А ти не бачиш що плутанку (якщо вона там була) та перший ряд колючки вони вже розтягли???? Ще пару десятків таких бігунів здохне і розтягнуть те що лишилося...
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02.06.2026 22:10 Відповісти
Московіт вдерся в Україну, щоб убивати, от і убився!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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02.06.2026 21:41 Відповісти
Це чудово але що там з Фламінго та балістичними ракетами від Штілєрмана?
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02.06.2026 21:42 Відповісти
Точно, потрібно було балістикою по колючці вдарити!
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02.06.2026 21:47 Відповісти
Пуля попала кацапу в голову. " Розрывная" - подумав кацап, розкинувши мозгами.
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02.06.2026 21:52 Відповісти
Вот пуля прилетела и ага... движуха на...
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02.06.2026 21:59 Відповісти
Є чим"пишатися"... Вони фактично вже розтягли перший ряд колючки!!! Де грьобані протипіхотні міни розкидані у плутанці, які мають прикривати загородження???? Доки триватиме цей ідіотизм???
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02.06.2026 22:04 Відповісти
цим двом, напевно, наказали взяти хоча би Лондон, бо генерали після парада в себе прийшли, а Мала і Велика Токмачки ще не взяті!
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02.06.2026 22:05 Відповісти
 
 