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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 368 040 (+1 130 за сутки), 11 974 танка, 43 172 артиллерийских системы, 24 673 ББТ. ИНФОГРАФИКА

Middle-strike ССО уничтожили ключевые объекты противника в Крыму и на Запорожье

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 368 040 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.06.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав — около 1 368 040 (+1130) человек 
  • танков — 11 974 (+5) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 673 (+7) шт.
  • артиллерийских систем — 43 172 (+60) шт.
  • РСЗО — 1 826 (+5) шт.
  • средства ПВО - 1 403 (+3) ед.
  • самолетов — 436 (+0) шт.
  • вертолетов — 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 1 548 (+6) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 325 615 (+1853) шт.
  • крылатые ракеты — 4 733 (+40) шт.
  • корабли / катера — 33 (+0) шт.
  • подводные лодки / submarines – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 102 575 (+437) шт.
  • специальная техника - 4 245 (+4) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морпехи 34-й бригады объявили "красную зону" для оккупантов на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Батальон SIGNUM поразил технику оккупантов в глубоком тылу: уничтожены танк, САУ, пушка и 10 автомобилей. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22965) Генштаб ВС (8127) ликвидация (4389)
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Топ комментарии
+9
@ (мова оригіналу):
"На данный момент точно известно о поражении 4 кораблей Балтийского флота в порту Кронштадт!
Возможно уничтожен фрегат Б-586 «Кронштадт» и эсминец "Адмирал Левченко".
Как минимум три попадания в нефтеналивном терминале.
Еще раз, Кронштадский порт - это отдельная история. Там поражен Кронштадский военный завод
Ну и Кронштадтский морской завод пострадал.
https://x.com/i/status/2062010341282701632 Крондштат, момент прилета."
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03.06.2026 07:49 Ответить
+8
Техніки намолотили - капець.
Результат радикального розширення кілл-зони.
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03.06.2026 07:20 Ответить
+5
В Крыму разрешили хоронить за счет государства в картонных гробах

17.04.2026
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03.06.2026 07:40 Ответить
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Техніки намолотили - капець.
Результат радикального розширення кілл-зони.
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03.06.2026 07:20 Ответить
В Крыму разрешили хоронить за счет государства в картонных гробах

17.04.2026
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03.06.2026 07:40 Ответить
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03.06.2026 07:39 Ответить
@ (мова оригіналу):
"На данный момент точно известно о поражении 4 кораблей Балтийского флота в порту Кронштадт!
Возможно уничтожен фрегат Б-586 «Кронштадт» и эсминец "Адмирал Левченко".
Как минимум три попадания в нефтеналивном терминале.
Еще раз, Кронштадский порт - это отдельная история. Там поражен Кронштадский военный завод
Ну и Кронштадтский морской завод пострадал.
https://x.com/i/status/2062010341282701632 Крондштат, момент прилета."
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03.06.2026 07:49 Ответить
Гут,зер гут.
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03.06.2026 08:11 Ответить
У Корнея Чуковского есть одна малоизвестная сказка "Одолеем Бармалея".
Она написана в 1942 году и вышла в "Пионерской правде".
Ощущение, что читаешь текущую сводку с фронта.

Он стоит со своими удавами,
Со своими волками кровавыми.
Вкруг него павианы поганые
На траве развалилися пьяные.
Он стоит над весёлыми сёлами,
Над полями стоит он весёлыми
И бормочет бессмысленным голосом:
«Истребить! Погубить!
Уничтожить! Убить!
Погубить! Разбомбить!
Ни людей,
Ни детей -
Никого не щадить!»
А за ним крокодилы с гориллами,
С кабанами его тупорылыми
Повторяют и ночью и днём:
«Загрызём! Искалечим! Убьём!»
***
Но бой не стихает. И вот поутру
На тихой поляне в сосновом бору
Весёлое слышится радио:
«Мы сегодня взяли в плен
Сто четырнадцать гиен,
Захватили десять дотов,
Восемнадцать самолётов,
Сто один мотоциклет,
Сто один велосипед,
Нам досталися трофеи:
Сто четыре батареи,
Триста ящиков гранат,
Полевой аэростат
И сто двадцать миллионов
Нерасстрелянных патронов.
А когда врага мы гнали
До исходных рубежей,
К нам тайком перебежали
Триста семьдесят моржей:
«Не хотим служить бандиту,
А послужим Айболиту!»
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03.06.2026 08:35 Ответить
Перформанс до економічного форуму, який там в 17 кілометрах від місця подій проходитиме.
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03.06.2026 09:14 Ответить
Рсзв та ппо знову радує 👏
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03.06.2026 07:50 Ответить
Танки повзуть до ювілею.
Логістика дві доби і майже тисяча - а навіщо вам машини коли бензину немає.
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03.06.2026 08:04 Ответить
Рівно рік назад, на початку червня 2025 року, коли досягли 11000 танків, я написав що навряд чи ми досягнемо колись 12000. Я помилявся.
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03.06.2026 08:49 Ответить
рсзо и пво - супер😀
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03.06.2026 08:18 Ответить
Санітарниє патєрі))патєрь нєт))
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03.06.2026 08:23 Ответить
І ППОшечки! 🛬💥💥💥

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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03.06.2026 08:24 Ответить
Минув 4487 день москальсько-української війни.
527!!!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта добре, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Відбито чергову масовану повітряну атаку. Загальна результативність ППО перевалила за 330 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 368 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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03.06.2026 08:38 Ответить
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03.06.2026 08:40 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.06.2026 08:49 Ответить
"Спеціальна" техніка - це віслюки?
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03.06.2026 09:16 Ответить
 
 