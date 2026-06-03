Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 368 040 (+1 130 за сутки), 11 974 танка, 43 172 артиллерийских системы, 24 673 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 368 040 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.06.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав — около 1 368 040 (+1130) человек
- танков — 11 974 (+5) шт.
- боевых бронированных машин — 24 673 (+7) шт.
- артиллерийских систем — 43 172 (+60) шт.
- РСЗО — 1 826 (+5) шт.
- средства ПВО - 1 403 (+3) ед.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы — 1 548 (+6) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 325 615 (+1853) шт.
- крылатые ракеты — 4 733 (+40) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки / submarines – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 102 575 (+437) шт.
- специальная техника - 4 245 (+4) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
Топ комментарии
+9 Тонка червона лінія
показать весь комментарий03.06.2026 07:49 Ответить Ссылка
+8 Деніс Войцеховський
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+5 Николай Водяной #461390
показать весь комментарий03.06.2026 07:40 Ответить Ссылка
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Результат радикального розширення кілл-зони.
17.04.2026
"На данный момент точно известно о поражении 4 кораблей Балтийского флота в порту Кронштадт!
Возможно уничтожен фрегат Б-586 «Кронштадт» и эсминец "Адмирал Левченко".
Как минимум три попадания в нефтеналивном терминале.
Еще раз, Кронштадский порт - это отдельная история. Там поражен Кронштадский военный завод
Ну и Кронштадтский морской завод пострадал.
https://x.com/i/status/2062010341282701632 Крондштат, момент прилета."
Она написана в 1942 году и вышла в "Пионерской правде".
Ощущение, что читаешь текущую сводку с фронта.
Он стоит со своими удавами,
Со своими волками кровавыми.
Вкруг него павианы поганые
На траве развалилися пьяные.
Он стоит над весёлыми сёлами,
Над полями стоит он весёлыми
И бормочет бессмысленным голосом:
«Истребить! Погубить!
Уничтожить! Убить!
Погубить! Разбомбить!
Ни людей,
Ни детей -
Никого не щадить!»
А за ним крокодилы с гориллами,
С кабанами его тупорылыми
Повторяют и ночью и днём:
«Загрызём! Искалечим! Убьём!»
***
Но бой не стихает. И вот поутру
На тихой поляне в сосновом бору
Весёлое слышится радио:
«Мы сегодня взяли в плен
Сто четырнадцать гиен,
Захватили десять дотов,
Восемнадцать самолётов,
Сто один мотоциклет,
Сто один велосипед,
Нам досталися трофеи:
Сто четыре батареи,
Триста ящиков гранат,
Полевой аэростат
И сто двадцать миллионов
Нерасстрелянных патронов.
А когда врага мы гнали
До исходных рубежей,
К нам тайком перебежали
Триста семьдесят моржей:
«Не хотим служить бандиту,
А послужим Айболиту!»
Логістика дві доби і майже тисяча - а навіщо вам машини коли бензину немає.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
527!!!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта добре, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Відбито чергову масовану повітряну атаку. Загальна результативність ППО перевалила за 330 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 368 000 це більше ніж все міське населення Омської області.