Окупант намагався врятувати пораненого поплічника біля "колючки", але був ліквідований снайпером 225-го ОШП. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового полку ліквідували двох російських військових, які намагалися прорватися через інженерні загородження на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів наблизилися до лінії колючого дроту під час спроби дійти до позицій Сил оборони.

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Першого російського військового прицільним ударом ліквідував український FPV-дрон неподалік від "колючки".

Після цього його поплічник намагався підняти та евакуювати пораненого товариша, однак зробити це не зміг.

Поки російський військовий намагався зорієнтуватися та уникнути подальших ударів, по ньому відпрацював снайпер 225-го окремого штурмового полку.

У результаті бойового епізоду обидва окупанти були ліквідовані.

Кадри українські захисники оприлюднили у соцмережах підрозділу.

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